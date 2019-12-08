Henkel’de CEO değişikliği

Bylen, 35 yıldır şirket içinde önemli görevlerde bulundu, 15 yılında Yönetim Kurulu’nda yer aldı ve 4 yıl boyunca CEO görevini sürdürdü. Bylen, CEO pozisyonunu 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde CarstenKnobel’a devredecek. Henkel’e 1995’de katılmış olan CarstenKnobel, 2012’den bu yana Yönetim Kurulu’nda yer alıyor, ayrıca Finans, satın alma ve entegre iş çözümleri alanlarında liderlik gerçekleştiriyor. CFO pozisyonunu kendisinden devralacak kişi ise ilerleyen zamanlarda belirlenecek.

HANS VAN BYLEN’A TEŞEKKÜR

Hans Van Beylen’in görevi bırakması hakkında yorumda bulunan ve Bylen’e bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eden Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. SimoneBagel-Trah, “Hans Van Bylen’ın liderliğinde tüm iş birimlerimiz, satın almalar ve ortaklıklar sonucunda daha da güçlenmiştir. Kendisine CEO olarak hizmet verdiği dönemde şirket için çizdiği önemli rotalar ve Henkel’e 35 yıldır devam eden bağlılığı nedeniyle içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

CARSTEN KNOBEL KİMDİR?

CarstenKnobel 1969 yılında Marburg’da dünyaya geldi. TechicalUniversity of Berlin’de işletme ve teknik kimya eğitimini tamamladıktan sonra, 1995’de araştırma ve geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin asistanı pozisyonu ile Henkel’de çalışmaya başladı. Ardından, Beauty Care İş Birimi bünyesinde controlling, birleşmeler & satın almalar ve faaliyette bulunulan iş alanlarında artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlendi.