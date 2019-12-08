Hürriyet Şener İnce’ye seslendi: Ya özür dile ya istifa et”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ülke gündemini iki gündür meşgul eden cami ardiyesi ile ilgili Fethiye Mahallesi Camii’ne giderek açıklama yaptı. AK Partililerin linç kampanyası oluşturmak için halkı kin ve düşmanlığa itecek iftiralar attığını ifade eden Hürriyet konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Mahalle sakinleri Hürriyet’e sarılarak, yanındayız diyerek teselli etti.

MAHALLELİDEN HÜRRİYET’E BÜYÜK DESTEK

Camii önünde ve ardiyesinde açıklamalar yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e; İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, belediye meclis üyeleri, Fethiye Mahallesi Muhtarı İsa Altıntaş, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca, Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay Oruç, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Ulupınar Köyü Derneği Başkanı Salih Akmeşe ve mahalle sakinleri eşlik etti.

“BU İŞ BÖYLE KALMAYACAK”

Fethiye Mahallesi’ndeki cami ardiyesine ayakkabıyla girdiği söylenerek linç edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalle halkı sahip çıktı. Mahallede bir açıklama yapan Hürriyet’e mahalle halkı da eşlik etti. Mahalle sakinleriyle ardiyeye ayakkabılarla giderek orada da açıklama yapan Hürriyet, AK Partili Meclis Üyesi Şener İnce’yi özür dilemeye davet ederek; “Benim de adım Fatma’ysa bu iftirayı atanların yanına bırakmayacağım” dedi.

“BAŞTA HALKIMIZA HAKARETTİR”

Konuşmasına, iftiraların başta halka hakaret olduğunu ifade ederek başlayanİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne yazık ki bize köy halkımıza köy muhtarlarımıza iftira atıldı. Dediler ki camiye ayakkabı ile girdiler. Öncelikle inanamadık. Nasıl oldu da araştırmadan ne olduğuna bakmadan böyle bir iftara attılar. Tabi ki iftiraya boyun eğecek sessi kalacak değiliz. Hepimiz milletimizin oylarıyla seçilmiş insanlarız. İnsan başta dürüst olmalı, merhametli, vicdanlı olmalı. Bunların hepsi var olduğunda asıl o zaman imanda bahsedilir. Geçmişte hocalık yapmış birisinin fütursuzca, düşünmeden köy halkını rencide edecek şekilde bu kadar insana iftira atması İzmitimizi ve masum insanlarımızı ciddi derecede rencide etmiştir” dedi.

“ARDİYEYE AYAKKABIYLA GİRDİK CAMİYE DEĞİL”

Mahalle sakinlerinin eksiklikleri kendilerine bildirmesi üzerine Fethiye Cami’ye gittiklerini ifade eden Hürriyet; “Mahalle sakinleri bize ulaşarak; ‘Başkanım bize yıllardır ayrımcılık yapıldı, kimse bize sahip çıkmadı. Yıllardır cenazelerimizi dahi çıkarırken çamur içinde çıkarıyoruz. Caminin etrafına el atmanızı istiyoruz dediler.’ Ben de hiç ikiletmeden isteklerine ayda milyon borç ödedik bunca borç içinde onlara da yetişmek görevimizdir dedik. Çünkü önceliğimiz önce hizmet alamayan yerlerdir. Ne halde olursak olalım vatandaşlarımızın beklentisini karşılamaya başladık. Burası çamurdu çerçöptü. Belediye başkanlarımız çevre düzenlemesini, peyzajlarını, tuvaletleri, şadırvanı yapmak için harekete geçtiler. Eksikliklerimizi tespit ettik. Mahalle sakinleri başkanım sizi burada görmek istiyoruz dedi ve buraya geldik. Şimdi ardiye olarak kullanılan,zamanında seçim sandığı konularak seçim yapılan yere girdik iftira attılar dediler ayakkabıyla camiye girdiler” dedi.

