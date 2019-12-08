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Medar Hastanesi’nden Vali Aksoy’a ziyaret

Medar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus ve Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. M. Veysel Besnili Vali Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi
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Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilciler Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etmeye devam ediyor. Önceki gün Medar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus ve yönetim kurulu üyesi Op. Dr. M. Veysel Besnili, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. İlimizde Aile Konak Hastanesi adıyla hizmet verirken bir süre önce isim değişikliğine giderek Medar Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Şahin Talus, Aksoy’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aksoy da Medar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus ve yönetim kurulu üyesi Op. Dr. M. Veysel Besnili’ye çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

AKSOY, MAKAMINDA AĞIRLADI

Vali Aksoy geçtiğimiz hafta Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Murat Ağçay ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyelerini, Diyarbakır Tv21 Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özbay’ı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve beraberindeki heyeti, Kandıra Belediye Başkanı  Adnan Turan ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç’u konuk ederek, bir süre görüştü.

GEBZE OSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Aksoy, bir yandan konuklarını kabul ederken, öte yandan da sanayi kuruluşlarını ve OSB’leri ziyaret ediyor. Aksoy önceki gün Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez’in de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım, çalışmaları hakkında Aksoy’a bilgi verdi.

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