AKP’de 6 ilçenin delegeleri belirlendi

AKP’de 1 Aralık tarihinde başlayan delege seçimleri bugün 6 ilçede mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından tamamlanmış oldu.Bugün (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçildi. Partililer seçime yoğun ilgi gösterirken AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, seçim sırasında ilçeleri ziyaret etti. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ellibeş, “ Kocaeli’de 12 ilçemizin tamamında geçen hafta başlayan delege seçimlerimizi bu hafta tamamladık. Karamürsel’den Kandıra’ya, Kartepe’denÇayırova’ya bütün ilçelerimizde müthiş bir katılımın yaşanması bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.
“ÖZVERİ BEKLİYORUM”
Kongre sürecinden bahseden Ellibeş, “Teşkilat Başkanlığımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın ne kadar büyük ve partisine bağlı bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdiler. Şimdi önümüzde kongre süreci var. Delege seçilen arkadaşlarımızın omzunda bu kongrelerde coşkumuzu, heyecanımızı tıpkı bu seçimlerde olduğu gibi sandığa ve oy kullanacağı ilçelere yansıtmalarını bekliyorum. Birlik, beraberlik içinde bir seçim dönemi için hepsinden özveri bekliyorum” şeklinde konuştu.
İŞTE MAHALLE DELEGELERİ
DİLOVASI DELEGELERİ
Yeter Bayram
Saim Diker
Mürsel Güldal
İsmail Güler
Kasım Karageyik
Yüksel Köse
Mustafa Meral
Fatih Meral
Emrullah Meral
Servet Meral
Nurullah Mutlu
Bedri Öğe
Gültekin Özlü
Emre Sarıca
Burçin Taşdemir
Cumali Taşdemir
İksan Tiryaki
Ümit Tongaz
Fatma Turgut
Burhan Turgut
Serhat Yaşar
Nihat Yıldırım
Nagihan Yıldırım
Hayrettin Tursun
Ayşe Bektaş
Erkan Koca
Türkcan Şirin
Ömer Karagöz
Ersin Altınışık
İlker Başaran
İlyas Kocaman
Muhamed Dursun
Mustafa Erdem
Halit Eren
Hayrullah Güneş
Halidun Karagöz
Nurdan Tekin
Fatih Öznur
Mahmut Varol
Kemal Başaran
Kamil Doğan
Ahmet İhtiyar
Selim İhtiyar
Salih Yalçın
Erdi Kaçık
Mehmet Konuk
Şahin Kot
Kamil Balaban
Hasan Yalçın
Baki Akbulut
İbrahim Akbulut
Erdi Akın
Hakan Aktaş
Mehmet Emin Aktaş
Osman Aktaş
Yılmaz Aktaş
Kibar Arpaç
Ağa Aydemir
Kasım Aydemir
Müjgan Aydın
Murat Baş
Mehmet Baş
Murat Bayram
Muhammet Şerif Bozkurt
İsmet Bozkurt
Faik Cihan
Havva Çalışkan
İsa Çevik
Zerkalem Çolaklar
Cemil Daşdemir
Metin Daşdemir
Zeliyha Daşdemir
İsmail Demir
Cesim Demir
Ferdi Demir
Hikmet Demir
İsmet Demir
Muhammet Demir
Orhan Demir
Sürmeli Dursun
Ayhan Dursun
Hüseyin Dursun
İbrahim Dursun
Resul Dursun
Murat Dursun
Yılmaz Dursun
Kazım Dursun
Erkan Ejder
Mehmet Şirin Gül
Yaşar Gül
Sabahattin Gültekin
Hasan Gültekin
Fevzi Karadaş
Cemal Karataş
Yılmaz Karataş
Halil Dursun
Melek Kaya
Doğan Kaya
Mevlüt Kaya
Özcan Kaya
İbrahim Kaya
Halis Kaya
Kemal Kızılırmak
Mehmet Kocabay
Adem Kocabey
Abdullah Öz
Halis Öz
Mehmet Özay
Birol Polat
Ahmet Porsuk
Şeref Sarıca
Arslan Seven
İbrahim Sevim
Şaban Susuz
Orhan Şahin
Şeref Şahin
Ayhan Tekin
Nahide Toprak
Yaşar Tosun
Ali Tuza
Halime Yaşar
Halil Yaşar
Aynur Yaşar
Tülay Yaşar
Sinan Yaşar
Asiye Yavuz
Mahmut Yeğen
Engin Yıldırım
Mehmet Nuri Yıldız
Orhan Yılmaz
Sevgi Yılmaz
Halit Zorba
Rahime Şatır
Talip Şatır
İbrahim Aydın
Abdullah Uçar
Rüstem Orhan
Erol Artut
Tahsin Artut
Aziz Öner
Nejmettin Elbi
Yakup Çelik
Mehmet Vefa Çilek
Ethem Çilek
Ahmet Durmuş
Gefo Alğaç
Ferit Sarıca
Selma Karaman
Muhammed Kaya
Halil Keser
Hamza Kılıç
Dincer Kızılboğa
Necime Kütük
Ömer Oğuz
Süleyman Polat
Zennure Sarıca
İhsan Şanlı
İsmail Toktaş
Ali Toltar
Nuri Toltar
Mehmet Yasin Turak
Tazegül Uçar
Celal Yalçın
Murat Yılmaz
Hatice Duman
Feridun Güler
Ahmet Köse
Seyit Ahmet Duman
Yakup Özkan
Erhan Toprak
Kadir Teke
Müjdat Toklar
Selami Toklar
İbrahim Adıgüzel
Mustafa Ak
Ali Akar
Asuman Akaray
Yakup Aksak
Selçuk Arslan
Ramazan Arslan
Ahmet Atılgan
Türkan Aydın
Nihat Bayat
Yunus Bahar
Celil Baş
Fethullah Bayat
