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Mert Fırat ve Korhan Futacı, Red’liler ile buluşuyor

Vodafone Red, DasDas işbirliği kapsamında sanatsever müşterilerine yeni bir ayrıcalık daha sunuyor. Vodafone Red First müşterileri, “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu”nun 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek özel gösterimini bir arkadaşlarıyla beraber ücretsiz izleyebilecek
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Türkiye’de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red, İstanbul’un popüler sanat mekânlarından DasDas ile yaptığı işbirliği kapsamında müşterilerine ayrıcalıklar sunacak. Vodafone Red First müşterileri, “Mert Fırat ve KorhanFutacı İle Rivayet Radyosu”nun 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek özel gösterimini bir arkadaşlarıyla beraber ücretsiz izleyebilecek. Red First müşterileri, özel gösterim sonrası Mert Fırat ve Korhan Futacı ile yapılacak söyleşiye de katılabilecek. Etkinliği mekânda izleyemeyen Red’liler ise ileri bir tarihte gösteriyi Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen Vodafone Red First müşterilerinin Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kampanya sayfasına girerek “Fırsatı Kullan” butonuna basıp kampanya şifresi almaları yeterli oluyor.

“SANATI DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”

Vodafone Red ile sanatı dijitalleştirdiklerini ve bu sayede daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Red markamızla, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DasDas işbirliğimiz kapsamında, hem avantajlı bilet kampanyamız ile Red’lilere sanatı yerinde yaşama şansını veriyor, hem de mekâna gidemeyenlerin Vodafone TV ile cep telefonlarından içerikleri izleyebilmelerini sağlıyoruz. Yeni kampanyamızla, Red First müşterileri, DasDas’ın yeni sezon gösterilerinden ‘Rivayet Radyosu’nun özel gösterimini bir arkadaşlarıyla beraber ücretsiz izleyebilecek. Özel gösterimi kaçıran müşterilerimiz ise etkinliği Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Tüm Red’lileri bu keyifli gösteriyi izlemeye davet ediyoruz” dedi.

 

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