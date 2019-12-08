Haydar Akar: 3 senede bitireceğiz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit’te yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili bugün Cedit Mahallesi Bahtiyar Camii’de mahallelilerle bir araya geldi. CHP Milletvekili Haydar Akar söz alarak, “Sözleşmelerinizi tek tek okudum. Belediyenin menfaatine, vatandaşın lehine zerre kadar bir şey yok. buradaki vatandaşın biri belediye adına protokolü imzalar mısınız dediğimizde kimse imzalamaz. Bu kente yapılan en büyük ihanet bu Cedit mahallesindeki kentsel dönüşüm. Belediyenin parası olsa şahsi olarak TOKİ’nin ödediği parayı TOKİ’ye ödeyip devre dışı bırakırım. İhalede rant devşirmek peşindeler. Biz bu projeyi yapacağız. TOKİ’ye de 3 senede yaptırtacağız. İlk çivi çakılmaya başlandığı zaman 3 senede bitirteceğiz, rant devşirtmeyeceğiz” dedi.
“YARIN GEL CEDİT’E”
Akar sözlerinin devamında, “Sıkışıklığımız var; bütçeye 1 liraya koymamış. Nevzat’ın ödemesi gereken parayı kentin sorunlarını çözmeye çalışana başkandan çözmesini bekliyorsunuz.. İlyas ne oldu Cedit Mahallesi diyor. Sorma git bakanlıktan parayı al, krediyi al yapalım. Buraya geldiğinde ‘kardeşim kendi bakanına ulaşamıyor musunuz diye soracaksın. Biz bu enkazı çözeceğiz. Tahir Bey bu durumdan rahatsız oluyorsa 3,7 milyarlık bütçesi var. Yarın gel Cedit’e parayı veriyorum de. Ellerini sürmüyorlar. 12 milyon ödemek yetmiyor. Buranın yıkılmasının bedeli 6 milyon lira. Hiçbir getiri olmayan proje için harcayacağı para. ” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
(3 )
Alp 41 - Bırakın bu işleri para yokmuş ıvır zıvır işlere para buluyorsunuz da gerçek belediyecilik olan bu kentsel dönüşemi bulamıyorsunuz ,bırakın bayrak işini ,bilbord ,festival yok etkinlik ,kreş önce şehrin bu çarpıklığını düzeltin sonra o işleri yaparsınız.
Rambo - biz sizi geçmişten biliyoruz genel başkanınız ssk yı batırdı sizde tokiyi batırın bu güne kadar nereye bi çivi çaktınız ki bundan sonra çakasınız
Lutfen yapmayin - Lutfen getirisi olmayan para yutan projeleri yapmayin. Insafli ve vicdanli olun . Para olmadigindan is yok guc yok. Yuzde yirmibes issizlik var. Millet sefil olmusken 10 milyon cedite 10 milyon oraya yakismiyor...izmitte belediye hizmetleri sefil duzeyde dogru durust ulasim yok minibus 4 tl, turkiyenin en hamur en pahali ekmegi bizde kaldirimlarda yurunmuyor. Arabayla bir yere gidilmiyor cunku yollar isgal altinda. Geceleyin isik yok. Hava su kirli ve belediye donup bakmiyor. Tek derdiniz insaat tek derdiniz rant tek derdiniz mutahitler ve kemiklesmis esnaf olmasin bu sehirde bunlarin disinda bir suru insan var. Cogunlugun hakkini savunun cilgin ici bos projelere girmeyin yazik ayip gunah
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