Nihat Bayram
Neriman Çelik
Hasan Ali Demir
Adem Derin
Cemalettin Dursun
Süheyla Erdoğan
Rıdvan Eriden
Mustafa Ertunç
Dirayet Güngör
Mehmet Ramazan Güngör
Dilaver Güngör
Murat İnalkaç
Muhammet İnci
Süleyman İnci
Sait Kalkan
Cemil Karakaya
Fırat Karakaya
Necmettin Karakaya
Abidin Kaya
Adnan Kaya
Semih Kaya
Hüseyin Keskin
İsmail Keskin
Ümit Kocabay
Gülsün Kocabay
Sezgin Kocabay
Cevat Korgan
Orhan Korkmaz
Hakan Korkmaz
Pehlül Korkmaz
Rasim Korkmaz
Nurettin Koşdaş
Özcan Kurt
Osman Laç
Suna Malkoç
Nurettin Mutlu
Serap Mutlu
Hakkı Nalbant
Fehmi Oğur
Ömer Okucu
Cemal Oruç
Ramazan Ömeroğlu
Remziye Özel
Aydın Özel
Osman Özkurt
Mehmet Özmen
Nihat Özmen
Şerif Parlak
Mehmet Habip Polat
Nurettin Taştan
Nuran Sönmez
Orhan Susam
Nihat Sülün
Mustafa Şahin
Kamuran Şahin
Burhan Şahin
Yaşar Şahin
Naciye Taşdemir
Metin Taşdemir
Ziyaettin Taşdemir
Abdullah Tatlidilli
Mehmet Telli
Nusret Telli
Hamit Topçi
Emirhan Topçu
Zeynep Turgut
Fatih Türkel
İcabi Türkel
Turan Yalçın
Mehmet Yamak
Bişar Yaman
Saliha Yaman
Mehmet Yarar
Veysel Yeniçeri
Aykut Yıldıran
Cemal Yıldırım
Kemal Yıldırım
Kemal Yıldırım
Mustafa Yücer
Emre Zengin
Cemil Abuka
Ali İhsan Adıgüzel
Halis Adıgüzel
Serap Adıgüzel
Memet Sait Akın
Mehmet Emin Akyol
Çetin Alacadağ
Ali Osman Alioğlu
Uğur Anık
Halil İbrahim Arslan
Erkan Arslan
Oğuzhan Artut
Alican Artut
Gülay Artut
Cafer Avşar
Servet Aydın
Sevda Bağator
Zehra Celep
Orhan Coşar
Hasan Çağlayan
Orhan Çarıkçı
Adem Çarikçi
Celal Çelik
Efendi Deli
Tekin Deli
Zeycan Deli
Gökmen Deli
Bayram Duman
Ekrem Durmuş
Saime Dursun
Zehra Duru
Mehmet Halit Ekici
Abdulselam Ekici
Yusuf Ekici
Yunus Elden
Fevzi Durmuş
Cevdet Elipek
Erol Erdoğan
Muhammet Gözel
Ercan Güneş
Ali Gürsu
Mehmet İnalkaç
Ayşegül İncekaya
İsmet Kahraman
Sabahattin Kahriman
İsmail Hakkı Karadeniz
Ahmet Kocabay
Hanifi Kocabay
Murat Kocabay
Yavuz Kocabay
Ayten Korkmaz
Hikmet Korkmaz
Muhammet Korkmaz
Murat Korkmaz
Necmettin Korkmaz
Kemal Kotan
Recep Laç
Alaettin Oğuz
Kelime Oğuz
Erol Özavcı
Kadir Özkol
Özkan Özmen
Yurdagül Öztürk
Barış Paçul
Mehmet Pambuk
Fevzi Perk
Seda Polat
Kenan Sade
Ahmet Sarıbuga
Leyli Sarp
İbrahim Sayan
Hikmet Seydaoğlu
Yunus Sözen
Hatif Sumar
Hüseyin Şahin
Nalan Şahin
Suat Şık
Mustafa Şimşek
Sudem Taşdemir
İhsan Toltar
Ersin Toprak
Mesut Turak
Musa Turhan
Mehmet Yalçınkaya
Aziz Yalçınkaya
Ebru Yalvaç
Abbas Yavuz
Ahmet Yıldız
Sedat Yıldız
Hasan Yıldız
Vahap Yılmaz
Yıldırım Yılmaz
Savaş Aydın
Ferhat Akkaya
Hatice Tuzcu
Mehmet Şahin Aktaş
Makbule Arat
Özgül Soydaş
Salih Öğme
Şule Büyük
Sezai Erkalmış
Ramazan Esmeray
Tuğba Fırat
M.Suriri Tezcan
Murat Güngör
Hüseyin Keleş
Elife Kösedağ
Vildan Soylu
Mehmet Öztürk
Serkan Sarıoğlu
Damla Yalçınkaya
Bahadır Yalvaç
Hüseyin Ağca
Muhammet Balta
Nurdagül Durmaz
Burhan Sarı
Arif Taşkın
Engin Sarı
Muttalip Yılmaz
Mehmet Nuri Ablak
Serkan Aras
Mahmut Barış
Kutbettin Erin
Ramazan Karadağ
Nevzet Kızıldağ
Tuncay Oğul
Erdal Akyol
Mehmet Emin Tuza
Kahraman Umuç
Şebap Umuç
İsmail Ünal
Metin Vanto
Şükran Vanto
Rıdvan Yalçın
ÇAYIROVA DELEGELERİ
Ekrem Çevik
Hamide Uygun
Ayşegül Özdemir
Saadettin Arıkboğa
Ufuk Ülger
Serdar Küçük
Vedat Kuyumcu
Habib Özmen
Mustafa Yürektürk
Fulya Ebru Önder
Emre Kayhan
Özkan Karataş
Abdulkadir Ağdaş
İbrahim Cevahir
Battal Yaşaroğlu
Ufuk Aktaş
Paşa Ali Elmalı
Hasan Murat Kızılöz
Yılmaz Aydın
Salih Ayık
Mehmet Ali Duymuş
Zafer Kılıç
Turan Kocagöz
Recep Akıllı
Gülşen Çelik
Kenan Öztürk
Cemil Çelik
Fahri Çam
Derviş Çiftçi
Ömer Akbaş
Hüseyin Sal
Erhan Uzun
Melih Atik
Öznur Ceylan
Muhlis Şentürk
İsmail Uzuntaş
Yalçın Demirkaya
Sergen Öğüt
Sinan Yangöz
Özlem Çolak
Kader Cimşit
Şengül Uzun
Gülhan Aslanhan
Fikriye Çelik
Ferhat Karabulut
Ayşin Balcılar
Ferit Yardagül
Melahat Kaya
Hasan Bayraktar
Abdurrahman Çapan
Cüneyt Atalay
Ali Şentürk
Baki Sevindik
Gökhan Özhan
Ali Osman Şimşek
Ayhan Yılmaz
Abdullah Sarıoğlu
Tunahan Zengin
Erkan Karabağ
Ferhat Cüce
Murat Budak
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Birol Köksal
Fehmi Çelik
Fikret Torun
Hakkı Yıldız
Yaşar Kaya
Ahmet Kara
İlyas Erdöl
Hamit Akosman
Adil Olgun
Tamer Toplu
Yusuf Turan
Hakan Tunçel
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Hilal Karasağız
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Selim Ekinci
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Sayim Sönmez
Saadettin Pekdemir
Sinan Sevinç
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İsmet Gökçe
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Özlem Keser
Nurettin Öztürk
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Şengül Altundiken
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Ufuk Aktemur
Ahmet Aydın
Hatun Köksal
Fatma Kavuşur
Mehmet Çelikel
Hüseyin Çolakoğlu
Samethan Çaykara
Mehmet Kılınç
Ahmet Gülcan
Sevgi Koç
Çiğdem Yılmaz
Emine Güner
Berkant Emiroğlu
Serkan Aykın
Turan Baş
Kayhan Şahinel
Yavuz Koç
Şevket Külte
Fatma Betül Yalçın
İsmail Bahadır Büyükkeleş
Oltan Meral
Muhammet Mustafa Demirkıran
Necmettin Atmaca
Hasan Sandalcıoğlu
Kadir Dikmen
Niyazi Kaya
Osman Güzelbilen
Sami Yıldırım
Fatma Şentürk
Ali Temel Gürsoy
Bayram Saka
Mehmet Tiryaki
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Zekai Kızak
Arif Akın
Halil Çatal
Vahit Terzi
İsmail Tüysüz
Ermiş Göksu
Hamdi Yeşilkaya
Turan Yalçınkaya
Hacer Banu Çürüksuludemir
Şaban Ebik
Şenol Akın
Ahmet Yılmaz
İbrahim Şahin
İsmail Ballı
Nazmi Özmen
Bünyamin Laçin
Şeref Yıldırım
Galip Turan
Adem Ersoy
İlyas Özdemir
Cemil Göksu
Osman Cüre
Ali Şahin
Muhammed Baki Ünsal
Faruk Yılmaz
Şamil Avlar
İlksen Yılmaz
Rabia Gündüz
Saniye Şamlıoğlu
Şirin Ekiz
Murat Özsoy
Filiz Ayyıldız
Kenan Güven
Erdal Akyüz
Yalçın Cömert
Esman Karataşoğlu
Abdullah Gökçe
Cevat Özmen
Mehmet Zeyneloğlu
Savaş Özdemir
Bekir Paltacı
Bayram Kol
İlhan Öcal
İbrahim Ayan
Harun Başak
Abdulkerim Gedikli
Fatih Sel
Serdar Yahşi
Selami Keskin
Mecit Mertek
Feride Dinç
Yalçın Tanış
Cumali Özcan
Engin Bayır
Mehmet Yılmaz
Aykut Savaş
Neslihan Durukan
Elif Çalışkan
Zerrin Çiçek
Arzu Asrlan
Suna Kantemur
Tahsin Köse
Halil Helifeoğlu
Vezir Yıldız
İsmet Çaltepe
Turgut Çoban
Erdoğan Yıldız
GülkiyeAvsır
Ali Erbaş
Yüksel Demirkaya
Mehmet Güneş
Bayram Acar
İdris Demir
Erol Ahmet İpek
Kadir Aydoğdu
Mehmet Sena Taşköprü
Arif Şentürk
Şengül Maytap
Bünyamin Gögal
Gülseren Bostan
Hüseyin Narman
Muhittin Yiğit
Adem Yıldırım
Burak Fidan
Seyhan Dünmez
Ali Yüksel
Cenan Tüfenk
Kenan Cömert
Fatih Dokuyucu
Ahmet Ateş
Davut Taşkın
Cem Gül
Fahri Baş
Şaban Altuntaşoğlu
Ali Özdemir
Sebahattin Korkmaz
Necdet Yıldız
Serkan Aydın
Mesut Kozan
Tacettin Tan
Harun Karagöz
Mehmet Toprak
Murat Küçük
Nergül Yılmaz
İsrafil Kanbul
Yasin Durmuş
İlyas Kadik
Hatice Turan
Hüseyin Irmak
Ufuk Kaya
Mehmet Şerif İlmin
Ahmet Gargın
Zafer Altun
Vahit İlci
Abdurrahman Yalnız
Kaytan Ertuğrul
Zübeyde Türk
Dursun Uzun
Ayşe Özcan
İsmail Dede
Enes Şahin Akpınar
Muhammet Demirtaş
Mustafa Özdemir
Kamer Kandil
İsa Kabakkaya
Haydar Günaydın
Bilal Keleş
Ayhan Can
Özcan Uzcan
Yusuf Eren Okur
Selahattin Çoban
Birol Öksüzoğlu
Gökmen Ekmen
Hüseyin Soyhan
Perihan Vural
Ergül Çaylak
Tahsin Çalık
Yektare Takır
Musa Yazıcı
Fevzi Kara
Semra Oruç
Cahit İster
Nihal Çağlayan
Hüseyin Özaydın
Uğur Canbaz
Muhammer Çobanoğlu
Harun Ece
Yunus İzmirli
Ercan Hoşafcı
Yaşar Kılıç
Ayfer Çavuş
Tahir Sağmar
Mehmet Bayındır
Bülent Kanca
Caner Karayel
İbrahim Güler
Mustafa Kurt
Hasan Tuzcuoğlu
Mahir Biber
Cihat Atalayın
Erdoğan Çözer
Esra Nur Kolçak
Yağmur Sır
Selma Boy
Nagihan Öztürk
Ayşe Eryılmaz
Semanur Şahin
Hatun Karaçay
Fatma Kaya
Naciye Konuk
Arzu Çakır
Davut Aydemir
Metin Demirci
Ali Osman Tefil
Murat Sevinç
Cengiz Kudu
Ömer Dede
Yasemin Ortaç
Murat Çubukçu
