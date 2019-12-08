Muhtar AKP'ye sert çıktı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri , mahalle muhtarı ve köy halkı ile birlikte Fethiye Köyü'nde açıklama yapıyor. Konuyla ilgili olarak Fethiye Mahallesi muhtarı İsa Altıntaş, "Burası karalama kampanyası yapanların cami diye niteledikleri ardiyedir burası cani olsa biz de ayakkabıyla girmeyiz bu söylenenler yapılanlar hiç hoş değil ve zamanında burada seçim sandıkları kondu seçim yapıldı bu ayak bastığımız yerden iki belediye başkanı seçildi? Camiye gösterilen özeni biz bilmiyor muyız bu iftiralara gerek yok özür dilesinler" diye konuştu.