Çocuk tiyatroları 41 Burda’da

Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. 14 Aralık’ta ‘Berfu’nun Rüyası’ , 21 Aralık’ta ‘Uzaylı Loli’ ve 28 Aralık’ta ‘Eyvah Mikroplar’ gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. 41 Burda AVM, Aralık ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor.

PROGRAM TAKVİMİ

14 Aralık Berfu’nun Rüyası 16.00

21 Aralık Uzaylı Loli 16.00

28 Aralık Eyvah Mikroplar 16.00