Engin Kaya
Resül Kargacık
Güven Erengül
Ekrem Karahan
Aşkın Duman
Şahin Çat
Fikret Bilici
Kadir Horoz
Erhan Sarıdede
Kadir Kurun
Hayati Güveren
Muhsin Ateş
Hasan Akan
Bekir Bilgiç
Yusuf Terzi
Ahmet Altuntaş
Cuma Ağbal
Gökmen Turan
Recep Karataş
Satılmış Topuzolu
Hasan Gelir
Refik Kaya
Cihan Kılıç
Sinan Emir
Abdurrahman Babaoğlu
Mehmet Türkmen
Yasin Gemalmaz
Nevzat Dilek
Tarık Yıldız
Ekrem Keskin
İlhami Bayır
Zekeriya Keskinoğlu
Murat Karaca
Cihan Özberk
Mustafa Keleş
Mustafa Ayyıldız
Hüseyin Ünler
Murat Akpınar
Bilal Toruk
Yunus Ayyıldız
Zekeriya Yaya
Esalettin Demir
Ziyaettin Akbaş
Asım Yazar
Bünyamin Aktaş
Şaban Güllüce
Orhan Keskin
Servet Günay
Mücahit Güzel
Yalçın Acar
Nihat Kayaoğlu
Abdullah Yavuz
Metin Ergül
Abdulkerim Gültekin
Zekeriya Tosun
Süleyman Yazıcı
Mustafa Necati Kaya
Ragıp Yürük
Ali Öncü
Mustafa Fındık
Nizamettin Günay
Aliye Düğün
Ahmet Canpolat
Hayrettin Yıldırımtepe
Berkay Kondu
Enes Aktaş
Emirhan Kürşat Dülker
Kübra Ayık
Mustafa Başkurt
Sema Karabacak
Melek Özbey
Nuray Teker
Tuba Özmen
Nurgül Akyol
Nebahat Zengin
Neriman Öztürk
Hüseyin Kalkan
Murat Tunç
Elif Usta
Yaşar Doğan
DARICA DELEGELERİ
Murat Açıkgöz
Mehmet Akın
Merve Kacır
Hızır İsmail Balcı
Mehmet Solak
Oğuzhan Şevik
Serkan Kılıç
Fahri Keleş
Mustafa Şen
Fatma Binali
Cihat Altundal
Yusuf Aka
Sabiha Özdemir
Hava Canbaz
Sultan Aytekin
Yavuz Akkuş
Ahmet Çakır
Ahmet Kaymak
Metin Söylemez
Ömer Demirtürk
Halit Muslu
Ömer Gürsoy
İbrahim Özkul
İsmail Aydın
Bekir Yılmaz
Arif Yenigökgöz
Ahmet Erol
Mehmet Hocaoğlu
Ahmet Bulca
Cengiz Koç
Ahmet Akçay
Mehmet Şimşek
Keriyme Aslan
Nuran Kurşun
Mustafa Çavuş
Hüsamettin Ergül
Hülya Kodek
Nevin Yılmaz
Sevgi Takan
Züleyha Zor Topal
Bilgi Çelik
Ayşe Geçin
Nesrin Güney
Caner Çeliktaş
Kenan Yıldırım
İmral Doğan
Harun Karabali
Ömer Aydemir
Bünyamin Aruç
Makbule Balık
Emrah Ağtaş
İsmail Kahraman
Duygu Kesik
Serkan Korkmaz
Nizamettin Koç
Salim Ateş
Salim Ünsür
Teyyar Dağcı
Tuncay Kaya
Olcay Yıldıztekin
Bilal Ulusoy
Engin Taşkıran
Doğan Bakır
Yılmaz Tunalı
Nurbay Aydemir
Sebahettin Karayılan
SadrettinAlakuş
Fatih Akıncı
Haci İsmail Alageyik
ZiyaddinEratır
Tevfik Toptaş
Halim Ceyran
Şaban Gültekin
Muammer Çolak
Yılmaz Kiriş
Savaş Yaşar
Peri Er
Esra Polat
Nimet Davarcı
Ahmet Yılmaz
İhsan Özdağ
Mehmet Emin Ayhan
Ahmet Kılıçarslanoğlu
İbrahim Pilavcı
Aydın Toksöz
Zekeriya Atıcı
Sabri Çetinkaya
ÇoşkunPurut
Hüseyin Dilsiz
Köksal Şakar
Ahmet Hakan Hocaoğlu
Bülent Koçak
Halil İbrahim Kocagöz
Sezai Ata
Fatih Ünsal
Turgut Kaçaran
Sinan Şimşek
Cafer Metin
Fatih Temel
Fatih Çetinkaya
Ahmet Güler
Cafer TeyyarDemirdaş
Cüneyt Şentürk
Cengizhan Ramazanoğlu
Semih Güler
Havva Bıyık
Bilgi Şen
Havva Köse
Nigar Uzun
Selma Özdağ
Gülçin Demirbaş
Mustafa Taşcı
Muhammet Güler
Ümit Şahin
Haldun Somuncu
Ersin Erik
Yakup Kaya
Muhammet Koçal
Feramuz Sağlam
Mahmut Atmaca
Suat Daşdemir
Yunus Ocak
Engin Can
Mesut Koca
Recep Altaş
Ali Bulut
Engin Atalar
Hızır Bilgin
Arzu Karataş
Ayhan Naci Yılmaz
Merve Aslan
Mithat Demirci
Ömer Altay
Ülvi Aygün
Emine Bingöl
Hacer Arslan
Gülcan Yalçın
Ömer Yazıcı
Hüseyin Okutan
Kadir Öztürk
Hüseyin Sevinç
Derya Çeken
Umut Sağlam
Ahmet Aslan
Hakan Höbek
Çetin Solhan
Sadık Öztürk
Galip Alan
Seyfettin Ağtaş
Mehmet Ozan Sarıkaya
Memduh Kaya
Mustafa Kaya
Alaattin Kılıç
Oğuz Mican
Selahattin Gedik
Köksal Akçay
Atilla Karademir
Dursun Ali Sevil
İbrahim Çimen
Adem Bayraktar
İbrahim Dağcı
Ramazan Özyağcı
Halis Aydın
Yavuz Bilgin
Necati Ertunç
Recep Sevinç
Ahmet Dilek
Züleyha Dülger
İsmail Ramazanoğlu
Cemal Özcan
Murat Kaya
Muhammet Akbulut
İsmet Bayrak
Mustafa Aka
MetohanTastepe
Metin Kılıç
Özkan Keleş
Mücahit Fırtına
Sinan Balcı
Turan Yurdakul
Turgay Elkatmıs
Bilal Balıkçı
Yüksel Güzeltepe
Hayati Keleş
Adnan Kahraman
Remzi Bilgin
Suat Polat
Adem Kara
Mehmet Akbulut
Serkan Şimşek
İsa Baylan
