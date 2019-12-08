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Başkan Kurt’tan müdürlere ziyaret

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, okul müdürlerini ziyaret ederek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu
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Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında Körfez’de bulunan ilk ve ortaokulların idarecilerini ve öğretmenlerini ziyaret eden Kurt, başarı dileklerini iletti. Kurt’un ziyaret ettiği okullar ve idareciler şöyle: Hedise Evyap İlkokul Müdürü Ufuk Işık Şanal, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fetilay Kurt, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcıları Melih Yücel, Mustafa Çevik, Özel Körfezim Eğitim Kurumları Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Körfez Nene Hatun İlköğretim Okul Müdürü Fevzi Loka, Hereke Anadolu Lisesi Müdürü Halim Boyar ve Yukarı Hereke Ortaokul Müdürü İshak Ünlü. Ziyaretler nedeniyle açıklamalarda bulunan Kurt, tüm öğretmenlere ve idarecilere başarı dileklerini ilettiklerini, eğitimin gelişmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

 

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