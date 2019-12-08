TFF Bölgesel Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Kocaelispor U-17 futbol takımı, konuk ettiği Kardemir Karabükspor engelini kolay aştı. Rakibini 5-1 ile geçen Yeşil Siyahlılar liderliğini sürdürdü. 12. maçında 9. galibiyetini elde eden Kocaelispor puanını 30’a çıkardı. Gençler 13. maçında kentlisi Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bugün 13:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
Kocaelispor U-17 takımı Karabük’ü kolay geçti: 5-1
TFF Bölgesel Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Kocaelispor U-17 futbol takımı, konuk ettiği Kardemir Karabükspor engelini kolay aştı.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz