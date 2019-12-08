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Kocaelispor düşeş attı! "0-1"

Kocaelispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Ağrıspor'u 0-1 yenerek mağlup etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor sezonun 16. maçında deplasmanda Ağrı 1970 ile karşı karşıya geldi Yeşil Siyahlılar zorlu maçı Talha’nın golü ile 1-0 kazandı ve üst üste 6. maçını kazandı. Mücadelenin tek kelime ile kahramanı kaleci Ercüment’ti. İkinci yarıda penaltı kurtaran, ilk yarıda 1, ikinci yarıda da 3 olmak üzere 4 müthiş top çıkaran Ercüment, galibiyetin mimarlarındandı.

BURAK SÜLEYMAN ASİST, TALHA GOL

Ağrılıların centilmence konuk ettiği Kocaelispor ilk yarıda Talha ile golü buldu. Burak Süleyman’ın pasında Topu önce kontrol eden ve net bir şut ile ağları bulan solak futbolcu takımını öne geçirdi. Kocaelispor ilk 45 dakikada Burak Süleyman, Sefa, Gökdeniz ve Gökay ile net gol kaçırırken, kaleci Ercüment ilk yarının sonlarında kale önünde harika bir top çıkardı.

TOP ÇİZGİYİ GEÇMEDİ

İkinci yarının ilk 15 dakikası hayli gerilimliydi. 52. dakikada Talha topu ceza sahasına ortaladı. Gökdeniz’in kafa vuruşunda topu gol çizgisini geçmedi. Yardımcı hakem pozisyonu iyi süzdü. Kocaelispor’un golü verilmedi. 64’te Ağrı ekibi köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde karambol oldu ve futbolcular düştü. Kocaelispor’da Batuhan’ın faul beklediği pozisyonda Kocaelispor aleyhine penaltı kararı verildi.

AKIL ALMAZ GOLLER KAÇTI

Bu şok kararın ardından itirazlar sonuç değiştirmedi. Ancak kaleci Ercüment devleşti ve penaltıda sağına uçarak rakibe ve hakeme gol izni vermedi. Kalan zaman diliminde Kocaelispor temposunu korumak için elinden geleni yaptı. Yakup’un yokluğu, Burak Süleyman’ın hastalığı ile ofans hattında zaman zaman aksayan Yeşil Siyahlılar buna rağmen Gökay, Gökdeniz ve özellikle de Mesut ile akıl almaz goller kaçırdı.

ELAZIĞ MAÇI İLE BİTİRİYORUZ

Maçın son derece kötü yöneten ve kritik hatalar ile Kocaelispor’un gerilimini arttıran hakem Sercan Yılmaz’ın son düdüğü ile birlikte Yeşil Siyahlılar, ligin en zor deplasmanlarından, Ağrı’dan 3 puanla dönmesini bildi. 6’da 6 yapan Kocaelispor, 5 puanlık farkı korurken ekibimiz ilk yarının son maçında Elazığ İl Özel İdare’yi konuk edecek. 

Bugün 15:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

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