‘İZMİT’İ KAYBETMEYİ HAZMEDEMİYORLAR”

“Camiye nasıl girileceğini biz bilmiyor muyuz?” diyen Başkan Hürriyet sözlerinin devamında; “Hepimiz ayakkabılarımızı çıkartarak içeriye girdik. Orada da kapının önünde sordum dedim ki burada ibadet yapıyor musunuz? 4 muhtarımız da hayır burada ibadet yapılmıyor dediler. İnancı yüksek olan bu konuda çok hassasiyeti olan biriyim. Yıllardır buranın ardiye olarak kullanıldığını söylediler. Ama ne yazık ki bu gerçekleri çarpıttılar. AK Parti halktan o kadar koptu halkı o kadar ayrıştırdı ki bunları bile bilmiyor. Demek ki burayı uzun yıllardır ziyarete gelmemiş. Buralardan bihaber. Bunun nedenini anlatıyoruz. Ciddi bir hezeyan var İzmit’i kaybetmeyi hala hazmedemediler ve bu oyunlarla bizlere karşı karalama kampanyası oluşturuyorlar, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

“İNCE YA ÖZÜR DİLE YA İSTİFA ET”

“AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarının bu iftiraları atanlara gerekeni yapması lazım Başkan Hürriyet; “Göreve geldiğimizdendir altını çizerek söylüyorum, milyonlarca borçla girdik bu belediyeye ve bu halde de herkese yetişmeye çalışıyoruz. Belediye gelirlerini düşürme pahasına, vatandaşın hizmetine sunulan şeylerde indirime gittik. Camilere el atınca tahammül sınırları zorlandı bunu da hazmedemediler. Bizimle mücadele edemeyince kirli siyasete bulaştılar sizi temiz, cesur, ahlaklı siyasete davet ediyorum. Haydi ben alıştım iftiralarınıza, peki ne hakla bu halkımızı ülke genelinde rencide etmeye çalışıyorsunuz? Buna hakkınız yok. Muhtarımızın muhtarlık binası bile yok. Buradan AK Parti Meclis Üyesi Şener İnce’ye sesleniyorum: Ya özür dile ya istifa et. Kendimi geçtim bu halka bu mahalleliye bir özür borcu var” şeklinde konuştu.

“ŞAMİL TAYYAR YAZDIĞIN MESAJI NİYE SİLDİN”

“AK Partilileri de açıklamaya davet ettim neredeler?” diyen Başkan Hürriyet, “Hani AKP? Hani İl Başkanı? Onlar nerede, onları da davet ettim. Buranın yolunu bile bulamazlar onlar. Cesaretleri de yok ki gelsinler. Keşke benim kadar cesur siyaset yapabilseler. Şamil Tayyar bile bu konuyla ilgili mesaj yazıp sildi niye siliyorsun kardeşim niye siliyorsun, devam et yazmaya. İnsanları rencide etmeye utanmıyor musun? Hadi Şamil Tayyar bekliyorum seni. Saraydaki danışman mıdır nedir bilmiyorum hepsi de sosyal medyadan yazdı ve sildi niye siliyorsunuz. Buyurun gelin, biz buradayız. Seçim döneminde de bunu yaptılar. Sırf karalamak için bu tür şeylere başvurdular. Biz edebimizle adabımızla olumlu kişiliğimizi siyasetimizi bırakmayacağız. AKP’yi halkımızın huzurunda şiddetle kınıyorum şahsıma ve halkımıza atılan bu iftiraları kabul etmiyorum. Bu iş burada kalmayacak. Yargı yoluyla bunun hesabını soracağım” dedi.

