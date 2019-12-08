Kocaelispor U-17 takımı Karabük’ü kolay geçti: 5-1

TFF Bölgesel Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Kocaelispor U-17 futbol takımı, konuk ettiği Kardemir Karabükspor engelini kolay aştı. Rakibini 5-1 ile geçen Yeşil Siyahlılar liderliğini sürdürdü. 12. maçında 9. galibiyetini elde eden Kocaelispor puanını 30’a çıkardı. Gençler 13. maçında kentlisi Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak.