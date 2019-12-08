Kartepe’de ‘Kadına Şiddet’ konuşuldu

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kanunlarda kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele de hak arama yöntemleri" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyelerinden Av. Buse Aslan ve Av. Fatma Erdem tarafından kadınlara bilgi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir, CHP İl Başkan Yardımcısı Nilay Merttürk ve Kartepeli kadınlar katıldı.

CANDEMİR: KOCAMAN, KARTEPE İÇİN ŞANS

Seminer nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Kadına yönelik şiddet insan hakkının ihlalidir. Bu önemli konuyu ele alarak seminerin gerçekleşmesine destek veren Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ı tebrik ediyorum. Kartepe için kendisi bir kazançtır. Şiddet toplumun her alanında etkindir. Şiddetle mahkeme kararlarıyla mücadele etmek yerine toplumun hayatından uzaklaştırmak için çalışmalıyız. Şiddetle mücadele için ciddi projeler üretiyoruz” dedi.

“KADINLARIMIZ KUTSALDIR”

Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Bu programların yapılmasından memnun ve mutlu değiliz. Bu programlara ihtiyacımız olduğu için yapmaktayız. Aslında ihtiyacımız olmamalıdır. Dinimizin, peygamberimizin göstermiş olduğu yol, bu konu hakkında daha farklı bir noktada olmamızı gerektiriyor. Maalesef istediğimiz noktada değiliz. Herkesin geçmişten bugüne sorumluluğu vardır. Kadınlarımız bizler için çok kutsaldır” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından devam eden seminer Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyelerinden Av. Buse Aslan ve Av. Fatma Erdem teknik ve hukuksal süreçlerle ilgili bilgilendirme sunumuyla toplantı sona erdi.