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Erdoğan'ın açıklaması sonrası talep patlaması yaşandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına talepler arttı.
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Ünlü gurme Vedat Milor'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürdü. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kastamonu pastırmasına yönelik taleplerin arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, "Kastamonu pastırması daha iyi" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

TALEPLER ARTTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesi ve lezzetini beğenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Çünkü Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır. İnanılmaz derecede Kastamonu pastırması paketlenerek kargo ile diğer illerimize gönderilmektedir. Tabii ki de Kastamonu pastırması ile Kayseri pastırması arasında fark vardır. Çünkü Kastamonu pastırması doğal olarak üretilip, kesim şekli ile ve Taşköprü sarımsağıyla birleşince de pastırmamız insana farklı bir lezzet sunmaktadır. Kayseri pastırması da bizim memleketimizin bir pastırmasıdır. Sonuç olarak bizler, Kastamonu pastırmasını Taşköprü sarımsağıyla birleştirdiğimiz zaman Kayseri pastırmasına göre bir lezzet farkı oluşuyor. Pastırmamızın mutlaka lezzetine bakılmasını ve bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum. Bizler Kayseri'ye rakip falan değiliz, sadece lezzet farkının olduğunu düşünüyoruz. Kim neyi seviyorsa onu tatmasını istiyoruz" dedi.

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