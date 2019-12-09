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Başkan Sayan takdir topladı!..

Kocaelispor dün Ağrı 1970 ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor dün Ağrı 1970 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maç için 2 otobüs ve uçakla Ağrı’ya giden Yeşil Siyahlılarla tribünde yaklaşık 150 kadar taraftar tribündeki yerini aldı. Zorlu maç için Cuma ve Cumartesi gününden Ağrı’ya giden taraftarlar Cumartesi akşam üzeri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından samimi bir şekilde ağırlandı.

ÖNCEL VE BİNGÖL DE YER ALDI

Ziyarette Ağrı Belediye Başkanvekili İsmail Öncel ve Ağrı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü, Derinceli Burak Bingül ile iş insanları yer aldı. İzmit ve Kocaeli’deki siyasi konulara son derece hakim olan Savcı Sayan, konuklarını inanılmaz bir misafirperverlik göstererek ağırlarken, kendisine takdim edilen atkı ve pişmaniyeden ötürü konuklarına teşekkür etti. Savcı Sayan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile ve AKP Meclis Üyesi Ersin Alpaslan ile telefonda görüştü.

KARAKAŞ, BAŞKAN SAYAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye başkanı olduktan sonra makam odasının kapısını kıran ve halkın gün boyu bire bir görüştüğü Başkan Sayan, Ak Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Önder Karakaş’a ve konuklarına plaket ile Ağrıspor atkısı hediye etti. AKP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Önder Karakaş, İzmit’ten Başkan Sayan’a selam getirdiklerini ifade etti ve Başkan Savcı Sayan’a konukseverliğinden ötürü teşekkür etti.

Bugün 01:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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