Orhan Kızkun
Menekşe Uysal
İlkay Alp
Çiğdem İpek
Halil Maden
Yunus Keskin
Birsen Şahin
Esra Kudevi
Osman Çelik
Nizamettin Yaşar
Necati Baş
İsmail Torun
Nazire Karaduman
Abdurrahman Yazıcı
Fatih Aktaş
Fatma Kaval
Gülsen Okumuş
Fatma Demiral
Meral Salık
Ali Koçak
Melek Arabacı
Muhammet Aydın
Mustafa Orman
Ademİşsever
Caner Pekru
Özkan Tekneci
Esra Yıldırım
Rıza Aras
Orhan Aydın
Enver Demirci
Mustafa Yazar
Aydemir Kılıçkara
İmdat Yıldız
Mesut Uzunkala
Adem Sevinç
Birol Aydın
Büşra Çöpür
Recep Özil
Adem Yurdakul
Aşkın Balikçi
Hüseyin Çiydem
Ömer Öztürk
Nafiz Çığlık
Zafer Düzyurt
Cemal Yayla
Muzaffer Arslan
Ziya Elkatmış
Atilla Mar
Erdoğan Tonk
Erhan Akbulut
Erkan Demirtaş
Sevgi Deniz
Hanefi Yılmaz
Kemal Kaval
Cihan Kaya
Rüstem Kırkgül
Murat Yılmaz
Ayhan Kızılaslan
Ramazan Kavcı
Muhammet Numan Karataş
Suadiye Er
Ayşe Yılmaz Çelik
Hayriye Kısaboyun
Sevim Battal
Mehtap Karamanlı
Kazım Güngör
Bedir Ozan Aktaş
Hakkı Ham
Cihan Akbulut
SümmaniGüzelbaba
Orhan Yılmaz
Gökhan Öksüz
Bülent Sariçam
Salih Teber
Kenan Aslan
Cabbar Tosun
Necmi Alkuş
Salih Akgül
Latif Gül
Kenan Özçelik
Kasım Ağbaba
İdris Güngör
Fikret Şengül
Halit Çalışan
Aziz Aydın
Ramazan Koçak
Yunus Kaya
Zeki Öztürk
Turgut Öztürk
Remzi Altun
Yener Yıldız
Ruhi Karakaya
Şaban Aydın
Kasım Hakan Okumuş
Ferhat Yılmaz
Kemal Öksüz
Seyhan Taştan
Hasan Subaşı
Mehmet Şentürk
Tüncel Türk
Mürsel Dağ
Muhammet Gülenç
Nihat Duman
Sinan Ağyar
Veysel Özgür
Eyüp Dağcı
Abdullatif Özkan
Derya Akbaba
Sema Aka
Sonay Güneş
Resmigül Kahriman
Gülboy Uzun
Nevim Özkan
Türkan Karagülle
Nurgül Kahveci
Şükrü Güzelbaba
Burak Polat
Abbas Yazıcı
Efe Özkan
Merve Yazıcı
Seyhan Karagel
Resul Kızılyar
Mustafa Yorulmaz
Aytaç Durmaz
Aşur Koçak
Harun Ayluçtarhan
Mehmet Tahir Zeren
Fikri Şimşek
Adem Yıldız
Fatih Atıcı
Güral Birdal
Emin Ünlü
Ahmet Günay
Muhammet İlgaz
Fatih Özkan
Büşra Yılmaz
Cengiz Kandaz
Yusuf Ayaz
Habip Uluoğlu
Nusrettin Şubaşı
Nurettin Külekçi
Orhan Aydemir
Hüseyin Özhan
Mustafa Kemaloğlu
Ali Karaduman
Avni Özkan
Bahattin Demircan
Şahset Özhan
Menaf Yorgun
Yusuf Akpunar
Mustafa Güneş
Nihat Uzun
Murat Velioğlu
Uğur Gül
Cemil Tan
Alaattin Ekmekçi
Hüseyin Gürbüz
Fazlı Şahin
Yavuz Albayrak
Ufuk Subaşı
Şenel İri
Mustafa Kaval
Aydın Delikanli
Nazmiye Özuysal
Ebru Gelgeçkaya
Yasin Yorulmaz
Orhan Kapar
Hüdayi Yurdakul
Zekeriya Er
İzzet Kardeş
Seyyar Bilgetekin
Fatih Gürsoy
Samet Bilgen
Selami Kolcu
İsrafil Gökburun
Meryem Yıldız
Maide Arslantaş
Rabia Emir
Kezban Ünlü
Serhat Arslanoğlu
Süleyman Bülbül
Önder Atalayın
Erdal Akkuş
Hasan Tahtacı
Zekeriya Sezgen
Sedat Toksoy
Barış Dülger
Erdoğan Eyüpoğlu
Fethi Henek
Ali Osman Kırıcı
Recep Aydın
Sait Deveci
Faruk Aydoğan
Güngör Cengiz Eren
Kemal Coşkuner
İsmet Muslu
Tuncay Odlukaya
Dilaver Efe
Cemalettin Kalaycı
Alaattin Gezginci
Mehmet Yılmaz
Yusuf Bayrak
Ufuk Acay
Mevlüt Kocagöz
Şükrü Karabacak
Yaşar Aslan
Hakan Kartal
Erhan Kolcuoğlu
Fatma Akkoç
DERİNCE DELEGELERİ
İbrahim Geç
İbrahim Yıldız
Mustafa Baran
İlhan Konaksoy
İhsan Özmen
Ahmet Demir
İbrahim Candan
Yunus Özalp
Enis Büyük
Muhammed Baydur
Cengiz Yıldırım
Ali Erdoğan
Ali Rıza Durmuş
Yüksel Katak
Yusuf Duman
Rüstem Yayla
Hasan Hüseyin Cuna
Recep Şeker
Adem Gökdeniz
Memduh Yıldız
Perihan Dolmacı
Mehmet Aydın
Nazan Kuru
Halide Topal
Sevinç Saroğlu
Behiye Baytar
M Erve Kurnaz
Funda Gezer
Tangül Akyıldız
Kadir Bayrak
İbrahim Eren
İsmail Çolak
Melike Uzun
Tanju Yılmaz
Cafer Durmaz
Arif Boztaş
İsmet Güney
Mehmet Akçay
Ali Yücetürk
Mümin Ünal
Orhan Ulu
Zekeriya Dinçer
Yusuf Güney
Furkan Güngör
Süttim Uğurlu
Şerif Karğın
Mücahit İnan
Cihan Kaçar
Gökhan İvedi
Osman Gönül
Alhas Sezer
Hülya Duran
Şehadet Eriş
Sümeyye Kaldırım
Murat Bayraktar
Eyüp Akar
İsmail Yıldırım
Vural Yüce
Taylan Rasik
Saygın Unutur
Fatih Koç
Cemil Aslan
Oğuz Aygün
Oğuz Kanyılmaz
Rafet Memiş
