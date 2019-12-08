Sekapark mimarı olarak tanınan, yerel seçimlerde AKP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan Talha Kös, sosyal medya hesabından adı “Ölüm Yokuşu”na çıkan Santral yokuşu hakkında çözüm önerisinde bulundu. Kös önerisinde, " Köklü bir çözüm yapılana kadarİzmit Santral Kavşağı’na dair geçici çözüm önerim şudur: trafik düzenlemesi yeniden yapılarak, bu güzergah yukarı doğru tek yönlü çalıştırılmalı. Böylelikle Kahir ekseriyeti aşağı yönde yaşanan kazaların önüne geçilmiş olur” ifadelerinde bulundu.
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Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Sekapark mimarı olarak bilinen Talha Kös, adı “Ölüm Yokuşu” olarak anılan Santral Yokuşu hakkında çözüm önerisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz