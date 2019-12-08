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Kandıra’nın hizmet binası modern olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası modern olacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi’nde yapılan binada katların yükseldiği gözle görünür hale geldi. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın kaba inşaatını bitirmek için hummalı çalışmalara devam ediliyor. Yapının zemin ve -1’inci bodrum katının duvar imalatları tamamlandı.

ÜÇ KATTAN OLUŞACAK

Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.

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