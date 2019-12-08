Derince’de az sonra müthiş bir maç oynanacak. 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Belediye Derince, Karşıyaka’yı konuk ediyor. Karşıyaka’nın ateşli taraftarları, Derince Geçit’te inerek, tekel bayisine hücum etti. Bunu gören Derinceliler tedirgin oldu. Çok sayıda bira ve diğer alkol maddesi satın alan 100 kişilik grup, yine topluca stada yöneldi. Polisin girişte bu taraftarları tespit edip, stada almaması bekleniyor. Bu arada bu taraftar grubunun stada gelirken herhangi bir polis ekibi eşliğinin bulunmaması da tepki çekti.
Bugün 12:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:16 TSİ
Derince'de alkollü Karşıyaka taraftarı alarmı!
Belediye Derince ile karşılaşacak olan Karşıyaka taraftarları tekel bayilerine hücum etti. Bu durumu gören Derinceliler tedirgin oldu.
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Yorumlar
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rambocan - yok alkol aldılar yok derinceliler tedirgin oldu. sana varmı bir zararı icmesi seni niye rahatsız ediyor. haberi yapan gazeteci senin amacın haber yapmak degil senin amacın belli partizanlık dini kullanıyorsun milleti bir birine kırdırma tehlikeli yerlere çomak sokma tamam mı yaptıgın habere dikkat et tamam mı aslanım. bunun daha once orneklerini cok yasadık ankaradaki sehidimizin cenaze evinde kılıcdaroğluna atılan yumruk ve sonrasında linc girisimi ve sığındığı evin ateşe verilmesine curet edılecek kadar sure gelen olaylar zinciri amacım bagcıyı dovmek degil yaptıgınız ise daha dikkat edın.
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