Şener İnce: Amacınız gündemi Cedit meselesinden kurtarmak mı?

AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce tarafından ortaya atılan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabıyla girdiği iddialarıyla ilişkin açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Hürriyet son olarak İnce’nin özür dilemesini talep ederken, İnce bugün yeni bir açıklamada bulundu.

“GÖRÜŞLERİMİN ARKASINDAYIM”

İnce yaptığı açıklamada,” Herkesçe malum olan hadiseye şahsım Meclis Üyesi sıfatımdan ziyade bir Din Görevlisi, bir Müslüman olarak karşılık verme ihtiyacı duydum ve İzmit Belediyesi Muhtar Koordinatörü Süleyman Şen’in paylaşımına istinaden buradaki vaziyete karşı görüşlerimi bildirdim ve halen bu görüşlerimin arkasındayım. Bu fotoğrafları “Cami Ziyareti” adı altında resmi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşan sizlersiniz, gelen tepkilerden sonra bu fotoğrafları neden kaldırdınız. Yıllarca cami olarak kullanılmış, hala iç tefrişatıyla cami ve mescit görünümünden başka bir şekilde tasvir edilemeyecek, mihrabıyla, halısıyla, dubardaki ayeti kerimesiyle, ayakkabılığıyla, yıllarca secdegah olmuş bu mekan cami hükmündedir bunu hiç düşünemediniz mi?” sorularını yöneltti.

“SERVİS EDENLERE KIZIN”

İnce ayrıca, “Köy Camii’nde de yaptığınız ziyaret fotoğrafları da işi kurtarma adına paylaştınız ve bu sebeple gördük ki Cami’ye de baş örtünüz olmadan girdiğiniz görülmektedir, Allah’ın evine tesettürsüz bir şekilde girmeye hiç haya etmediniz mi? Seçimlerden önce köy ziyaretlerinde ahıra dahi girerken başınızdan eksik etmediğiniz başörtüsünü, seçimlerden sonra Camide dahi örtmekten neden erindiniz? Beni telefonla aradığınızda “Sayın Başkan siz bana sitem edeceğinize sizi Mescit hüviyetinde bir yere ayakkabı ile sokan, sizleri fotoğraflayıp servis edenlere kızın, sizi yönlendiren çalışma arkadaşlarınıza sitem edin” dediğimi de kamuoyunun bilmesini isterim? Tüm bu yaşananlardan sonra insanın aklına şu soru gelmiyor değil. Yoksa sizlerin asıl amacı bu gündemi sıkışıp kaldığınız Cedit meselesinden kurtulmak için kullanmak mı?” dedi.

“HUKUK YOLUYLA HESABINI SORACAĞIZ”

İnce “Sizden ahlak öğrenecek değiliz” diyerek, “Dini mekânlara ve materyallere sizin hassasiyetiniz sizi, bizim hassasiyetimiz bizi bağlar. Biz bu hassasiyetle, sizleri daha dikkatli olmaya davet etmekten öteye geçip hakaret etmedik, siz ise maalesef basın açıklamalarınızda kişilik haklarımıza saldırarak “İmansız, Ahlaksız, Cahil, Kepaze” gibi yakışıksız sözlerle ahlak seviyenizi ortaya koydunuz. Bu davranışınız neticesinde bizlerin de hukuk yoluyla size hesap soracağımızı bilmenizi isterim. Bütün bunların üzerine bize ahlak dersi veren Fatma Hanım’ın zamanında TBMM’de peş peşe kabine girip seri şekilde oy kullanan Ak Partili erkek vekillerin fotoğrafından “3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyor?” şeklinde gayri ahlaki sonuçlar çıkarabildiğini gördük ayrıca, “Sapı anana, kökü babana g.” gibi paylaşımlar yapan sizlerden ahlak öğrenecek değiliz!” şeklinde konuştu.

Hürriyet’in ‘bedel öteceğiz’ sözlerine ilişkin İnce, “Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken çıkıp bana “Bedel ödeteceğinizi” söylüyorsunuz. Unutmayın Fatma Hanım, biz zamanında üniversitelere başörtüsü nedeniyle alınmayanların, sakallı diye işten atılanların arasından geldik. Türkiye’nin bu karanlık günleri geride bıraktığını düşündüğümüz anda mecliste partinizin temsilcisi bir milletvekili çıkıyor, “Haddini bildirin bu kadına” diyor. İzmit’te siz ortaya çıkıyor, “Bedel ödeyeceksin” diyorsunuz. Unuttuğunuz tek şey, biz dün olduğu gibi bugün de hak yolunda bedel ödemeye hazırız. Korku imparatorluğu kurarak, çevrenize kimi toplarsanız toplayın, kaç kişiyle saldırırsanız saldırın, biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Ne köy halkımıza, ne de muhtarımıza bir ithamda bulunmamışken, kurnazca onlara hakaret etmiş yaygarası kopararak asıl halkı kin ve nefrete sevk eden sizlersiniz. Hodri Meydan” ifadelerinde bulundu.

“SİYASETİ BIRACAK MISINIZ?

“Siyaseti bırakacak mısınız?’ sorusu yönelten İnce, “İçinde bulunduğunuz suçluluk psikoloji ile tüm ekibinizle beraber şahsıma başlattığınız linç kampanyasından korkmuyorum, halkımızın ve konuyu objektif değerlendiren herkesin yanımızda olduğunu biliyorum ve sizlere meydan okuyorum, Haydi gelin, herhangi bir İlkokulda 1.Sınıf Öğrencilerine bu fotoğrafların ne olduğunu soralım? Ardiye ve Yatakhane seçeneği çıkarsa ben siyaseti bırakıp sizden ve İzmit halkından kamuoyu önünde özür dilemeye hazırım. Ama çocuklar dahi bu fotoğraflara Cami derlerse, siz özür dileyip Siyaseti bırakacak mısınız?” diyerek açıklamasını sonlandırdı.