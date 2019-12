Derince'de alkollü Karşıyaka taraftarı alarmı!

rambocan - yok alkol aldılar yok derinceliler tedirgin oldu. sana varmı bir zararı icmesi seni niye rahatsız ediyor. haberi yapan gazeteci senin amacın haber yapmak degil senin amacın belli partizanlık dini kullanıyorsun milleti bir birine kırdırma tehlikeli yerlere çomak sokma tamam mı yaptıgın habere dikkat et tamam mı aslanım. bunun daha once orneklerini cok yasadık ankaradaki sehidimizin cenaze evinde kılıcdaroğluna atılan yumruk ve sonrasında linc girisimi ve sığındığı evin ateşe verilmesine curet edılecek kadar sure gelen olaylar zinciri amacım bagcıyı dovmek degil yaptıgınız ise daha dikkat edın.