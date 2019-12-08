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İYİ kadınlar Ankara’ya çıkarma yaptı

İYİ Parti’li kadınlar, önceki gün gerçekleşen organizasyonla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Anıtkabir'i ziyaret ederken, Darıcalı kadınlar da ziyarette yerini aldı
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Darıca İYİ Parti İlçe Başkanı Özer Yıldız'ın yolcu ettiği kadınlar, Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mukadder Sudan Korkmaz'ın öncülüğünde meclise çıkarma yaptı. Darıca da dahil olmak üzere Kocaeli'nin tüm ilçelerinden 20 otobüsle yola çıkan 1000 kadın, TBMM'de ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in misafiri oldu.

AKŞENER, KOCAELİLİ KADINLARA SESLENDİ

Meclis Grup Toplantısı'nın başında Kocaelili kadınlara seslenen Genel Başkan Meral Akşener, "Bugün aramızda Kocaeli’nin cesur kadınları var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Kocaeli doğumluyum. Bütün hayatım, iş hayatım dâhil orada geçti. Siyasi hayatım da orada başladı. Siyasi hayatıma 20 kadınla başlamıştık. O gün yola çıktım, bugün buradayım. İzmit için Kocaeli için Evliya Çelebi der ki ‘Havası latif, suyu leziz, insanı muhlis İzmit.’ Gerçekten öyledir. Deprem olduğunda Türkiye’nin her köyüne, her ilçesine cenaze gitmesi ondandır. İzmit’e gelen Kocaeli’ne Türkiye’nin her yerinden göç gelen herkes İzmit’te, gerçekten İzmit’te doğmuş gibi muamele görür ve İzmitliler, Kocaeliler tarafından sarıp sarmalanır" ifadelerini kullandı.

ATA’YI ZİYARET ETTİLER

Kocaelili Kadınlar, Grup Toplantısı'nın ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la bir araya geldi. Türkkan, Kocaelili kadınlara hitaben yaptığı konuşmada üye seferberliği çağrısında bulundu. TBMM'deki bu programın ardından 1.000 Kocaelili kadın Anıtkabir'e doğru yola çıktı. Anıtkabir ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan kadınlar, duygu dolu anlar yaşadı. Düzenlenen organizasyon 20 otobüslük konvoyla, İYİ Parti Genel Merkez’deki partilileri selamlamasıyla son buldu.

 

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