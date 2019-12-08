Dilovası ilk yarıda işi bitirdi: 0-3

Puanını 35’e çıkaran lider tam yol Süper Lig’e koşarken, Uzunçiftlikspor ise 15 puanda kaldı. Maça her iki takım da hızlı başladı. 5’nci dakikada, Abdullah rakibi ile bire bir mücadelesinde yere düşünce, her iki takımın futbolcuları bir anda kapıştı. Maçı yöneten Oğuzhan Arslan araya girdi, olayı büyümeden önledi. Dilovası güçlü kadrosu ile Uzunçiftlik karşısında daha iyi futbol oynadı. Hak ettiği galibiyeti alan ekip, şampiyonluk yolunda çok önemli galibiyet elde etti. Uzunçiftlikspor ise direndi, ancak kendi evinde güçlü rakibine yenildi. Dilovası Belidiyespor maç sonrası aldığı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla doyasıya kutladı, Uzunçiftlikspor’da Abdullah ve Mertcan ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gördü. Dilovası Belediyespor 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alalmış oldu.

UZUNÇİFTLİKSPOR: 0-DİLOVASI BLDSPOR: 3

STAT: Arslanbey (1.Küme C)

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Berkay Duman ***, Talha Şimşek ***

UZUNÇİFTLİKSPOR: Enes **, Abdullah **, Çağatay **, Ömerhan **, Celil * (Erkin *), Metehan **, Mesut **, Berkcan **, Burak * (Selçuk *), Sefa **, Mertcan **

DİLOVASI BLDSPOR: Özancan ***, Muhammet Oruç ***, Muhammet Öksüz *** (Tahsin **), Şahin ***, Ferhat ***, Hasan ***, M.Bilal ***, Abdurrahman *** (İsmail **), Furkan *** (Mücahit **), Kerim ***, Boray ***

GOLLER: Muhammet Öksüz DK.45, Boray D.45+2, Kerim DK.76 (Dilovası Bldspor)

K.KART: Abdullah DK.71,Mertcan DK.85 (Uzunçiftlikspor)