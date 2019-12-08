AKP’de 6 ilçenin delegeleri belirlendi

AKP’de 1 Aralık tarihinde başlayan delege seçimleri bugün 6 ilçede mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından tamamlanmış oldu.Bugün (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçildi. Partililer seçime yoğun ilgi gösterirken AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, seçim sırasında ilçeleri ziyaret etti. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ellibeş, “ Kocaeli’de 12 ilçemizin tamamında geçen hafta başlayan delege seçimlerimizi bu hafta tamamladık. Karamürsel’den Kandıra’ya, Kartepe’denÇayırova’ya bütün ilçelerimizde müthiş bir katılımın yaşanması bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.

“ÖZVERİ BEKLİYORUM”

Kongre sürecinden bahseden Ellibeş, “Teşkilat Başkanlığımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın ne kadar büyük ve partisine bağlı bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdiler. Şimdi önümüzde kongre süreci var. Delege seçilen arkadaşlarımızın omzunda bu kongrelerde coşkumuzu, heyecanımızı tıpkı bu seçimlerde olduğu gibi sandığa ve oy kullanacağı ilçelere yansıtmalarını bekliyorum. Birlik, beraberlik içinde bir seçim dönemi için hepsinden özveri bekliyorum” şeklinde konuştu.

İŞTE MAHALLE DELEGELERİ

DİLOVASI DELEGELERİ

Yeter Bayram

Saim Diker

Mürsel Güldal

İsmail Güler

Kasım Karageyik

Yüksel Köse

Mustafa Meral

Fatih Meral

Emrullah Meral

Servet Meral

Nurullah Mutlu

Bedri Öğe

Gültekin Özlü

Emre Sarıca

Burçin Taşdemir

Cumali Taşdemir

İksan Tiryaki

Ümit Tongaz

Fatma Turgut

Burhan Turgut

Serhat Yaşar

Nihat Yıldırım

Nagihan Yıldırım

Hayrettin Tursun

Ayşe Bektaş

Erkan Koca

Türkcan Şirin

Ömer Karagöz

Ersin Altınışık

İlker Başaran

İlyas Kocaman

Muhamed Dursun

Mustafa Erdem

Halit Eren

Hayrullah Güneş

Halidun Karagöz

Nurdan Tekin

Fatih Öznur

Mahmut Varol

Kemal Başaran

Kamil Doğan

Ahmet İhtiyar

Selim İhtiyar

Salih Yalçın

Erdi Kaçık

Mehmet Konuk

Şahin Kot

Kamil Balaban

Hasan Yalçın

Baki Akbulut

İbrahim Akbulut

Erdi Akın

Hakan Aktaş

Mehmet Emin Aktaş

Osman Aktaş

Yılmaz Aktaş

Kibar Arpaç

Ağa Aydemir

Kasım Aydemir

Müjgan Aydın

Murat Baş

Mehmet Baş

Murat Bayram

Muhammet Şerif Bozkurt

İsmet Bozkurt

Faik Cihan

Havva Çalışkan

İsa Çevik

Zerkalem Çolaklar

Cemil Daşdemir

Metin Daşdemir

Zeliyha Daşdemir

İsmail Demir

Cesim Demir

Ferdi Demir

Hikmet Demir

İsmet Demir

Muhammet Demir

Orhan Demir

Sürmeli Dursun

Ayhan Dursun

Hüseyin Dursun

İbrahim Dursun

Resul Dursun

Murat Dursun

Yılmaz Dursun

Kazım Dursun

Erkan Ejder

Mehmet Şirin Gül

Yaşar Gül

Sabahattin Gültekin

Hasan Gültekin

Fevzi Karadaş

Cemal Karataş

Yılmaz Karataş

Halil Dursun

Melek Kaya

Doğan Kaya

Mevlüt Kaya

Özcan Kaya

İbrahim Kaya

Halis Kaya

Kemal Kızılırmak

Mehmet Kocabay

Adem Kocabey

Abdullah Öz

Halis Öz

Mehmet Özay

Birol Polat

Ahmet Porsuk

Şeref Sarıca

Arslan Seven

İbrahim Sevim

Şaban Susuz

Orhan Şahin

Şeref Şahin

Ayhan Tekin

Nahide Toprak

Yaşar Tosun

Ali Tuza

Halime Yaşar

Halil Yaşar

Aynur Yaşar

Tülay Yaşar

Sinan Yaşar

Asiye Yavuz

Mahmut Yeğen

Engin Yıldırım

Mehmet Nuri Yıldız

Orhan Yılmaz

Sevgi Yılmaz

Halit Zorba

Rahime Şatır

Talip Şatır

İbrahim Aydın

Abdullah Uçar

Rüstem Orhan

Erol Artut

Tahsin Artut

Aziz Öner

Nejmettin Elbi

Yakup Çelik

Mehmet Vefa Çilek

Ethem Çilek

Ahmet Durmuş

Gefo Alğaç

Ferit Sarıca

Selma Karaman

Muhammed Kaya

Halil Keser

Hamza Kılıç

Dincer Kızılboğa

Necime Kütük

Ömer Oğuz

Süleyman Polat

Zennure Sarıca

İhsan Şanlı

İsmail Toktaş

Ali Toltar

Nuri Toltar

Mehmet Yasin Turak

Tazegül Uçar

Celal Yalçın

Murat Yılmaz

Hatice Duman

Feridun Güler

Ahmet Köse

Seyit Ahmet Duman

Yakup Özkan

Erhan Toprak

Kadir Teke

Müjdat Toklar

Selami Toklar

İbrahim Adıgüzel

Mustafa Ak

Ali Akar

Asuman Akaray

Yakup Aksak

Selçuk Arslan

Ramazan Arslan

Ahmet Atılgan

Türkan Aydın

Nihat Bayat

Yunus Bahar

Celil Baş

Fethullah Bayat

Nihat Bayram

Neriman Çelik

Hasan Ali Demir

Adem Derin

Cemalettin Dursun

Süheyla Erdoğan

Rıdvan Eriden

Mustafa Ertunç

Dirayet Güngör

Mehmet Ramazan Güngör

Dilaver Güngör

Murat İnalkaç

Muhammet İnci

Süleyman İnci

Sait Kalkan

Cemil Karakaya

Fırat Karakaya

Necmettin Karakaya

Abidin Kaya

Adnan Kaya

Semih Kaya

Hüseyin Keskin

İsmail Keskin

Ümit Kocabay

Gülsün Kocabay

Sezgin Kocabay

Cevat Korgan

Orhan Korkmaz

Hakan Korkmaz

Pehlül Korkmaz

Rasim Korkmaz

Nurettin Koşdaş

Özcan Kurt

Osman Laç

Suna Malkoç

Nurettin Mutlu

Serap Mutlu

Hakkı Nalbant

