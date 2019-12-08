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AKP’de delege seçimleri sürüyor

AKP’de bugün 6 ilçede saat 10.00’da başlayan delege seçimleri devam ediyor. Delege seçimi akşam 17.00’de sona erecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP’de 1 Aralık’ta başlayan ilçe mahalle delege seçimleri bugün yapılacak seçimlerin ardından sona erecek. AKP Genel Merkez tarafından 1-8 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyurulan mahalle delege seçimlerinde 1 ve 4 Aralık tarihlerinde seçimler yapılmış, 6 ilçenin delegesi belirlenmişti. Bugün ise (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçilecek.

Mahalle delegelerini belirlemek adına vatandaşlar saat 10.00 itibariyle sandık başına gitti. 6 ilçede seçimlerin 17.00’de bitmesinin ardından AKP’de mahalle delege seçimleri tamamlanmış olacak.

Bugün 13:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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