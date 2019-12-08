İzmitli Periler, Samsun’dan galibiyetle döndü: 77-90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 90-77 mağlup ederek 8. maçında 5. galibiyetini elde etti. Mavi Yeşilli ekipte Warley Tallbert 16, Courtney 14, Gamze 11, Monika 10, Sasa ve Özge 9’ar, Gizem ve Nazlı Bircan da 8’ersayı ile oynadı. İzmit Belediyespor üst üste iki hafta Fenerbahçe ve Galatasaray’ı İzmit’te konuk edecek.

SAMSUN CANİK: 77-İZMİT BELEDİYESPOR: 90

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER:Sertan Kırklar***, Halil Erkoç***, Hande Öztürk***

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Harris***(25), Fatma Dilara Azaklı, Madden** (9), Saadet Aysu Keskin** (9), Trajchevska*** (12), Nikolic***(15), Dilan Çelik, Neslihan Külekçi* (2), Neslihan Demir* (3), Kayra Güler Sağlam* (2)

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu*** (9), Defne Melissa Paylar*, Ezgi Manlacı* (3), Warley*** (16), Willams*** (14), Yasemin Güneş* (2), Gizem Yavuz**(8), Grigalauskyte*** (10), Nazlı Bircan Gökdemir*** (8), Cado*** (9), Gamze Takmaz*** (11), Melek Yusufoğlu*

1. PERİYOT: 10-33, 2. PERİYOT: 33-59, 3. PERİYOT: 53-71, MAÇ SONUCU: 77-90