Fehmi Oğur

Ömer Okucu

Cemal Oruç

Ramazan Ömeroğlu

Remziye Özel

Aydın Özel

Osman Özkurt

Mehmet Özmen

Nihat Özmen

Şerif Parlak

Mehmet Habip Polat

Nurettin Taştan

Nuran Sönmez

Orhan Susam

Nihat Sülün

Mustafa Şahin

Kamuran Şahin

Burhan Şahin

Yaşar Şahin

Naciye Taşdemir

Metin Taşdemir

Ziyaettin Taşdemir

Abdullah Tatlidilli

Mehmet Telli

Nusret Telli

Hamit Topçi

Emirhan Topçu

Zeynep Turgut

Fatih Türkel

İcabi Türkel

Turan Yalçın

Mehmet Yamak

Bişar Yaman

Saliha Yaman

Mehmet Yarar

Veysel Yeniçeri

Aykut Yıldıran

Cemal Yıldırım

Kemal Yıldırım

Kemal Yıldırım

Mustafa Yücer

Emre Zengin

Cemil Abuka

Ali İhsan Adıgüzel

Halis Adıgüzel

Serap Adıgüzel

Memet Sait Akın

Mehmet Emin Akyol

Çetin Alacadağ

Ali Osman Alioğlu

Uğur Anık

Halil İbrahim Arslan

Erkan Arslan

Oğuzhan Artut

Alican Artut

Gülay Artut

Cafer Avşar

Servet Aydın

Sevda Bağator

Zehra Celep

Orhan Coşar

Hasan Çağlayan

Orhan Çarıkçı

Adem Çarikçi

Celal Çelik

Efendi Deli

Tekin Deli

Zeycan Deli

Gökmen Deli

Bayram Duman

Ekrem Durmuş

Saime Dursun

Zehra Duru

Mehmet Halit Ekici

Abdulselam Ekici

Yusuf Ekici

Yunus Elden

Fevzi Durmuş

Cevdet Elipek

Erol Erdoğan

Muhammet Gözel

Ercan Güneş

Ali Gürsu

Mehmet İnalkaç

Ayşegül İncekaya

İsmet Kahraman

Sabahattin Kahriman

İsmail Hakkı Karadeniz

Ahmet Kocabay

Hanifi Kocabay

Murat Kocabay

Yavuz Kocabay

Ayten Korkmaz

Hikmet Korkmaz

Muhammet Korkmaz

Murat Korkmaz

Necmettin Korkmaz

Kemal Kotan

Recep Laç

Alaettin Oğuz

Kelime Oğuz

Erol Özavcı

Kadir Özkol

Özkan Özmen

Yurdagül Öztürk

Barış Paçul

Mehmet Pambuk

Fevzi Perk

Seda Polat

Kenan Sade

Ahmet Sarıbuga

Leyli Sarp

İbrahim Sayan

Hikmet Seydaoğlu

Yunus Sözen

Hatif Sumar

Hüseyin Şahin

Nalan Şahin

Suat Şık

Mustafa Şimşek

Sudem Taşdemir

İhsan Toltar

Ersin Toprak

Mesut Turak

Musa Turhan

Mehmet Yalçınkaya

Aziz Yalçınkaya

Ebru Yalvaç

Abbas Yavuz

Ahmet Yıldız

Sedat Yıldız

Hasan Yıldız

Vahap Yılmaz

Yıldırım Yılmaz

Savaş Aydın

Ferhat Akkaya

Hatice Tuzcu

Mehmet Şahin Aktaş

Makbule Arat

Özgül Soydaş

Salih Öğme

Şule Büyük

Sezai Erkalmış

Ramazan Esmeray

Tuğba Fırat

M.Suriri Tezcan

Murat Güngör

Hüseyin Keleş

Elife Kösedağ

Vildan Soylu

Mehmet Öztürk

Serkan Sarıoğlu

Damla Yalçınkaya

Bahadır Yalvaç

Hüseyin Ağca

Muhammet Balta

Nurdagül Durmaz

Burhan Sarı

Arif Taşkın

Engin Sarı

Muttalip Yılmaz

Mehmet Nuri Ablak

Serkan Aras

Mahmut Barış

Kutbettin Erin

Ramazan Karadağ

Nevzet Kızıldağ

Tuncay Oğul

Erdal Akyol

Mehmet Emin Tuza

Kahraman Umuç

Şebap Umuç

İsmail Ünal

Metin Vanto

Şükran Vanto

Rıdvan Yalçın

ÇAYIROVA DELEGELERİ

Ekrem Çevik

Hamide Uygun

Ayşegül Özdemir

Saadettin Arıkboğa

Ufuk Ülger

Serdar Küçük

Vedat Kuyumcu

Habib Özmen

Mustafa Yürektürk

Fulya Ebru Önder

Emre Kayhan

Özkan Karataş

Abdulkadir Ağdaş

İbrahim Cevahir

Battal Yaşaroğlu

Ufuk Aktaş

Paşa Ali Elmalı

Hasan Murat Kızılöz

Yılmaz Aydın

Salih Ayık

Mehmet Ali Duymuş

Zafer Kılıç

Turan Kocagöz

Recep Akıllı

Gülşen Çelik

Kenan Öztürk

Cemil Çelik

Fahri Çam

Derviş Çiftçi

Ömer Akbaş

Hüseyin Sal

Erhan Uzun

Melih Atik

Öznur Ceylan

Muhlis Şentürk

İsmail Uzuntaş

Yalçın Demirkaya

Sergen Öğüt

Sinan Yangöz

Özlem Çolak

Kader Cimşit

Şengül Uzun

Gülhan Aslanhan

Fikriye Çelik

Ferhat Karabulut

Ayşin Balcılar

Ferit Yardagül

Melahat Kaya

Hasan Bayraktar

Abdurrahman Çapan

Cüneyt Atalay

Ali Şentürk

Baki Sevindik

Gökhan Özhan

Ali Osman Şimşek

Ayhan Yılmaz

Abdullah Sarıoğlu

Tunahan Zengin

Erkan Karabağ

Ferhat Cüce

Murat Budak

Sabri Çetin

Birol Köksal

Fehmi Çelik

Fikret Torun

Hakkı Yıldız

Yaşar Kaya

Ahmet Kara

İlyas Erdöl

Hamit Akosman

Adil Olgun

Tamer Toplu

Yusuf Turan

Hakan Tunçel

Sefa Yılmaz

Hilal Karasağız

Lütfü Cantemur

Selim Ekinci

Ali Osman Gür

Mahmut Atlı

Birol Erdoğan

Sezai Demirbaş

Fatih Danışmaz

Gençosman Güler

Erdi Tütüncü

Muhammet Aydın

Hüseyin Kaplan

Elif Değirmenci

Günay Sır

Tülay Taşpınar

Selda Uzun

Nurcan Yıldırım

Yaşar Alkan

Şakir Sarı

Vedat Özdemir

Sayim Sönmez

Saadettin Pekdemir

Sinan Sevinç

Güler Şahin

Fatma Yapıcı

Ahmet Aksakal

İsmet Gökçe

Necla Bulut

Özlem Keser

Nurettin Öztürk

Kerim Kartepe

Gülbahar Çiloğlu

Şengül Altundiken

Bahadır Akbaba

Ufuk Aktemur

Ahmet Aydın

Hatun Köksal

Fatma Kavuşur

Mehmet Çelikel

Hüseyin Çolakoğlu

Samethan Çaykara

Mehmet Kılınç

Ahmet Gülcan

Sevgi Koç

Çiğdem Yılmaz

Emine Güner

Berkant Emiroğlu

Serkan Aykın

Turan Baş

Kayhan Şahinel

Yavuz Koç

Şevket Külte

Fatma Betül Yalçın

İsmail Bahadır Büyükkeleş

Oltan Meral

Muhammet Mustafa Demirkıran

Necmettin Atmaca