Şenol Mızıkçı
Halit Taş
Muhammet Gürler
Hidayet Öncü
Erdinç Aktaş
Tuncer Taşlı
Şentürk Güneş
Hatice Yaltı
Fatma Tümer
Fatma Yaylı
Muharrem Ergün
Havva Eti
Güler Erseçkin
Sevda Yoldaş
Sevda Karagöz
Fatma Özkan
Züheyla Uslu
Kübra Dilemen
Selman Çakıroğlu
Şafak Durak
Muharrem Tünel
Haydar Kavak
Abdullah Yıldırım
Bahattin Çelik
İhsan Çimen
Yakup Işık
Lütfü Top
Mehmet Şen
İbrahim Sümer
Fahrettin Karakoyun
Ahmet Güntepe
Mehmet Salih Tetik
Rıza Yıldız
Nedim Seçkin
Sinan Yoldaş
Salim Adanur
Salim Hepgüler
Halil Yıldırım
Esen Yiğit
Nusret Özcan
Selim Küçükmotor
Özgür Özhan
Mustafa Yıldırım
Doğan Can Sarvan
Okan Çelik
Akif Bayrak
Ali Koç
Hülya Akdilek Korkmaz
Nihat Seyrek
İbrahim Şirin
Sevgi Kaya
Ali Osman Duman
Nurdan Demir
Muhittin Tepecik
Ahmet Güngör
Hasan Hüseyin Baylar
Mehmet Ata İlhaner
Rukiye Altay
Elif Bayraktar
Metin Özler
Ergül Duman
Erhan Kazandı
Ayşegül Yılmaz
Müzeyyen Ocaklı
Cafer Akçay
Serpil Korkmaz
Asuman Bektaş
Ali Haydar Bulut
Faruk İlk
Mustafa Yıldız
Hasan Tanyılmaz
Saffet Çavaş
Abdullah Akbıyık
Ekrem Baydar
Meriye Dalkılıç
Erhan Kazal
Şerif Macit
Serkan Aslantaş
Özcan Bilgin
İbrahim Güler
AdemMünyas
İsmail Mert Pehlivan
Necati Yaykın
Gökhan Çanakçay
İsa Sarıkaya
İlker Topal
Engin Aydın
Dursun Poyrazoğlu
Muanmer Kazma
Turgut Kanık
Hamdi Şimşek
Cengiz Topçu
Aziz Kurt
İsmail Yorgun
İsrafil Topsakal
Mahmut Budak
Mesut Demir
Metin Kıranşal
Mustafa Karataş
Semih Ünel
Ertaç Mikyas
Enes Ertuğrul
Furkan Uzunoğlu
Elif İzgi
TazegülÖzecik
Mustafa Bostan
Beytullah Akdemir
Asiye Bozkurt
Halil Gündaş
Tuncay Külçin
İbrahim Özkul
Levent Göksel
İbrahim Kiltan
Yusuf Özcan
Murat Kardaş
Fehmi Uzan
İsmail Yazıcı
Recep Sarıoğlu
Sultan Usta
Ramazan Çiçek
Serdar İnce
Ahmet Usta
Burhan Arman
Arif Polat
Şevket Yılmaz
Mehmet Tekoğul
Bekir Kazan
Dilek Odabaşı
Hacer Günç
Sinem Reisoğlu İpek
Emine Kaya
Cengiz Dede
Huriye Gürsoy
Nurhan Baytak
Ayşe Şiranün
Muhammed Erdoğan
Abdulkadir Gözütok
Levent Kalay
Hüseyin Şafak
Gökhan Karip
Faik Günaydın
Ali Alkın
Mehmet Gökçe
Yüksel Selvi
Hasan Cemil Külekçi
Aykut Keskin
Celal Ayvaz
Erkan Yiğit
Fahrettin Boz
Metin Arsoy
Şeref Ergin
Ahmet Uğur Güvercin
Sadettin Gök
Ünal Çilenk
Mehmet Özel
Serkan Kalaycı
Sezgin Atılkan
Semih Tayyip Gülcan
İmdat Gülcan
Feyzi Özdemir
İsmail Ergün
Kurtuluş Aytekin
Zehra Bozkurt
Ömer Ok
Avni Demir
Hülya Arslan
Haydar Kılıç
Mehmet Ali Karaaslan
Sadık Demir
Orhan Köprülü
Bayram Çelik
Bedirhan Dişli
Yaşar Mustafa Özkan
İbrahim Çimen
Yüksel Başarır
Hüseyin Bilgin
Ensar Arık
Mehmet Büyükbayraktar
Cüneyt Kahraman
Yasin Güven
Bedrettin Yeşilkaya
Hakkı Şentürk
Faruk Polat
Sinan Demirkol
Ali Yıldız
Mehmet Çelik
Fatih Şimşek
Doğan Erdemir
Sadık Bayıraltı
Rüstem Orak
Fatih Sezgin
Fatih Kadıoğlu
Ali Tongul
Hamit Çoban
Vedat Şentürk
Abdullah Uslu
Abdullah Yalçınkaya
Mehmet Fırat
İsmail Küçük
Ünal Çelik
Musa Genç
Mehmet Çırak
Filiz Alemdar
Satı Sarıkaya
Gülay Arslan
Yasemin Subaşı
Birsen Aydın
Zeynep Gür
Aylin Kemer
Halime Gökdemir
Kenan Yalçın
Nazmi Demir
Nevzat Daşdemir
Ayşegül Turan
Hasan Karaman
Cevdet Çağlayan
Ömer Yaşar Şimşek
Zaide Çalışkan
Mutlu Çavdar
İremnur Eraslan
Emre Cankurt
İbrahim Demir
Hanefi Örengil
Ebru Gehya
Nizamettin Pala
Süleyman Çalık
Ahmet Topçu
Recep Hastürk
Ayşe Kahveci
Ahmet Kaya
Barış Durdağ
Oğuzhan Yağız
Erkan Tuğralı
Erhan Çakıroğlu
Emre Turgut
Fevzi Uzel
İbrahim Tokgöz
Orhan Binici
Burhan Çelebi
Zeynep Yazıcı
Emin Yaşar Şeyhoğlu
Erdinç Özkan
Meryem Kerim
Neriman Binbir
PehlülAltınışık
Yaşar Atasoy
Bedrettin Argun
Fatih Demir
Abdullah Akınerler
Zakir Çetin
Nazir Ilğaz
Rıza Hacı Murtazaoğlu
Nuri Sırma
Kamil Aslantürk
Naci Tekin
Halil Yılmaz
Yılmaz Sarıkaya
Dilaver Dinç
Burhan Özdemir
Refik Kapanoğlu
Erdinç Karagöz
Kadir Yurtsuz
Asuman Adlı
Eyüp Usta
Muhammet Beçet
Ahmet Ark
Hamza Macit
Hediye Kaymakçı
Gülşen Bay
Haluk Giyim
