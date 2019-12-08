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KOTO’da ‘ahşap ambalaj ihracatı’ konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen ‘Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’na ilgi yoğun oldu
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Mobilya, ağaç işleri ve ormancılık sektörüne büyük sorumluluklar getiren ‘Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Özellikle ahşap ambalaj ihraç eden iş insanlarının uyması gereken bir dizi standardın sıralandığı yönetmeliğin sahada tüm detaylarıyla bilinmesi ve uygulanması, olası maddi- manevi kayıpların önlenmesi adına da büyük önem arz ediyor. Kocaelili iş insanlarının yönetmeliğe hâkim olması için iş birliği yapan Kocaeli Ticaret Odası ile Kocaeli Sanayi Odası’nın ilgili meslek komiteleri, kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

YOĞUN KATILIM SEVİNDİRDİ

Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya sektörden ilgi yoğun olurken, davetlileri KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis Üyesi Metin Sözer, 5. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal ağırladı. Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete, Kocaeli Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi M. Oktay Kabasakal ile komite üyelerinin de yer aldığı toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Yavuz, Ziraat Yüksek Mühendisi Ela Korkmaz, Orman Endüstri Mühendisi Süheyla Sümer, “Yeni yönetmelik, ihracatçı ve kullanıcıların sorumlulukları, ahşap ambalaj malzemeleri üreticileri ısıl işlem operatör sorumlulukları” hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

BARIŞ VE METE’DEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, toplantının sektörün geleceği için çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Yeni yönetmelikle birlikte ‘ahşap ambalaj ihraç eden iş insanlarımızı’ çok önemli sorumluluklar beklemekte, üretimin uygun olmaması durumunda karşı karşıya kalacakları yaptırımlar sektörde tedirginliklere neden olmaktadır. Bu nedenle, yönetmeliğin en yetkili mercilerden, tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve sahada uygulanması maddi- manevi kayıplarımızı asgari düzeye indirecektir” dedi. Daha sonra konuşan Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete ise, “Ahşap ambalajların ancak ısıl işlem uygulanarak yurda alınabileceğini ifade ediyor. Biz de bu normdan yola çıkarak ve işi biraz daha sıkı tutarak bu yönetmeliği hayata geçiriyoruz. Bu yönetmelik hem sizlerin ürünlerinin geri dönmemesi hem de sizleri uluslararası normlara yaklaştırmak adına çokça önemli. Hepinizin bu yönetmeliğin yükümlülüklerini işletmelerinizde harfiyen uygulayacağınıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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