Hasan Sandalcıoğlu

Kadir Dikmen

Niyazi Kaya

Osman Güzelbilen

Sami Yıldırım

Fatma Şentürk

Ali Temel Gürsoy

Bayram Saka

Mehmet Tiryaki

Adem Doğan

Zekai Kızak

Arif Akın

Halil Çatal

Vahit Terzi

İsmail Tüysüz

Ermiş Göksu

Hamdi Yeşilkaya

Turan Yalçınkaya

Hacer Banu Çürüksuludemir

Şaban Ebik

Şenol Akın

Ahmet Yılmaz

İbrahim Şahin

İsmail Ballı

Nazmi Özmen

Bünyamin Laçin

Şeref Yıldırım

Galip Turan

Adem Ersoy

İlyas Özdemir

Cemil Göksu

Osman Cüre

Ali Şahin

Muhammed Baki Ünsal

Faruk Yılmaz

Şamil Avlar

İlksen Yılmaz

Rabia Gündüz

Saniye Şamlıoğlu

Şirin Ekiz

Murat Özsoy

Filiz Ayyıldız

Kenan Güven

Erdal Akyüz

Yalçın Cömert

Esman Karataşoğlu

Abdullah Gökçe

Cevat Özmen

Mehmet Zeyneloğlu

Savaş Özdemir

Bekir Paltacı

Bayram Kol

İlhan Öcal

İbrahim Ayan

Harun Başak

Abdulkerim Gedikli

Fatih Sel

Serdar Yahşi

Selami Keskin

Mecit Mertek

Feride Dinç

Yalçın Tanış

Cumali Özcan

Engin Bayır

Mehmet Yılmaz

Aykut Savaş

Neslihan Durukan

Elif Çalışkan

Zerrin Çiçek

Arzu Asrlan

Suna Kantemur

Tahsin Köse

Halil Helifeoğlu

Vezir Yıldız

İsmet Çaltepe

Turgut Çoban

Erdoğan Yıldız

GülkiyeAvsır

Ali Erbaş

Yüksel Demirkaya

Mehmet Güneş

Bayram Acar

İdris Demir

Erol Ahmet İpek

Kadir Aydoğdu

Mehmet Sena Taşköprü

Arif Şentürk

Şengül Maytap

Bünyamin Gögal

Gülseren Bostan

Hüseyin Narman

Muhittin Yiğit

Adem Yıldırım

Burak Fidan

Seyhan Dünmez

Ali Yüksel

Cenan Tüfenk

Kenan Cömert

Fatih Dokuyucu

Ahmet Ateş

Davut Taşkın

Cem Gül

Fahri Baş

Şaban Altuntaşoğlu

Ali Özdemir

Sebahattin Korkmaz

Necdet Yıldız

Serkan Aydın

Mesut Kozan

Tacettin Tan

Harun Karagöz

Mehmet Toprak

Murat Küçük

Nergül Yılmaz

İsrafil Kanbul

Yasin Durmuş

İlyas Kadik

Hatice Turan

Hüseyin Irmak

Ufuk Kaya

Mehmet Şerif İlmin

Ahmet Gargın

Zafer Altun

Vahit İlci

Abdurrahman Yalnız

Kaytan Ertuğrul

Zübeyde Türk

Dursun Uzun

Ayşe Özcan

İsmail Dede

Enes Şahin Akpınar

Muhammet Demirtaş

Mustafa Özdemir

Kamer Kandil

İsa Kabakkaya

Haydar Günaydın

Bilal Keleş

Ayhan Can

Özcan Uzcan

Yusuf Eren Okur

Selahattin Çoban

Birol Öksüzoğlu

Gökmen Ekmen

Hüseyin Soyhan

Perihan Vural

Ergül Çaylak

Tahsin Çalık

Yektare Takır

Musa Yazıcı

Fevzi Kara

Semra Oruç

Cahit İster

Nihal Çağlayan

Hüseyin Özaydın

Uğur Canbaz

Muhammer Çobanoğlu

Harun Ece

Yunus İzmirli

Ercan Hoşafcı

Yaşar Kılıç

Ayfer Çavuş

Tahir Sağmar

Mehmet Bayındır

Bülent Kanca

Caner Karayel

İbrahim Güler

Mustafa Kurt

Hasan Tuzcuoğlu

Mahir Biber

Cihat Atalayın

Erdoğan Çözer

Esra Nur Kolçak

Yağmur Sır

Selma Boy

Nagihan Öztürk

Ayşe Eryılmaz

Semanur Şahin

Hatun Karaçay

Fatma Kaya

Naciye Konuk

Arzu Çakır

Davut Aydemir

Metin Demirci

Ali Osman Tefil

Murat Sevinç

Cengiz Kudu

Ömer Dede

Yasemin Ortaç

Murat Çubukçu

Engin Kaya

Resül Kargacık

Güven Erengül

Ekrem Karahan

Aşkın Duman

Şahin Çat

Fikret Bilici

Kadir Horoz

Erhan Sarıdede

Kadir Kurun

Hayati Güveren

Muhsin Ateş

Hasan Akan

Bekir Bilgiç

Yusuf Terzi

Ahmet Altuntaş

Cuma Ağbal

Gökmen Turan

Recep Karataş

Satılmış Topuzolu

Hasan Gelir

Refik Kaya

Cihan Kılıç

Sinan Emir

Abdurrahman Babaoğlu

Mehmet Türkmen

Yasin Gemalmaz

Nevzat Dilek

Tarık Yıldız

Ekrem Keskin

İlhami Bayır

Zekeriya Keskinoğlu

Murat Karaca

Cihan Özberk

Mustafa Keleş

Mustafa Ayyıldız

Hüseyin Ünler

Murat Akpınar

Bilal Toruk

Yunus Ayyıldız

Zekeriya Yaya

Esalettin Demir

Ziyaettin Akbaş

Asım Yazar

Bünyamin Aktaş

Şaban Güllüce

Orhan Keskin

Servet Günay

Mücahit Güzel

Yalçın Acar

Nihat Kayaoğlu

Abdullah Yavuz

Metin Ergül

Abdulkerim Gültekin

Zekeriya Tosun

Süleyman Yazıcı

Mustafa Necati Kaya

Ragıp Yürük

Ali Öncü

Mustafa Fındık

Nizamettin Günay

Aliye Düğün

Ahmet Canpolat

Hayrettin Yıldırımtepe

Berkay Kondu

Enes Aktaş

Emirhan Kürşat Dülker

Kübra Ayık

Mustafa Başkurt

Sema Karabacak

Melek Özbey

Nuray Teker

Tuba Özmen

Nurgül Akyol

Nebahat Zengin

Neriman Öztürk

Hüseyin Kalkan

Murat Tunç

Elif Usta

Yaşar Doğan

DARICA DELEGELERİ

Murat Açıkgöz

Mehmet Akın

Merve Kacır

Hızır İsmail Balcı

Mehmet Solak

Oğuzhan Şevik

Serkan Kılıç

Fahri Keleş

Mustafa Şen

Fatma Binali

Cihat Altundal

Yusuf Aka

Sabiha Özdemir

Hava Canbaz

Sultan Aytekin

Yavuz Akkuş

Ahmet Çakır

Ahmet Kaymak

Metin Söylemez

Ömer Demirtürk

Halit Muslu

Ömer Gürsoy

İbrahim Özkul

İsmail Aydın

Bekir Yılmaz

Arif Yenigökgöz

Ahmet Erol

Mehmet Hocaoğlu

Ahmet Bulca

Cengiz Koç

Ahmet Akçay

Mehmet Şimşek

Keriyme Aslan

Nuran Kurşun

Mustafa Çavuş

Hüsamettin Ergül

Hülya Kodek

Nevin Yılmaz

Sevgi Takan

Züleyha Zor Topal

Bilgi Çelik

Ayşe Geçin

Nesrin Güney

Caner Çeliktaş

