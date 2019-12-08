Hürriyet Fethiye Köyü'nde açıklama yapıyor!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Köyü Camii'nde meclis üyeleri ve köy halkı ile birlikte açıklama yapıyor. Hürriyet, "İftira atanlar nerede AKP il başkanı nerede neden gelmediler? Karalamak için hep çirkin siyasete başvurdular, buraya vatandaşın eksiklikleri için geldik caniye ayakkabıya girilmeyeceğini biz bilmiyor muyuz? Dini kullanarak kampanyası oluşturulmaz, bunların hepsi AKP'nin çirkin siyasi oyunlarıdır. Ben de bilirdim buradan siyaset yapmasını ama AKP biz gelene kadar burayı kontrol edene kadar neredeydi Arifiye fotoğraflarını kullanarak camiye ayakkabıyla girdi diye linç kampanyası başlattılar. AKP'yi hakkımızın huzurunda şiddetle kınıyorum ama bu böyle kalmayacak. Benim de Adım Fatma’ysa bu özürü dileteceğim. Ama bununla bitmeyecek bu iftirayı atan Şener ince ve onun gibi paylaşımlar yapanlar hakkında suç durusunda bulunacağım camilerde Fethullah Gülen'e doğum günü kutlaması yapanlardan öğrenecek bir şeyiniz yok bizim ama ben seçilmiş bir belediye başkanıyım bu halkı hakkını kimseye yedirmem yedirmicem herkes bunu görecek bu benim boynumun borcudur bu işin peşini bırakmayacağım. Şener inceye sesleniyorum ya özür dile ya istifa et AKP il ve ilçe başkanları da bu konuda gereğini yapmak zorunda" dedi.