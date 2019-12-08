Kağıtspor voleybolda iyi gidiyor! “1-3”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor 9. maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk setini kaybeden ekibimiz sonraki 3 seti almasını bildi ve 9. maçında 8. galibiyetine imza attı. Kağıtspor mücadelenin setlerini 25-20, 11-25, 22-25 ve 15-25 kazandı. Lacivert Beyazlılar haftaya grubun iddialı takımlarında Milas Belediyespor’u konuk edecek. Muğla temsilcisi 9 maçta 6 galibiyet aldı. Maç 14 Aralık Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.