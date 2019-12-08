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Çocuk tiyatroları 41 Burda’da

41 Burda AVM, çocuklara keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor. 7 Aralık – 28 Aralık tarihleri arasında her Cumartesi günü birbirinden keyifli oyunlar ile minik tiyatro severler 41 Burda’da bir araya gelecek…
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Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. 14 Aralık’ta ‘Berfu’nun Rüyası’ , 21 Aralık’ta ‘Uzaylı Loli’ ve 28 Aralık’ta ‘Eyvah Mikroplar’ gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. 41 Burda AVM, Aralık ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor.

PROGRAM TAKVİMİ

14 Aralık Berfu’nun Rüyası                     16.00

21 Aralık Uzaylı Loli                                 16.00

28 Aralık Eyvah Mikroplar                        16.00

Bugün 14:01 TSİ - Gündem

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