Kenan Yıldırım

İmral Doğan

Harun Karabali

Ömer Aydemir

Bünyamin Aruç

Makbule Balık

Emrah Ağtaş

İsmail Kahraman

Duygu Kesik

Serkan Korkmaz

Nizamettin Koç

Salim Ateş

Salim Ünsür

Teyyar Dağcı

Tuncay Kaya

Olcay Yıldıztekin

Bilal Ulusoy

Engin Taşkıran

Doğan Bakır

Yılmaz Tunalı

Nurbay Aydemir

Sebahettin Karayılan

SadrettinAlakuş

Fatih Akıncı

Haci İsmail Alageyik

ZiyaddinEratır

Tevfik Toptaş

Halim Ceyran

Şaban Gültekin

Muammer Çolak

Yılmaz Kiriş

Savaş Yaşar

Peri Er

Esra Polat

Nimet Davarcı

Ahmet Yılmaz

İhsan Özdağ

Mehmet Emin Ayhan

Ahmet Kılıçarslanoğlu

İbrahim Pilavcı

Aydın Toksöz

Zekeriya Atıcı

Sabri Çetinkaya

ÇoşkunPurut

Hüseyin Dilsiz

Köksal Şakar

Ahmet Hakan Hocaoğlu

Bülent Koçak

Halil İbrahim Kocagöz

Sezai Ata

Fatih Ünsal

Turgut Kaçaran

Sinan Şimşek

Cafer Metin

Fatih Temel

Fatih Çetinkaya

Ahmet Güler

Cafer TeyyarDemirdaş

Cüneyt Şentürk

Cengizhan Ramazanoğlu

Semih Güler

Havva Bıyık

Bilgi Şen

Havva Köse

Nigar Uzun

Selma Özdağ

Gülçin Demirbaş

Mustafa Taşcı

Muhammet Güler

Ümit Şahin

Haldun Somuncu

Ersin Erik

Yakup Kaya

Muhammet Koçal

Feramuz Sağlam

Mahmut Atmaca

Suat Daşdemir

Yunus Ocak

Engin Can

Mesut Koca

Recep Altaş

Ali Bulut

Engin Atalar

Hızır Bilgin

Arzu Karataş

Ayhan Naci Yılmaz

Merve Aslan

Mithat Demirci

Ömer Altay

Ülvi Aygün

Emine Bingöl

Hacer Arslan

Gülcan Yalçın

Ömer Yazıcı

Hüseyin Okutan

Kadir Öztürk

Hüseyin Sevinç

Derya Çeken

Umut Sağlam

Ahmet Aslan

Hakan Höbek

Çetin Solhan

Sadık Öztürk

Galip Alan

Seyfettin Ağtaş

Mehmet Ozan Sarıkaya

Memduh Kaya

Mustafa Kaya

Alaattin Kılıç

Oğuz Mican

Selahattin Gedik

Köksal Akçay

Atilla Karademir

Dursun Ali Sevil

İbrahim Çimen

Adem Bayraktar

İbrahim Dağcı

Ramazan Özyağcı

Halis Aydın

Yavuz Bilgin

Necati Ertunç

Recep Sevinç

Ahmet Dilek

Züleyha Dülger

İsmail Ramazanoğlu

Cemal Özcan

Murat Kaya

Muhammet Akbulut

İsmet Bayrak

Mustafa Aka

MetohanTastepe

Metin Kılıç

Özkan Keleş

Mücahit Fırtına

Sinan Balcı

Turan Yurdakul

Turgay Elkatmıs

Bilal Balıkçı

Yüksel Güzeltepe

Hayati Keleş

Adnan Kahraman

Remzi Bilgin

Suat Polat

Adem Kara

Mehmet Akbulut

Serkan Şimşek

İsa Baylan

Orhan Kızkun

Menekşe Uysal

İlkay Alp

Çiğdem İpek

Halil Maden

Yunus Keskin

Birsen Şahin

Esra Kudevi

Osman Çelik

Nizamettin Yaşar

Necati Baş

İsmail Torun

Nazire Karaduman

Abdurrahman Yazıcı

Fatih Aktaş

Fatma Kaval

Gülsen Okumuş

Fatma Demiral

Meral Salık

Ali Koçak

Melek Arabacı

Muhammet Aydın

Mustafa Orman

Ademİşsever

Caner Pekru

Özkan Tekneci

Esra Yıldırım

Rıza Aras

Orhan Aydın

Enver Demirci

Mustafa Yazar

Aydemir Kılıçkara

İmdat Yıldız

Mesut Uzunkala

Adem Sevinç

Birol Aydın

Büşra Çöpür

Recep Özil

Adem Yurdakul

Aşkın Balikçi

Hüseyin Çiydem

Ömer Öztürk

Nafiz Çığlık

Zafer Düzyurt

Cemal Yayla

Muzaffer Arslan

Ziya Elkatmış

Atilla Mar

Erdoğan Tonk

Erhan Akbulut

Erkan Demirtaş

Sevgi Deniz

Hanefi Yılmaz

Kemal Kaval

Cihan Kaya

Rüstem Kırkgül

Murat Yılmaz

Ayhan Kızılaslan

Ramazan Kavcı

Muhammet Numan Karataş

Suadiye Er

Ayşe Yılmaz Çelik

Hayriye Kısaboyun

Sevim Battal

Mehtap Karamanlı

Kazım Güngör

Bedir Ozan Aktaş

Hakkı Ham

Cihan Akbulut

SümmaniGüzelbaba

Orhan Yılmaz

Gökhan Öksüz

Bülent Sariçam

Salih Teber

Kenan Aslan

Cabbar Tosun

Necmi Alkuş

Salih Akgül

Latif Gül

Kenan Özçelik

Kasım Ağbaba

İdris Güngör

Fikret Şengül

Halit Çalışan

Aziz Aydın

Ramazan Koçak

Yunus Kaya

Zeki Öztürk

Turgut Öztürk

Remzi Altun

Yener Yıldız

Ruhi Karakaya

Şaban Aydın

Kasım Hakan Okumuş

Ferhat Yılmaz

Kemal Öksüz

Seyhan Taştan

Hasan Subaşı

Mehmet Şentürk

Tüncel Türk

Mürsel Dağ

Muhammet Gülenç

Nihat Duman

Sinan Ağyar

Veysel Özgür

Eyüp Dağcı

Abdullatif Özkan

Derya Akbaba

Sema Aka

Sonay Güneş

Resmigül Kahriman

Gülboy Uzun

Nevim Özkan

Türkan Karagülle

Nurgül Kahveci

Şükrü Güzelbaba

Burak Polat

Abbas Yazıcı

Efe Özkan

Merve Yazıcı

Seyhan Karagel

Resul Kızılyar

Mustafa Yorulmaz

Aytaç Durmaz

Aşur Koçak

Harun Ayluçtarhan

Mehmet Tahir Zeren

Fikri Şimşek

Adem Yıldız

Fatih Atıcı

Güral Birdal

Emin Ünlü

Ahmet Günay

Muhammet İlgaz

Fatih Özkan

Büşra Yılmaz

Cengiz Kandaz

Yusuf Ayaz

Habip Uluoğlu

Nusrettin Şubaşı

Nurettin Külekçi

Orhan Aydemir

Hüseyin Özhan

Mustafa Kemaloğlu

Ali Karaduman

Avni Özkan

Bahattin Demircan

Şahset Özhan

Menaf Yorgun

Yusuf Akpunar

Mustafa Güneş

Nihat Uzun

Murat Velioğlu

Uğur Gül

Cemil Tan

Alaattin Ekmekçi

Hüseyin Gürbüz

Fazlı Şahin

Yavuz Albayrak

Ufuk Subaşı

Şenel İri

Mustafa Kaval

Aydın Delikanli

Nazmiye Özuysal

Ebru Gelgeçkaya

Yasin Yorulmaz

Orhan Kapar

Hüdayi Yurdakul

