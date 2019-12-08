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Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı

Dün kamuoyunda yankı bulan 'camiye ayakkabıyla girdiler' haberlerinin üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Köyü'nde açıklama yaptı. Hürriyet, açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.
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AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce’nin Fethiye Köyü’nde bulunan camiye ayakkabı ile girdiklerini iddiası ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Köyü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Hürriyet açıklama yaparken mahalle sakinlerinin desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına boğulan Hürriyet'i vatandaşlar sarılarak teselli etti.

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Yorumlar

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Serkan - dik dur başkanım biz seni taıyoruz sana karalama yapanlar utanmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 14:16

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