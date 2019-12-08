Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:35 TSİ- Spor G: Bugün 14:37 TSİ

“Hep birlikte çok çalışacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Söğüt, “Daha güzel bir Körfez için hep birlikte daha çok çalışacağız” dedi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticilerini haftalık toplantılarında ziyaret eden Başkan Söğüt, çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Körfez’i tüm dinamikleri ile bir bütün olarak gördüklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfez için çok güzel hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için kentin tüm dinamikleri ile istişare halindeyiz” dedi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Göreve geldiği 7 aylık süreçte çalışmaların ve projelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Rehavete kapılmadan, milletimizin bize olan güvenini sarsmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Durmadan, millete hizmet etme noktasında ekiplerimiz ile birlikte daha çok çalışmamız lazım. Şehrimize en güzel hizmetleri getirme noktasında projelerimizi de tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİKLERİMİZİ BELİRLİYORUZ”

Hayata geçirilecek projelerde de istişare etmeden adım atmadıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Halk meclislerimizde ve esnaf buluşmalarımızda dinliyoruz, eksiklikleri görüyoruz. Buna göre de projelerimizi ve önceliklerimizi belirliyoruz. Hemşerilerimizle, esnafımızla buluşmadan, konuşmadan, istişare etmeden adım atmamız söz konusu değildir” dedi. İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Şener Söğüt’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

 

Bugün 14:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi! mask
Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi!
Taraftar Ağrı'da mask
Taraftar Ağrı'da
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’ mask
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’
Batu: Rehavete kapılmamamız lazım mask
Batu: Rehavete kapılmamamız lazım
İhsaniye İnegöl’ü konuk ediyor mask
İhsaniye İnegöl’ü konuk ediyor
Kullar’dan sitem mask
Kullar’dan sitem
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Engin Koyun dünyaevine girdi mask
Engin Koyun dünyaevine girdi

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL