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HDP İzmit İlçe kongresi tamamlandı

Halkların Demokratik Partisi İzmit İlçe 3. Kongresi bugün il binasında gerçekleştirildi. Kongrede mevcut eş başkan Asiye Ebru Öcal değişmezken, diğer eş başkan Kadim Açıkgöz’ün yerine Metin Fırat seçildi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Kongrenin divan başkanlığını Çetin Aküstlenirken divan üyeliklerini ise Nihat Geyik, Av. Selda İlgöz, Deniz Çamur yaptı. Kongreye HDP Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, AB eski Bakanı Av. Ali Haydar Konca, İl Başkanı Şahabettin Işık, CHP eski Milletvekili ve Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül ve çok sayıda partili katıldı.

HDP İzmit’te mevcut Eşbaşkan Asiye Ebru Öcal tekrar seçilirken diğer Başkan Kadim Açıkgöz’ün yerine Metin Fırat seçildi. İl binasında yapılan kongrede ilçe faaliyet raporu ve ilçe mali raporu da okundu.

“HDP’YE DÖRT BİR YANDAN SALDIRI VAR”

Kongrede açıklama yapan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu; “Öncelikle kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimize Yurdun dört bir tarafında partimize yönelik saldırılar var. Biten hiçbir sorun yok. Devam eden büyüyen alevlenen bir sürü sorun var. Sadece biz değil tüm kamuoyu bunu görüyor. Anayasayı çok rahat bir şekilde çiğniyorlar En son iktidar eliyle arkadaşlarımıza yönelik operasyonlarla yaptılar. Ancak direnç, şevk ve azim her yerde atıyor. Gözaltındaki tüm hukuksuzlukları meclise taşıdık. Yanlarına kalmayacak. Bir gün bu ülkeye hukuk gelecek ve yargılanacaklar” şeklinde konuştu.

“ÜLKE HUKUKSUZLUKLA DOLU”

Açıklamalarına KHK’lara da değinerek devam eden Gergerlioğlu; “KHK’dan emekli ikramiyesini alma kararı çıkıyor ama bu arada 1-1,5 yıl geçiyor. Bu sıra vatandaş kayba uğruyor. SGK ise ellerini ovuşturuyor. Ne güzel parayı vermedik diye. Bunun gibi KHK’lı diye engelli kayınvalidesinin bakım parasını kesen bir kurum var. Bunu da utanmadan resmi yazılarla yazıyorlar. Devlet bu kadar çökmüş. Üstüne üstlük bu kuruma yasal zırh getirdiler. HDP’ye yapılan baskılardan dolayı topumun tüm katmanlarının sinirlenmesi lazım. Bu insanların hukuksuzluğu her yere yansıyor. En olmadık yere bile hukuksuzluklarını yansıtıyorlar ama tekrar söylüyorum, elbet hukuk bu ülkeye de gelecek ve hukuksuzluk yapanlar bir gün mutlaka yargılanacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

İZMİT İLÇE ASİL YÖNETİMİ:

Başkan:Asiye Ebru Öcal

Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuri tan, Sehirnaz Uçman, Ömer Yiğit Akçay, Mahir Yiğit, Kadim Açıkgöz, Sedat Yeler, İhsan Altun.

Yedek üyeler:

Muhyettin Şan, İbrahim Aydede, Yahya Titiz.

Bugün 15:49 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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