Mehmet Şahin
Uğur Erenoğlu
Adnan Balcı
Halime Durak
Yasemin Kızılkaya
Zeynep Durmaz
Suzan Albayrak
Nuğman Aksoy
Fehmi Berkyürek
Nevin Tiryakioğlu
Savaş Sümerbaş
Hüsnü Ayvaz
İbrahim Avcı
Cafer Çivici
Nurettin Karaüzüm
Mehmet Ali Karakayacı
Eyüp Matur
Avni Tanguş
Rauf Kağnıcı
Yüksel Erdoğdu
Yunus Emre Ayaştı
Cemal Selçuklu
Zülkarni Kırmızıoğlu
Yasin Elibol
Mehmet Atçeken
Mertcan Tuç
Atalay Birinci
Merve Nur Özer
Ramazan Furkan Talu
Hasan Bingöl
Şehmus Narman
Ayşegül İrem Yıldırım
Cihan Çetinkaya
Arife Özgenç
Sevgi Kesen
Meryem Durdu
Sinem Kaymaz
Zeynep Çağlı
İlknur Ekinci
Fatma Özdemir
Muammer Atiz
Abdullah Kahraman
Adil Taştan
Erol Koç
Rasim Erkan
Ahmet Denizli
Ramazan Aktar
Ahmet Bildik
Askeri Şenol Sevinç
Muhammet Çoka
Halim Çetin
Mustafa Morgül
Ersin Başnamlı
Yasin Kayı
Ferit Aydemir
Akif Özecik
Ali Çelebi
Ömer Dikçal
Ömer Koşan
Filiz Biçer
Vural Alim
Serdal Gül
Abdulkadir Bayçöl
Ali El
Merve Toksoy
Selçuk Çakıroğlu
Zeki Aygün
Koray Merdan
Hakan Atalı
Ayhan Ekinci
Hatice Artar
Mefharet Serim
Hakan Karadeniz
Murat Ünlü
Şener Elyıldırım
Ramazan Yalçın
Merve Akgül
Abdullah Çimen
Abdullah Yıldırım
Beyler Demir
Hülya Karaağaç
Göksu Kahraman
Osman Yılmaz
Mehmet Ak
İsmail Balcı
Köksal Güler
Ramazan Bostan
Selçuk Özecik
Şefik Demireki
Veysel Pala
Zafer Bilgintürk
KÖRFEZ DELEGELERİ
Erdal Durmuş
Muzaffer Sevil
Mehtap Akdemir
Doğan Önal
Pınar Uysal
Fikret İsti
Kenan Yuca
Ömer Furkan Kemik
Osman Oral
Emin Yıldız
Ömer Semih Yurt
Recep Türkyılmaz
Varidat Bilgin
Gürgin Temel
Turgut Caferoğlu
Şener Seçkin
M.YasinKabadayıoğlu
Murat Yazar
İmdat Meral
Ercan Söğüt
Nihat Kılıç
Lütfü Kocakuşak
Banu Erenoğlu
Muhammet Söğüt
Bahriye Baştaş
Mehmet Bulut
Merve Karaaslan
Selami Gökkaya
Şaban Aydın
Mete Bilgin
Metin Önal
Emine Er
Fırat Yılmaz
Canan Simit
Ömer Faruk Cerit
Sebahattin Yiğit
Mehmet Demirci
İbrahim Halil Yaman
Necdet Ünsal
Seyfettin Uzun
Hamza Yıldız
Osman Babat
Muhammet Saraç
Kenan Şafak
Emine Soydaş
Orhan Özmen
Mehmet Kurt
Arif Karaman
Bahattin Aydın
Selami Tanış
Taner Sarıçayır
Kahraman Aydın
Neşat Demirci
Fatma Aydemir Yılmaz
Gülnur Bulut
Selami Kökçan
Ömer Mutlu
Abdulkerim Koçlu
Erdoğan Çifçi
Saime Demirel
Emin Özgür
Ömer Gülen
Yılmaz Şimşek
Selahattin Kökçan
Kadir Aydoğdu
Ünal Şahin
Halil Olgun
Cevdet Koyun
Recep Varol
Aydeniz Topçu
İbrahim Varol
Şaban Akyıldız
Davut Soydaş
Ahmet Dağ
Sinan Barış Kaya
Mustafa Çelebi
Fatma Yıldız
Ufuk Gelen
Yusuf Baki
Habib Aşı
Aslan Yazıcı
Ahmet Kısa
Osman Bekçi
Muamme Eren
Erkan Ak
Mürsel Kazma
Osman Akova
Mine Karaçay
Şaziye Avcı
Elif Sarı
Ülkü Kurt
Yaşar Öztürk
Mustafa Akın
Şirin Ayan
Ali Şen
Muammer Balcı
Nuh Akbaş
Yaser Patır
Berkay Meydan
Uğur Irmak
Engin Erbilici
Zeynep Dilli
Ahmet Akgüneş
Ahmet Kaya
Sebahattin Toy
Aydemir Kaya
Ferhat Güçlü
Nurettin Okutan
Sevil Özbek
Mehmet Ali Yıldırım
Sedat Yılmaz
Recep Akova
Murat Gülbiçim
Doğan Orak
Canan Mollaoğlu
Engin Koyun
Osman Badem
İsmail Baran
Mehmet Şendoğan
Hilmi Özdilek
Ali Çakır
Mehmet Ogan
Mikail Saltabaş
Zeki Kurtuluş
Ahmet Sinan Fidan
Burak Bulut
Muzefferİşcan
Adem Ceylan
Mustafa Dilaver
Ersoy Koçak
Murat Yıldırım
Hüseyin Kodet
Akif Akçil
Zeynep Sultan Şişek
Hatice Ön
Serpil İlhan
Hülya Söker
Kemal Sezgin Sivri
Yunus Emre Ocak
Yusuf İslam İrak
Ahmet İpek
İsmail Şahinkaya
Adnan Aysal
Hüseyin Saban
Abdullah Eroğlu
Hüseyin Sarıbıyıkoğulları
Hacı Salih Başak
Süleyman Şendoğan
Yavuz Menşur
Ziya Ön
Engin Yılmaz
Murtaza Bal
Fehmi Öztürk
Erhan Güneş
Perihan Tuç
Mehmet Sayım
Ahmet Kapçak
Halil Küçük
Fikriye Ulaş
Perihan Yurt
Derya Evran
Ahmet Üzümcü
Ramazan Şentürk
İsmail Bulut
Sezai Mercan
İlbey Doğan
Ömer Faruk Kutlu
Özcan Atalay
Akın Gönül
Ali Balay
Selim Küçükyılmaz
Kaya Mendeş
Şevki Ünal
Refik Şenlik
Ayça Ongur
Enver Durmuş
İsa Yıldırım
Muharrem Yıldız
Özgür Pala
Teoman Bekiroğlu
Kadriye Köksal
İsmail Baytekin
