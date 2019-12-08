Vodafone Business Dijitalleşme Tırı 3 gün boyunca ilimizde

Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone FutureLab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından on birinci durağı Kocaeli oldu. Üç gün boyunca Kocaeli’de olacak Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, şu ana kadar dolaştığı şehirlerde 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederken, 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İKİ GÜN BOYUNCA İZMİT’TE

İlimizin ardından son durak olarak İstanbul’da işletmelerle buluşacak olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.

E-ATIK DA TOPLUYOR

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak.