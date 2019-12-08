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Kağıtspor çok farklı: 113-96

Türkiye Büyük Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde zirve mücadelesi veren Büyükşehir Kağıtspor, Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği zorlu rakibi Ankara Kayı Gençlikspor’u 113-96 mağlup ederek, galibiyet serisine devam etti

Ahmet Akay
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Geçen hafta İstanbul deplasmanında Murat Paşaoğlu karşısında zorlanmasına rağmen zorlu rakibini 88-79 mağlup ederek, zirve yarışında kendisinin de olduğunu rakiplerine gösteren ekip, bu kez İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Ankara Kayı Gençlik’i konuk etti. Büyükşehir Kağıtspor, zorlu rakibi karşısında ilk periyotta zorlanmasına rağmen bu bölümü 24-19 önde kapattı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun kontrolünü eline alan mavi beyazlılar, devreyi 59-40 önde kapattı. 

KAĞITSPOR ÜSTÜN OYNADI

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü iyice eline alan Büyükşehir Kağıtspor, Cihan Amasyalı, Sertay Gürsu  ve Ömer Bes’in başarılı oyunu ve sayılarıyla bu periyotu 90-73 önde kapattı. Maçın son bölümünde rahat bir mücadele sergileyen Kağıtspor, maçı 113-96 kazanmasını bildi. Maçın en skorer oyuncuları Sertay Gürsu 38, Ömer Bes 21, Cihan Amasyalı 18 ve Cem Han 12 sayı üreterek takımına katkı veren oyuncular oldu. Kağıtspor 13 Aralık’ta deplasmanda Karşıyaka Belediyespor karşısında mücadele verecek. 

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: 113

ANKARA KAYI GENÇLİK: 96

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Fırat Atar ***, Burak Erkan ***, Kamil Alok ***

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: Onur Can Keskin ***, Burak Şaşmaz***, Fatih Güraslan *** (5), Barboros Bozkurt ***, Cihan Amasyalı *** ( 18), Sertay Gürsu **** (38), Ömer Bes **** (21), Efe Erk *** (3), Anıl Atamış ** (6), Bahadır Tarcan *** (3), Cem Han *** (12), Yusuf Poturoğlu *** (7)

ANKARA KAYI GENÇLİK: Safdar Çağan Aydın *** (24), Efe Ceran ** (8), Alperen Doğan *** (24), Muhammed Emin Işık ** (8), Enes Aksarı **, Barış Ceyhan **, Mahmut Bahçecioğlu *, Ercan Yıldız Donat ** (2), Yiğit Kaan İnnab **, Abdullah Güçlü *** (26), Emirkan Yılmaz ** (4)

1.PERİYOT: 24-19, 2.PERİYOT: 59-40, 3.PERİYOT: 90-73, SONUÇ: 113-96

Bugün 13:56 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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