Hyundai, 2025 yılı stratejisini açıkladı

Otomotiv sektörünün lider markaları arasında yer alan Hyundai, gelişimini ve sektördeki istikrarlı büyümeyi yeni bir strateji ile sürdürüyor. Hyundai gelecekteki mobilite çözümlerinde belirlediği yol haritasını açıkladı. Güney Koreli şirket, 2025 stratejisi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına 51 milyar USD yatıracak. Hyundai ayrıca, otomotivdeki işletme marjını yüzde 8’e çıkaracak ve yüzde 5 pazar payı hedefleyecek. Ayrıca 2020 Şubat itibariyle 300 milyar Kore Won’u (yaklaşık 250 milyon USD) değerinde hisseyi geri almayı planlayan Hyundai, böylece hissedar ve paydaşlarının değerini artırıp pazarda iletişimini genişletmeyi amaçlıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİKLER

Strategy 2025 olarak adlandırılan yeni yol haritası dahilinde şirketin iş planı Akılcı Mobilite Araçları ve Akılcı Mobilite Hizmetleri olmak üzere iki ana kola ayrılıyor. Bu iki iş kolunun arasında oluşturulacak sinerji ile birlikte Hyundai’nin Akılcı Mobilite Çözüm Sağlayıcısı konumuna ulaşması hedefleniyor. Akılcı Mobilite Araçları iş kolu hizmetler için optimize edilen ürünleri sağlayacak ve hizmet sektörünün ilerlemesi için temel görevi üstlenecek. Diğer taraftan Akılcı Mobilite Hizmetleri iş kolu ise daha geniş müşteri tabanına ulaşmak için kişiselleştirilmiş içerikler ve araçların hizmetlerini sağlayacak.

HEDEF 3 ÜRETİCİDEN BİRİ OLMAK

Bu doğrultuda Hyundai yılda 670 bin adetlik elektrikli araç satışına ulaşıp liderliği almayı ve 2025 itibariyle pil ve yakıt hücreli elektrikli araçlarda dünyanın 3 üreticisinden biri olmayı hedefliyor. Akılcı Mobilite Hizmetleri tarafında ise şirketin amacı ürün ve hizmetleri bir araya getiren bir iş kolu yaratıp müşterilere kişiselleştirilmiş içerik ve hizmet sunan entegre bir mobilite platformu yaratmayı amaçlıyor.