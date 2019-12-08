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Aygün: Önceliğimiz halkımızın talepleri

Kendisini ziyaret eden konukları ile istişarede bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gönül belediyeciliği anlayışı ile yola devam ettiklerini belirterek “İlçemize hizmet ederken halkımızın talepleri daima önceliğimiz oluyor” dedi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kendisini ziyaret eden kentin dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün, bu bağlamda Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Karadağ, Sedat Köse ve Yaşar İtmiş, Huriye Pak Ortaokulu Müdürü Bilal Avcı, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Güç, okul aile birliği yöneticileri Nurdan Sayar, Gülbhar Yıldırım, İpek Çelenk, Kocaeli Profesyonel Halı Yıkamacıları Derneği Başkanı Muammer Gökalp, yönetim kurulu üyeleri Leyla Ayhan, Muhammed Şen, Nejdet Çetin, İlknur Gündağ, Onur Akarsu, Ender Altun ve Recep Partanaz ile bir araya geldi.

“BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİ”

Ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Belediyecilik, gönül işi edik ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıktık. Hamdolsun geride kalan sekiz aylık süreçte halkımızdan aldığımız güçle birçok projemizi hayata geçirdik. Her şey halkımızın yaşamaktan daha da mutluluk duyacağı bir Derince için’ dedi.

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