“Hep birlikte çok çalışacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticilerini haftalık toplantılarında ziyaret eden Başkan Söğüt, çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Körfez’i tüm dinamikleri ile bir bütün olarak gördüklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfez için çok güzel hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için kentin tüm dinamikleri ile istişare halindeyiz” dedi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Göreve geldiği 7 aylık süreçte çalışmaların ve projelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Rehavete kapılmadan, milletimizin bize olan güvenini sarsmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmadan, millete hizmet etme noktasında ekiplerimiz ile birlikte daha çok çalışmamız lazım. Şehrimize en güzel hizmetleri getirme noktasında projelerimizi de tek tek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİKLERİMİZİ BELİRLİYORUZ”

Hayata geçirilecek projelerde de istişare etmeden adım atmadıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Halk meclislerimizde ve esnaf buluşmalarımızda dinliyoruz, eksiklikleri görüyoruz. Buna göre de projelerimizi ve önceliklerimizi belirliyoruz. Hemşerilerimizle, esnafımızla buluşmadan, konuşmadan, istişare etmeden adım atmamız söz konusu değildir” dedi. İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Şener Söğüt’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.