Zekeriya Er

İzzet Kardeş

Seyyar Bilgetekin

Fatih Gürsoy

Samet Bilgen

Selami Kolcu

İsrafil Gökburun

Meryem Yıldız

Maide Arslantaş

Rabia Emir

Kezban Ünlü

Serhat Arslanoğlu

Süleyman Bülbül

Önder Atalayın

Erdal Akkuş

Hasan Tahtacı

Zekeriya Sezgen

Sedat Toksoy

Barış Dülger

Erdoğan Eyüpoğlu

Fethi Henek

Ali Osman Kırıcı

Recep Aydın

Sait Deveci

Faruk Aydoğan

Güngör Cengiz Eren

Kemal Coşkuner

İsmet Muslu

Tuncay Odlukaya

Dilaver Efe

Cemalettin Kalaycı

Alaattin Gezginci

Mehmet Yılmaz

Yusuf Bayrak

Ufuk Acay

Mevlüt Kocagöz

Şükrü Karabacak

Yaşar Aslan

Hakan Kartal

Erhan Kolcuoğlu

Fatma Akkoç

DERİNCE DELEGELERİ

İbrahim Geç

İbrahim Yıldız

Mustafa Baran

İlhan Konaksoy

İhsan Özmen

Ahmet Demir

İbrahim Candan

Yunus Özalp

Enis Büyük

Muhammed Baydur

Cengiz Yıldırım

Ali Erdoğan

Ali Rıza Durmuş

Yüksel Katak

Yusuf Duman

Rüstem Yayla

Hasan Hüseyin Cuna

Recep Şeker

Adem Gökdeniz

Memduh Yıldız

Perihan Dolmacı

Mehmet Aydın

Nazan Kuru

Halide Topal

Sevinç Saroğlu

Behiye Baytar

M Erve Kurnaz

Funda Gezer

Tangül Akyıldız

Kadir Bayrak

İbrahim Eren

İsmail Çolak

Melike Uzun

Tanju Yılmaz

Cafer Durmaz

Arif Boztaş

İsmet Güney

Mehmet Akçay

Ali Yücetürk

Mümin Ünal

Orhan Ulu

Zekeriya Dinçer

Yusuf Güney

Furkan Güngör

Süttim Uğurlu

Şerif Karğın

Mücahit İnan

Cihan Kaçar

Gökhan İvedi

Osman Gönül

Alhas Sezer

Hülya Duran

Şehadet Eriş

Sümeyye Kaldırım

Murat Bayraktar

Eyüp Akar

İsmail Yıldırım

Vural Yüce

Taylan Rasik

Saygın Unutur

Fatih Koç

Cemil Aslan

Oğuz Aygün

Oğuz Kanyılmaz

Rafet Memiş

Şenol Mızıkçı

Halit Taş

Muhammet Gürler

Hidayet Öncü

Erdinç Aktaş

Tuncer Taşlı

Şentürk Güneş

Hatice Yaltı

Fatma Tümer

Fatma Yaylı

Muharrem Ergün

Havva Eti

Güler Erseçkin

Sevda Yoldaş

Sevda Karagöz

Fatma Özkan

Züheyla Uslu

Kübra Dilemen

Selman Çakıroğlu

Şafak Durak

Muharrem Tünel

Haydar Kavak

Abdullah Yıldırım

Bahattin Çelik

İhsan Çimen

Yakup Işık

Lütfü Top

Mehmet Şen

İbrahim Sümer

Fahrettin Karakoyun

Ahmet Güntepe

Mehmet Salih Tetik

Rıza Yıldız

Nedim Seçkin

Sinan Yoldaş

Salim Adanur

Salim Hepgüler

Halil Yıldırım

Esen Yiğit

Nusret Özcan

Selim Küçükmotor

Özgür Özhan

Mustafa Yıldırım

Doğan Can Sarvan

Okan Çelik

Akif Bayrak

Ali Koç

Hülya Akdilek Korkmaz

Nihat Seyrek

İbrahim Şirin

Sevgi Kaya

Ali Osman Duman

Nurdan Demir

Muhittin Tepecik

Ahmet Güngör

Hasan Hüseyin Baylar

Mehmet Ata İlhaner

Rukiye Altay

Elif Bayraktar

Metin Özler

Ergül Duman

Erhan Kazandı

Ayşegül Yılmaz

Müzeyyen Ocaklı

Cafer Akçay

Serpil Korkmaz

Asuman Bektaş

Ali Haydar Bulut

Faruk İlk

Mustafa Yıldız

Hasan Tanyılmaz

Saffet Çavaş

Abdullah Akbıyık

Ekrem Baydar

Meriye Dalkılıç

Erhan Kazal

Şerif Macit

Serkan Aslantaş

Özcan Bilgin

İbrahim Güler

AdemMünyas

İsmail Mert Pehlivan

Necati Yaykın

Gökhan Çanakçay

İsa Sarıkaya

İlker Topal

Engin Aydın

Dursun Poyrazoğlu

Muanmer Kazma

Turgut Kanık

Hamdi Şimşek

Cengiz Topçu

Aziz Kurt

İsmail Yorgun

İsrafil Topsakal

Mahmut Budak

Mesut Demir

Metin Kıranşal

Mustafa Karataş

Semih Ünel

Ertaç Mikyas

Enes Ertuğrul

Furkan Uzunoğlu

Elif İzgi

TazegülÖzecik

Mustafa Bostan

Beytullah Akdemir

Asiye Bozkurt

Halil Gündaş

Tuncay Külçin

İbrahim Özkul

Levent Göksel

İbrahim Kiltan

Yusuf Özcan

Murat Kardaş

Fehmi Uzan

İsmail Yazıcı

Recep Sarıoğlu

Sultan Usta

Ramazan Çiçek

Serdar İnce

Ahmet Usta

Burhan Arman

Arif Polat

Şevket Yılmaz

Mehmet Tekoğul

Bekir Kazan

Dilek Odabaşı

Hacer Günç

Sinem Reisoğlu İpek

Emine Kaya

Cengiz Dede

Huriye Gürsoy

Nurhan Baytak

Ayşe Şiranün

Muhammed Erdoğan

Abdulkadir Gözütok

Levent Kalay

Hüseyin Şafak

Gökhan Karip

Faik Günaydın

Ali Alkın

Mehmet Gökçe

Yüksel Selvi

Hasan Cemil Külekçi

Aykut Keskin

Celal Ayvaz

Erkan Yiğit

Fahrettin Boz

Metin Arsoy

Şeref Ergin

Ahmet Uğur Güvercin

Sadettin Gök

Ünal Çilenk

Mehmet Özel

Serkan Kalaycı

Sezgin Atılkan

Semih Tayyip Gülcan

İmdat Gülcan

Feyzi Özdemir

İsmail Ergün

Kurtuluş Aytekin

Zehra Bozkurt

Ömer Ok

Avni Demir

Hülya Arslan

Haydar Kılıç

Mehmet Ali Karaaslan

Sadık Demir

Orhan Köprülü

Bayram Çelik

Bedirhan Dişli

Yaşar Mustafa Özkan

İbrahim Çimen

Yüksel Başarır

Hüseyin Bilgin

Ensar Arık

Mehmet Büyükbayraktar

Cüneyt Kahraman

Yasin Güven

Bedrettin Yeşilkaya

Hakkı Şentürk

Faruk Polat

Sinan Demirkol

Ali Yıldız

Mehmet Çelik

Fatih Şimşek

Doğan Erdemir

Sadık Bayıraltı

Rüstem Orak

Fatih Sezgin

Fatih Kadıoğlu

Ali Tongul

Hamit Çoban

Vedat Şentürk

Abdullah Uslu

Abdullah Yalçınkaya

Mehmet Fırat

İsmail Küçük

Ünal Çelik

Musa Genç

Mehmet Çırak

Filiz Alemdar

Satı Sarıkaya

