Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi

Sekapark mimarı olarak tanınan, yerel seçimlerde AKP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan Talha Kös, sosyal medya hesabından adı “Ölüm Yokuşu”na çıkan Santral yokuşu hakkında çözüm önerisinde bulundu. Kös önerisinde, " Köklü bir çözüm yapılana kadarİzmit Santral Kavşağı’na dair geçici çözüm önerim şudur: trafik düzenlemesi yeniden yapılarak, bu güzergah yukarı doğru tek yönlü çalıştırılmalı. Böylelikle Kahir ekseriyeti aşağı yönde yaşanan kazaların önüne geçilmiş olur” ifadelerinde bulundu.