“BENİM ADIM FATMAYSA ÖZÜR DİLEYECEKLER”

İşsizlik yüzünden insanların intihar ettiğini ifade eden Hürriyet, “İnsanların geçim sıkıntısı var. İntihar ediyorlar, yazık değil mi bu insanlara? Gençler işsizlikle boğuşuyor. Elimize ulaşan 10 bin özgeçmiş var iş arayanlardan. Bunların hepsi bu kentin evladı. İnsanlar ne iş olsa yaparım diyor. Bunlar için enerji harcamak yerine 2 gündür uğraştığımız şeye bakın. Bu sorunlara çare bulmayıp iftira atıyorlar. Ben seçilmiş bir belediye başkanıyım. Halktan da kopmuş değilim.Bunları yapacaklarına halktan kopuk yaşayacaklarına sorunlara çare bulsunlar. Ve bir daha söylüyorum önce özür dileyecekler. Eğer benim de adım Fatmaysa abu özrü onlara dileteceğim. Yarın saat 10:00’da Şener İnce hakkında ve bu paylaşımları yapan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Camilerde Fetullah Gülen’e doğum günü kutlaması yapanlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Halktan o kadar çok destek geldi ki bu fotoğrafları bana onlar gönderdi. Yıllarca gençler burada toplantı yapmışlar ve ayakkabılarıyla girmişler. Bıraksın bu iftiraları” dedi.

ALTINTAŞ: İFTİRA BU YAZIKLAR OLSUN

Camii ardiyesinde devam eden açıklamada söz alan Fethiye Mahallesi Muhtarı İsa Altıntaş ise; “Beni, başkanımı ve mahalle halkımızı zor durumda bıraktılar. Biz buranın eksiklikleri için Başkanımız’a ulaştık ve kendisi de yardıma koştu. Camiye ayakkabıyla neden girelim? Orası ardiyedir. Neden insanları karalıyorlar, yazıklar olsun. Dinimizin bu şekilde iftiralara alet edilmesi çok kötü. Ayakkabıyla camiye niye girelim burası ardiyedir. Buradan seçimlerde iki belediye başkanı çıktı, cami değil burası. Üst katta da hocamızın uyuduğu yer var. Burada ustalar da kaldığı yerdir burası. Bir mahalle halkına bu kadar hakaret olmaz. Canla başla çalışıp camiyi düzene soktuk. Hepimiz gurur duyduk ama burnumuzdan getirdiler. Bir de üzerine iftira attılar. Gelseydin bugün Şener İnce, sen de meclis üyesisin. Beni niye aramadın sorsaydın keşke. Önce arasaydın neden aramayıp bu yolu seçtin? Caminin bitirilmemesini ardiyeye ayakkabı ile girme konusu kadar konuşmadılar” dedi.

“ŞENER İNCE BURANIN YOLUNU BİLE BİLMİYOR”

Paylaşımın ardından kendisini arayarak adres sorduğunu yolu bile bilmediğini ifade eden Muhtar Altıntaş; “Bu iftiraları kabul etmiyoruz. Yazıklar olsun. Biz camiye de ahıra da nasıl girilir biliyoruz. Bir de Şener İnce bu paylaşımı yaptıktan sonra kalkmış beni arayıp ‘Orası neresiydi’ diyor. Bilmediğin şey hakkında neden konuşuyorsun kardeşim, önce arayacaksın sonra yapacaksın.” dedi. Muhtar Altıntaş’ın rdından konuşan Mahalle sakinlerinden Ayten Altıntaş ise; “Burayı ben haber verdim İzmit Belediyesi’ne. Eksiklerimizi bildirdik yardım istedik. Ekibiyle geldi birebir ilgilendi. Ardiye kısmını da açtık hep beraber girdik. Ayıptan başka bir şey değil bu. Yazıklar olsun. Bu mahalle ne haldeydi şimdiye kadar ilgilenmediler, konuyu başka yerlere çekerek Fatma Hsanım’a ve bize iftira atıyorlar, rencide ediyorlar. Önce sorunları çözsün herkes iftiraya gerek yok” diyerek Başkan Hürriyet’e destek verdi.