Gülay Arslan

Yasemin Subaşı

Birsen Aydın

Zeynep Gür

Aylin Kemer

Halime Gökdemir

Kenan Yalçın

Nazmi Demir

Nevzat Daşdemir

Ayşegül Turan

Hasan Karaman

Cevdet Çağlayan

Ömer Yaşar Şimşek

Zaide Çalışkan

Mutlu Çavdar

İremnur Eraslan

Emre Cankurt

İbrahim Demir

Hanefi Örengil

Ebru Gehya

Nizamettin Pala

Süleyman Çalık

Ahmet Topçu

Recep Hastürk

Ayşe Kahveci

Ahmet Kaya

Barış Durdağ

Oğuzhan Yağız

Erkan Tuğralı

Erhan Çakıroğlu

Emre Turgut

Fevzi Uzel

İbrahim Tokgöz

Orhan Binici

Burhan Çelebi

Zeynep Yazıcı

Emin Yaşar Şeyhoğlu

Erdinç Özkan

Meryem Kerim

Neriman Binbir

PehlülAltınışık

Yaşar Atasoy

Bedrettin Argun

Fatih Demir

Abdullah Akınerler

Zakir Çetin

Nazir Ilğaz

Rıza Hacı Murtazaoğlu

Nuri Sırma

Kamil Aslantürk

Naci Tekin

Halil Yılmaz

Yılmaz Sarıkaya

Dilaver Dinç

Burhan Özdemir

Refik Kapanoğlu

Erdinç Karagöz

Kadir Yurtsuz

Asuman Adlı

Eyüp Usta

Muhammet Beçet

Ahmet Ark

Hamza Macit

Hediye Kaymakçı

Gülşen Bay

Haluk Giyim

Mehmet Şahin

Uğur Erenoğlu

Adnan Balcı

Halime Durak

Yasemin Kızılkaya

Zeynep Durmaz

Suzan Albayrak

Nuğman Aksoy

Fehmi Berkyürek

Nevin Tiryakioğlu

Savaş Sümerbaş

Hüsnü Ayvaz

İbrahim Avcı

Cafer Çivici

Nurettin Karaüzüm

Mehmet Ali Karakayacı

Eyüp Matur

Avni Tanguş

Rauf Kağnıcı

Yüksel Erdoğdu

Yunus Emre Ayaştı

Cemal Selçuklu

Zülkarni Kırmızıoğlu

Yasin Elibol

Mehmet Atçeken

Mertcan Tuç

Atalay Birinci

Merve Nur Özer

Ramazan Furkan Talu

Hasan Bingöl

Şehmus Narman

Ayşegül İrem Yıldırım

Cihan Çetinkaya

Arife Özgenç

Sevgi Kesen

Meryem Durdu

Sinem Kaymaz

Zeynep Çağlı

İlknur Ekinci

Fatma Özdemir

Muammer Atiz

Abdullah Kahraman

Adil Taştan

Erol Koç

Rasim Erkan

Ahmet Denizli

Ramazan Aktar

Ahmet Bildik

Askeri Şenol Sevinç

Muhammet Çoka

Halim Çetin

Mustafa Morgül

Ersin Başnamlı

Yasin Kayı

Ferit Aydemir

Akif Özecik

Ali Çelebi

Ömer Dikçal

Ömer Koşan

Filiz Biçer

Vural Alim

Serdal Gül

Abdulkadir Bayçöl

Ali El

Merve Toksoy

Selçuk Çakıroğlu

Zeki Aygün

Koray Merdan

Hakan Atalı

Ayhan Ekinci

Hatice Artar

Mefharet Serim

Hakan Karadeniz

Murat Ünlü

Şener Elyıldırım

Ramazan Yalçın

Merve Akgül

Abdullah Çimen

Abdullah Yıldırım

Beyler Demir

Hülya Karaağaç

Göksu Kahraman

Osman Yılmaz

Mehmet Ak

İsmail Balcı

Köksal Güler

Ramazan Bostan

Selçuk Özecik

Şefik Demireki

Veysel Pala

Zafer Bilgintürk

KÖRFEZ DELEGELERİ

Erdal Durmuş

Muzaffer Sevil

Mehtap Akdemir

Doğan Önal

Pınar Uysal

Fikret İsti

Kenan Yuca

Ömer Furkan Kemik

Osman Oral

Emin Yıldız

Ömer Semih Yurt

Recep Türkyılmaz

Varidat Bilgin

Gürgin Temel

Turgut Caferoğlu

Şener Seçkin

M.YasinKabadayıoğlu

Murat Yazar

İmdat Meral

Ercan Söğüt

Nihat Kılıç

Lütfü Kocakuşak

Banu Erenoğlu

Muhammet Söğüt

Bahriye Baştaş

Mehmet Bulut

Merve Karaaslan

Selami Gökkaya

Şaban Aydın

Mete Bilgin

Metin Önal

Emine Er

Fırat Yılmaz

Canan Simit

Ömer Faruk Cerit

Sebahattin Yiğit

Mehmet Demirci

İbrahim Halil Yaman

Necdet Ünsal

Seyfettin Uzun

Hamza Yıldız

Osman Babat

Muhammet Saraç

Kenan Şafak

Emine Soydaş

Orhan Özmen

Mehmet Kurt

Arif Karaman

Bahattin Aydın

Selami Tanış

Taner Sarıçayır

Kahraman Aydın

Neşat Demirci

Fatma Aydemir Yılmaz

Gülnur Bulut

Selami Kökçan

Ömer Mutlu

Abdulkerim Koçlu

Erdoğan Çifçi

Saime Demirel

Emin Özgür

Ömer Gülen

Yılmaz Şimşek

Selahattin Kökçan

Kadir Aydoğdu

Ünal Şahin

Halil Olgun

Cevdet Koyun

Recep Varol

Aydeniz Topçu

İbrahim Varol

Şaban Akyıldız

Davut Soydaş

Ahmet Dağ

Sinan Barış Kaya

Mustafa Çelebi

Fatma Yıldız

Ufuk Gelen

Yusuf Baki

Habib Aşı

Aslan Yazıcı

Ahmet Kısa

Osman Bekçi

Muamme Eren

Erkan Ak

Mürsel Kazma

Osman Akova

Mine Karaçay

Şaziye Avcı

Elif Sarı

Ülkü Kurt

Yaşar Öztürk

Mustafa Akın

Şirin Ayan

Ali Şen

Muammer Balcı

Nuh Akbaş

Yaser Patır

Berkay Meydan

Uğur Irmak

Engin Erbilici

Zeynep Dilli

Ahmet Akgüneş

Ahmet Kaya

Sebahattin Toy

Aydemir Kaya

Ferhat Güçlü

Nurettin Okutan

Sevil Özbek

Mehmet Ali Yıldırım

Sedat Yılmaz

Recep Akova

Murat Gülbiçim

Doğan Orak

Canan Mollaoğlu

Engin Koyun

Osman Badem

İsmail Baran

Mehmet Şendoğan

Hilmi Özdilek

Ali Çakır

Mehmet Ogan

Mikail Saltabaş

Zeki Kurtuluş

Ahmet Sinan Fidan

Burak Bulut

Muzefferİşcan

Adem Ceylan

Mustafa Dilaver

Ersoy Koçak

Murat Yıldırım

Hüseyin Kodet

Akif Akçil

Zeynep Sultan Şişek

Hatice Ön

Serpil İlhan

Hülya Söker

Kemal Sezgin Sivri

Yunus Emre Ocak

Yusuf İslam İrak

Ahmet İpek

İsmail Şahinkaya

Adnan Aysal

Hüseyin Saban

Abdullah Eroğlu

Hüseyin Sarıbıyıkoğulları

Hacı Salih Başak

Süleyman Şendoğan

Yavuz Menşur

Ziya Ön

Engin Yılmaz

Murtaza Bal

Fehmi Öztürk

Erhan Güneş

