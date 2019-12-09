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Kocaeli-Ağrı dostluk köprüsü

Kocaelispor, özellikle doğu deplasmanlarında inanılmaz bir hürmet ve misafirperverlik görüyor. Cizre, Diyarbekir, Erzincan gibi deplasmanlarda el üzerinde tutulan Yeşil Siyahlılar, ilk kez konuk olduğu Ağrı’da da krallar gibiydi
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Ağrı 1970’in cefakar taraftarı, Kocaelispor takımını konakladıkları otelde ziyaret etti ve takıma çiçek takdim etti. Sarı Lacivertliler sıcakkanlılığını ve samimiyetini Kocaelispor taraftarına da en iyi şekilde gösterdi. Barikat 04 Grubu’nda tribün lideri Sezer Doğan, tribünün önde gelen isimleri Murat Çobankent, Ozi Can Beyazoğlu ve Ağrıspor 1970’li taraftarlar, taraftarın mekanı Kaptan Kafe’de bir araya geldi. Çay servisinin eksik olmadığı, bol bol sohbetin edildiği buluşmada karşılıklı olarak atkılar takdim edildi. Öte yandan Diriliş 04 grubunun kurucusu Orhan Eryılmaz da hayli konukseverdi. Sporun birleştirici gücünün önemine vurgu yapan Ağrılı taraftarlar teşekkürü ve alkışı ile fazlası ile hak etti.

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