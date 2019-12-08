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Derinceli çocuklara top sahası müjdesi

Geçtiğimiz haftalarda Çenedağ’ı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün, kendisinden futbol sahası isteyen çocukların talebini yerine getirdiği öğrenildi
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Mahallelere yaptığı ziyaretlerde de çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Başkan Aygün, talepleri de dinliyor. Çenedağ Mahallesi Narin Sokak’ta daha önce yaptığı incelemeler esnasında karşılaştığı çocuklar, Başkan Aygün’den top sahası istemişlerdi. Çocukların talebini yerine getiren Başkan Aygün, bu kez onları mahallelerinde bir kez daha ziyaret etti. Çocukların mutluluğunun her şeyin ötesinde olduğunu belirten Başkan Aygün “Çocuklarımızın isteğini yerine getirerek, yaşadıkları heyecana biz de ortak olduk. Her şey onların mutluluğu için” dedi.

 

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