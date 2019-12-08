Betek, ‘En Beğenilen Şirket’ seçildi

Betek Boya, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında boya sektörünün lideri seçildi. Üst üste iki yıldan bu yana boya sektörünün en beğenilen şirketi seçilen Filli Boya markasıyla tanınan Betek, “Boya” kategorisinde birincilik koltuğuna oturmayı başardı.

1401 YÖNETİCİ OY VERDİ

600’ün üzerinde şirketten 1401 yöneticinin katıldığı araştırmada ekonomiye katkı, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilir strateji, müşteri ve çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar gibi 23 performans kriterine göre değerlendirildi.