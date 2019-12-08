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Karamürsel’e 15 yılda 349 milyonluk yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Karamürsel İlçesi 89. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında katılırken, son 15 yılda Karamürsel’de 351 proje yapıldığını açıkladı
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AKP Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu danışma meclisinde konuşan Başkan Büyükakın, 2004-2019 yılları arasında 351 projenin gerçekleştirilerek Karamürsel ilçesine 349 Milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi.

DAL-ÇIK PROJESİNDE YER TESLİMİ

Karamürsel teşkilatları her zaman heyecanlı diyerek ilçe danışma meclisinde ki konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “331 kilometre içme suyu hattını Karamürsel ilçemizde tamamladık. Karamürsel’de ki Dal-Çık projemizin ihalesini yeniden yaptık. Eski firma Kamu ihale kurumuna itiraz etmişti. Ancak Kamu İhale Kurumu bizi haklı buldu. Şimdi yeni yaptığımız ihalenin sözleşmesine davet aşamasındayız. Bu ay içerisinde de yer teslimi de biter. 270 gün kadar bir zaman içerisinde bu projeyi de ilçemize kazandırmış oluruz. Karamürsel-Ulaşlı sahil bandını birbirine bağlayacak 5 kilometrelik projemizde hazır ” ifadelerini sarf etti. 

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