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Kocaelispor U-17 takımı Karabük’ü kolay geçti: 5-1

TFF Bölgesel Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Kocaelispor U-17 futbol takımı, konuk ettiği Kardemir Karabükspor engelini kolay aştı.
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TFF Bölgesel Gelişim Ligi’nde fırtına gibi esen Kocaelispor U-17 futbol takımı, konuk ettiği Kardemir Karabükspor engelini kolay aştı. Rakibini 5-1 ile geçen Yeşil Siyahlılar liderliğini sürdürdü. 12. maçında 9. galibiyetini elde eden Kocaelispor puanını 30’a çıkardı. Gençler 13. maçında kentlisi Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak.

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