AKP’de delege seçimleri 3 günde tamamlandı

AKP’de 1 Aralık tarihinde başlayan delege seçimleri bugün 6 ilçede mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından tamamlanmış oldu.Bugün (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçildi. Partililer seçime yoğun ilgi gösterirken AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, seçim sırasında ilçeleri ziyaret etti. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ellibeş, “ Kocaeli’de 12 ilçemizin tamamında geçen hafta başlayan delege seçimlerimizi bu hafta tamamladık. Karamürsel’den Kandıra’ya, Kartepe’den Çayırova’ya bütün ilçelerimizde müthiş bir katılımın yaşanması bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.

“ÖZVERİ BEKLİYORUM”

Kongre sürecinden bahseden Ellibeş, “Teşkilat Başkanlığımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın ne kadar büyük ve partisine bağlı bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdiler. Şimdi önümüzde kongre süreci var. Delege seçilen arkadaşlarımızın omzunda bu kongrelerde coşkumuzu, heyecanımızı tıpkı bu seçimlerde olduğu gibi sandığa ve oy kullanacağı ilçelere yansıtmalarını bekliyorum. Birlik, beraberlik içinde bir seçim dönemi için hepsinden özveri bekliyorum” şeklinde konuştu.