Perihan Tuç

Mehmet Sayım

Ahmet Kapçak

Halil Küçük

Fikriye Ulaş

Perihan Yurt

Derya Evran

Ahmet Üzümcü

Ramazan Şentürk

İsmail Bulut

Sezai Mercan

İlbey Doğan

Ömer Faruk Kutlu

Özcan Atalay

Akın Gönül

Ali Balay

Selim Küçükyılmaz

Kaya Mendeş

Şevki Ünal

Refik Şenlik

Ayça Ongur

Enver Durmuş

İsa Yıldırım

Muharrem Yıldız

Özgür Pala

Teoman Bekiroğlu

Kadriye Köksal

İsmail Baytekin

Muhammet Hamarat

Ahmet Yağız

Ahmet Çınar

Selma Batur

Güncer Yeten

Yunus Küçük

Kadir Alçık

Ferhat Kökçam

Sevda Uluman

Nagihan Kuzgun

Fuat Eroğlu

Ömer Efe

Erol Bektaş

Metin Dan

Erol Gündüz

Mustafa Temel

Adem Nalbant

Hamedin Kara

Ersin Ayhan

Yunus Şimşek

Hasan Andaç

Yusuf Dönmez

Ahmet Özyurt

İbrahim Çırpan

Kadir Kurt

Tekin Kara

Mehmet Şahin

Nurettin Yıldırım

Miray Basa

Erdoğan Songur

Yusuf Eryarsoy

Ayşe Hacet Aşar

Üzeyir Uğur

Tuğba Yıldız

Anıl Demir

Recep Şen

Ayşe Albayrak

Kasın Tolun

Nigar Yağız

Ahmet Aslan

Hamza Küpeli

HetemKarahancı

Haydar Yıldırım

Emre Alakuş

İhsan Çarboğa

Ahmet Dursun

İsmail Doğan

Metin Karabilgin

Sadettin Kuş

Güngör Sabuncu

Mehmet Çöven

Durmuş Çelik

Ali Erbaş

Nazir Tepe

Şeker Koç

Velat Çay

Serdar Kahrıman

Ayşe Gülşan

Hatice Yıldız

Hüseyin Demir

Kezban Öztürk

Mehmet Allak

Osman Gözübüyük

Tuğba Kaya

Ramazan Tuna

Aysun Demir

Ömer Güney

Şahin Ergün

Zeynep Yılmaz

Nagihan Akcan

Atakan Demet

Sema Güler

Hüseyin Tunç

Sedat Türkdemir

Mutlu Bayram

Mustafa Aşıkoğlu

Hüseyin Erdem

Şenay Yalçın

Şahbender Kurt

Fatih Bektaş

Recep Ak

Mustafa Kaymak

Yücel Öztürk

Ülkü Bağcı

Sinan Yıldız

Ethem Altuncu

Nevzat Coşkun

Hasan Yılmaz

Kamil Balcı

Kemal Kaya

Eda Yıldız

Ahmet Al

Mihtatİvak

Cemil Efe

Burhanettin Birik

Muhammet Özkarataş

Yılmaz Sönmez

Emine Efe

Ertan Kömür

Abdulvahap Mete

Adem Tetik

Naci Kazak

Tuba Erdemir

Zekeriya Çetin

Mehmet Fatih Gelturan

Abdulkadir Yılmaz

Sebahattin Durmuş

Abdulbaki Mete

Yasin Gözalan

Abdülhalim Gözalan

Dilgam Deniz

Servet Çiçek

Gökhan Yılmaz

Burhan Gökhan

MuhdetSarıçayır

Erdal Oruç

Alican Kazgan

Fatma Çetinkaya

Esengül Mintemur

Selda Çiftçi

Semra Tobbaş

Nurali Çiftçi

Gökhan Aydın

Sıddık Yıldırım

M. RıdaDülge

Kıyas Bozkurt

Selahattin Şahin

Abdullah Parlak

Muhammed Parlak

Semanur Katanalp

Ahmet Ayaz Kılıç

İrem Tenlik

Ferhat Beyaz

Samim Akyıldız

Fatih Köseeren

Selda Sağcan

Erkal Tantürk

Adem Akbulut

Ömer Berberoğlu

İmdat Akbaş

Faruk Denli

Erginöztürk

Mustafa Bulut

Hayati Şaşdım

Ömer İnceli

Fatih Yalçın

Ademçağıl

Ayşe Sarul

Gökberk Gülez

Halim Özbek

Hamit Örgüç

Hülya Büker

Ahmet Kara

Recep Yeşilyurt

Ayhan Kılıç

Süleyman Dolay

Cengiz Öztürk

Fadıl Durmaz

Recep Bozyurt

Mustafafırat

Abdullah Cildan

Kutbettin Kaplan

Nizamettin Yıldız

İbrahim Çiftçi

Tuncay Baran

Muazzez Kaplan

Cemalettin Gül

Alettin Karaoğlan

Orhan Kurhan

Nimet Yazıcı

Kemal Kurhan

Abdurahman Bildik

İsmail Kaya

Abidin Öner

Nusret Şeker

Hayati Döner

Orhan Arslan

Nedim Gülşan

Ersin Gür

İsmail Akbaş

Suat Tel

Onur Ayüz

Raif Özbey

Hüsnü Kaçar

Mesut Yıldırım

Fevzi Yıldız

Muhammet Ünlütürk

İbrahim Ateş

Recep Atilla

Kadir Sözer

Fatih Çakır

Fatih Kaçar

Sedat Karnıaçık

Ali Şafak

İsmail Çalık

Yakup Çakal

Beyhan Büyükkazaz

Cevdet Açıkgöz

Cemal Atilla

Engin Özdemir

İsmail Yaman

Ahmet İlgeç

Şerif Ali Kaya

Veysel Çırak

Benami Döner

Nusret Yıldırım

GEBZE DELEGELERİ

Mustafa Şimşek

Suat Emuce

FezairGökbulak

Cengiz Bayniş

Ali Özdemir

Hikmet Arslan

Ergün Kasapoğlu

Osman Sezer

Bayram Kurt

İlhan Tuğrul

Melahat Taşdemir

Kadife Yeşilyurt

Enes Altuntaş

Hakan Barut

Sebahattin Erdoğan

Mahir Yaman

Fatih Ayar

Ali Cihan

Mustafa Kocabıyık

İbrahim Ozan

Bahri Kalaçay

Tacil Aydemir

Nefize Özyurt

Hakan Erdoğan

İsa Yılmaz

Coşkun Ocakcı

İsmail Tosun

Şahin Özkan

Halil Aytaç

Hamza Çelik

Mahmut Kaya

Fatma Bişi

Filis Yücel

Ayşe Eminoğlu

Recep Önal

Mehmet Uzunoğlu

Merve Bekçi

Selamet Güner

Atilla Karakaş

Mustafa Ok

Turan Demirhan

Kerim Büyükgöz

Gülcan Külahlı

Tuba Şensoy

Nedim Avci

Ahmet Hüseyin Çelebi

Şermin Delipınar

Ömer Aktaş

Abdulgafur Özdemir

Sami Atik

Zeynep Çınar

Mehmet Kara

VahipAngur

Mehmet Ceylan

Özcan Kuzpınar

Necla Tarkan

Sunay Çelik

Esra Albayrak

Harun Penbegüllü

Yavuz Kuş

Celal Çelikbilek

Şaban Yardım

Ayvaz Okur

Serkan Aktaş

Ali Kankal

Yusuf Latifoğlu

Mehmet Demir

Sıddık Çınar

Ali Öztürk

Fahrettin Karaatlı

Emrullah Coştur

Tuba Yalçınkaya

Zekiye Ayrılmaz

Hülya Meyvacı

Hüseyin Coştur

Bahtiyar Öztürk

Turgay Aydın

Eyüp Susoy

Mehmet Demirci

İsmail Kavaklı

Murat Yıldız

Naciye Karcığa

Muhammet Yalçın

