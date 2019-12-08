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KESOB’tan MHP’ye ziyaret

KESOB Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ünlü, “Hedefimiz mutlu şehir olmaktır” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimi dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü’ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir ve Elektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Karagöz katılım gösterdi.

“HEDEFİMİZ MUTLU ŞEHİR OLMAKTIR”

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “7 oda başkanıyla beraber esnaf odaları birliği başkanının sahada olması çok anlam ifade ediyor. Güçlü bir organizasyonsunuz. 50 bin kişiyi, esnafı temsil eden güçlü sivil toplum örgütlerisiniz. Bu esnaftan kaynaklanan gücünüzü kullanmalısınız. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali’yle kurduğunuz diyaloglar önemli. Büyükşehir belediye başkanımızın mutlu şehir sloganı var. Fırıncılar Odası ile organize edilen Halk Ekmek projesinden fırıncıların, vatandaşın, siyasilerin memnun olması örnektir. Aynı konular diğer odalar için de geçerlidir. Hedefimiz mutlu şehir olmaktır. Biz tüm oda başkanlarımızı seviyor ve önemsiyoruz. Çalışmalarının yanındayız” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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