Metin Aksu

Uğur Kemaloğlu

Ramazan Cengiz

Erkan Göydemir

Güven Kızılkuş

Yakup Gülmez

Mustafa Kuyucu

Turan Alkan

Şahin Erkunt

Özgür Karahan

Emine Alemin Balcı

İbrahim Abanoz

Saliha Uzun

İmren Sönmez

Meliha İşbilir

Murat Duman

Ömer Ay

Sefa Aydın

Samet Özçelik

Sefer Güngör

Şamil Yalçın

Nurettin Memoğlu

Erol Kuru

Bahattin Evli

Arif Derin

Fahri Şen

Murat Keskin

Duran Vatansever

Halil Us

Metin Dinç

Aytelin Palabıyık

Osman İskender

Murat Taşan

Sadettin Karaaslan

Ergün Karaman

Feray Cenik

Habibe Çırak

NiğmetHamzadayıoğlu

Şakire Atik

Oğuzhan Beşli

Zeynep Betül Kocalan

Önder Ergül

Mustafa Demir

Nur Şentürk

Talip Demir

Sedat Çelik

Nevzat Güngör

Şakir Mecidiye

İlyas Aydıner

Mustafa Nuri Uzun

Hüseyin Armağan

Seher Fidan

Dilber Yeşilöz

Yurdanur Tohum

Mehmet Dinç

HelimAlçelik

Kevser Aydın

Turgay Şirin

Nezile Aygün

Muhammet Şirin

Yeliz Çetin

Şenol Bayburt

Zeynep İsmail

Lokman Gümüş

Cemil Kalyoncuoğlu

Osman Mehmet Yıldırım

Ufuk Sarı

Dursun Salman

Haluk Sekban

Erdem Ceylan

Turan Güler

Vedat Zilif

Evren Baltacı

Sevda Yılmaz

Şerafettin Çelebi

Bayram Göydağ

Vedat Gülcan

Recep Çetintaş

Nahide Duman

Selim Malkoç

Sedat Akbaş

Cuma Duman

İlker Şen

Kadriye Yılmaz

Hüseyin Türkmen

Abdulkerim Sekmen

Erdoğan Demir

Kemallettin Yıldız

Ramadan Kurt

Hatice Ateş

Ayla Aydın

Zeynep İrem Öztürk

Ömer Bilici

Vasfiye Aydın

Hasan Soba

Ahmet Demir

Halim Turgut

Ayhan Özek

Erol Elcivan

Mustafa Çelik

Cafer Şahin

Birol Yılmaz

Mustafa Şanlı

Asım Yılmaz

Hatice Bayrak

Esma Alboğa

Sefa Zengin

Ali Doğan Taşlı

Eyüp Saraç

Mehmet Altuntaş

Yasin Çalışkan

Dursun Yağ

Necip Yıldız

Coşkun Aşçı

Kadir Akçay

İbrahim Oktay

Metin Ergen

Fahrettin Ekinci

Dursun İman

Arzu Turanlı

Sema Malkoç

Merih Özşahin

Halil Eren Yıldız

Kerem Kırdar

Cihan Taşçı

Mehmet Altıntaş

Hüseyin Yılmaz

Enver Kudu

Muhammet Toprak

Ertan Kara

Akif Katı

Sezgin Hışır

Mehmet Akıcılar

Volkan Ersoy

Hızır Çolak

Yücel Akpınar

Esad Duman

Zeynep Turas

Serhat Korkut

Gürsoy Zengin

Aysel Arslan

Battal Yücel

Abdullah Ekinci

Mustafa Çelikbilek

İlhan Altıparmak

Bedrettin Kalaçay

Mehtap Yılmazel

Sezer Ünlütürk

İbrahim Çiftçi

Osman Kaymakçı

Ercan Ergen

Seyit Taş

Sadık Ercan

Mehmet Aydın

Hüseyin Aksu

Soner Şahin

Murat Önal

Aysun Yılmaz

Mustafa Ateş

Güner Altun

Gülüşan Şengül

Murat Yelek

Mahmut Yandık

Ahmet Duvarbaşı

Berrak Ekemen

Musa Yıldız

Sema Turak

İsa Mutlu

Lale Tuncer

Volkan Açıcı

Hüseyin Ertekin

Özge Durgut

Muharrem Gök

İbrahim Aksu

Kamile Ergin

Fatma Özzaim

Naciye Yılmaz

Ömer Faruk Uysal

Oğuz Özcanlı

Eren Boz

Hüseyin Karadeniz

Zeynep Artkın

Hasan Özdemir

Şükrü Porsuk

Telat Coşkun

İsa Kartal

Salih Küçük

Şeref Gökmen

Avni Sögüt

Dursun Cinkavuk

Murat Denizli

Mustafa Bulak

Altan Dinçer

Veysel Kesici

Hayriye Çakır

Aynur Yılmaz

Halime Akın

Harun Özdemir

İrfan Ayar

Serkan Özgenç

Enes Yaylak

Talihe Yılmaz

İsmail Kaya

Nurten Avcı

Adnan Köşker

Yılmaz Bayram

Şenay Önder

İrfan İrtegün

Mikdat Aydın

Ufuk Ekinci

Onur Aydın

Mustafa Demirhan

Ekrem Yazıcı

Eray Polat

Enes Sarı

Aslan Aksoy

Muhammet Hanifi Aras

Kudret Güney

Mehmet Tibet

Bünyamin Güneş

Emre Türkmen

Tülay Doğan

Emrullah Bilgin

Ahmet Malkoç

Hakan Kalıntaş

Mehmet Gökhan Abanoz

Hüseyin Katı

Dursun Karaman

Memnune Leyla Türkkan

Atakan Akbaba

Behzat Dege

Kemal Alpay

Cemal Kurt

Mehmet Bülbül

Cevat Karaman

Sevim Kömürcü

Resul Tat

Muhammed Can Ekinci

Muhammet Dumanlı

Hakan Kaplaner

Engin Güzel

Selami Kural

Ahmet Köse

Ali Okur

Ekrem Kara

Fadime Kaya

Nihat Ayaz

Mahmut Maraş

Ayhan Köksaldı

Temel Kuzyurt

Hacer Demir Kahyaoğlu

Bahtiyar Turan

Derya Topal

Mustafa Önal

Hanife Aydın

Ayhan Yılmaz

Musa Çınar

Nilay Ayran

Muhammet Bıyık

Ergün Çalık

Ali Özdemir

Naime Çaylı

Aytekin Güvenoğlu

Engin Akpınar

Yahya Karaman

Şükriye Kavran

Dilek Ünver

Nurcan Kavran

İbrahim Bektaş

Abdullah Şerbetçi

Abdullah Kahraman

Cesur Kurtgöz

Bülent Töngel

Olcay Demir

İlhan Durdu

Metin Ataş

Hatice Pala

Satı Mehmet Külte

Selma Başkan

Filiz Alıcı

Mehmet Tayyip Peker

Nahit Baş

Ebru Şınık

Yasemin Özdemir

İsmail Keskin

Tezcan Gürlek

Halis Tepe

Fatma Demir

Hüseyin Önder

Kadir Tokgöz

Mehmet Başaran

Mehmet Dinçer

Necmi Hacıoğlu

Burak Sarı

İsa Gül

Yaşar Erdoğan

Gökhan Özmen

Halil Gük

Mustafa Yılmaz

Okan Şen

Selahattin Koçeli

Ali Süslü

Davut Kabaca

Ersan Kuloğlu

Tolga Çevik

Semih Ömer Koç

Abdulkadir Ayar

Camal Uluçay

Ziya Güler

Fecri Elmas

Savaş Kiliç

Nihat Yumak

Kevser Rana Çevik

Sadık Güvenç

Ali Faruk Kılıç

Ergün Ateş

Ersun Çevik