Muhammet Hamarat
Ahmet Yağız
Ahmet Çınar
Selma Batur
Güncer Yeten
Yunus Küçük
Kadir Alçık
Ferhat Kökçam
Sevda Uluman
Nagihan Kuzgun
Fuat Eroğlu
Ömer Efe
Erol Bektaş
Metin Dan
Erol Gündüz
Mustafa Temel
Adem Nalbant
Hamedin Kara
Ersin Ayhan
Yunus Şimşek
Hasan Andaç
Yusuf Dönmez
Ahmet Özyurt
İbrahim Çırpan
Kadir Kurt
Tekin Kara
Mehmet Şahin
Nurettin Yıldırım
Miray Basa
Erdoğan Songur
Yusuf Eryarsoy
Ayşe Hacet Aşar
Üzeyir Uğur
Tuğba Yıldız
Anıl Demir
Recep Şen
Ayşe Albayrak
Kasın Tolun
Nigar Yağız
Ahmet Aslan
Hamza Küpeli
HetemKarahancı
Haydar Yıldırım
Emre Alakuş
İhsan Çarboğa
Ahmet Dursun
İsmail Doğan
Metin Karabilgin
Sadettin Kuş
Güngör Sabuncu
Mehmet Çöven
Durmuş Çelik
Ali Erbaş
Nazir Tepe
Şeker Koç
Velat Çay
Serdar Kahrıman
Ayşe Gülşan
Hatice Yıldız
Hüseyin Demir
Kezban Öztürk
Mehmet Allak
Osman Gözübüyük
Tuğba Kaya
Ramazan Tuna
Aysun Demir
Ömer Güney
Şahin Ergün
Zeynep Yılmaz
Nagihan Akcan
Atakan Demet
Sema Güler
Hüseyin Tunç
Sedat Türkdemir
Mutlu Bayram
Mustafa Aşıkoğlu
Hüseyin Erdem
Şenay Yalçın
Şahbender Kurt
Fatih Bektaş
Recep Ak
Mustafa Kaymak
Yücel Öztürk
Ülkü Bağcı
Sinan Yıldız
Ethem Altuncu
Nevzat Coşkun
Hasan Yılmaz
Kamil Balcı
Kemal Kaya
Eda Yıldız
Ahmet Al
Mihtatİvak
Cemil Efe
Burhanettin Birik
Muhammet Özkarataş
Yılmaz Sönmez
Emine Efe
Ertan Kömür
Abdulvahap Mete
Adem Tetik
Naci Kazak
Tuba Erdemir
Zekeriya Çetin
Mehmet Fatih Gelturan
Abdulkadir Yılmaz
Sebahattin Durmuş
Abdulbaki Mete
Yasin Gözalan
Abdülhalim Gözalan
Dilgam Deniz
Servet Çiçek
Gökhan Yılmaz
Burhan Gökhan
MuhdetSarıçayır
Erdal Oruç
Alican Kazgan
Fatma Çetinkaya
Esengül Mintemur
Selda Çiftçi
Semra Tobbaş
Nurali Çiftçi
Gökhan Aydın
Sıddık Yıldırım
M. RıdaDülge
Kıyas Bozkurt
Selahattin Şahin
Abdullah Parlak
Muhammed Parlak
Semanur Katanalp
Ahmet Ayaz Kılıç
İrem Tenlik
Ferhat Beyaz
Samim Akyıldız
Fatih Köseeren
Selda Sağcan
Erkal Tantürk
Adem Akbulut
Ömer Berberoğlu
İmdat Akbaş
Faruk Denli
Erginöztürk
Mustafa Bulut
Hayati Şaşdım
Ömer İnceli
Fatih Yalçın
Ademçağıl
Ayşe Sarul
Gökberk Gülez
Halim Özbek
Hamit Örgüç
Hülya Büker
Ahmet Kara
Recep Yeşilyurt
Ayhan Kılıç
Süleyman Dolay
Cengiz Öztürk
Fadıl Durmaz
Recep Bozyurt
Mustafafırat
Abdullah Cildan
Kutbettin Kaplan
Nizamettin Yıldız
İbrahim Çiftçi
Tuncay Baran
Muazzez Kaplan
Cemalettin Gül
Alettin Karaoğlan
Orhan Kurhan
Nimet Yazıcı
Kemal Kurhan
Abdurahman Bildik
İsmail Kaya
Abidin Öner
Nusret Şeker
Hayati Döner
Orhan Arslan
Nedim Gülşan
Ersin Gür
İsmail Akbaş
Suat Tel
Onur Ayüz
Raif Özbey
Hüsnü Kaçar
Mesut Yıldırım
Fevzi Yıldız
Muhammet Ünlütürk
İbrahim Ateş
Recep Atilla
Kadir Sözer
Fatih Çakır
Fatih Kaçar
Sedat Karnıaçık
Ali Şafak
İsmail Çalık
Yakup Çakal
Beyhan Büyükkazaz
Cevdet Açıkgöz
Cemal Atilla
Engin Özdemir
İsmail Yaman
Ahmet İlgeç
Şerif Ali Kaya
Veysel Çırak
Benami Döner
Nusret Yıldırım
GEBZE DELEGELERİ
Mustafa Şimşek
Suat Emuce
FezairGökbulak
Cengiz Bayniş
Ali Özdemir
Hikmet Arslan
Ergün Kasapoğlu
Osman Sezer
Bayram Kurt
İlhan Tuğrul
Melahat Taşdemir
Kadife Yeşilyurt
Enes Altuntaş
Hakan Barut
Sebahattin Erdoğan
Mahir Yaman
Fatih Ayar
Ali Cihan
Mustafa Kocabıyık
İbrahim Ozan
Bahri Kalaçay
Tacil Aydemir
Nefize Özyurt
Hakan Erdoğan
İsa Yılmaz
Coşkun Ocakcı
İsmail Tosun
Şahin Özkan
Halil Aytaç
Hamza Çelik
Mahmut Kaya
Fatma Bişi
Filis Yücel
Ayşe Eminoğlu
Recep Önal
Mehmet Uzunoğlu
Merve Bekçi
Selamet Güner
Atilla Karakaş
Mustafa Ok
Turan Demirhan
Kerim Büyükgöz
Gülcan Külahlı
Tuba Şensoy
Nedim Avci
Ahmet Hüseyin Çelebi
Şermin Delipınar
Ömer Aktaş
Abdulgafur Özdemir
Sami Atik
Zeynep Çınar
Mehmet Kara
VahipAngur
Mehmet Ceylan
Özcan Kuzpınar
Necla Tarkan
Sunay Çelik
Esra Albayrak
Harun Penbegüllü
Yavuz Kuş
Celal Çelikbilek
Şaban Yardım
Ayvaz Okur
Serkan Aktaş
Ali Kankal
Yusuf Latifoğlu
Mehmet Demir
Sıddık Çınar
Ali Öztürk
Fahrettin Karaatlı
Emrullah Coştur
Tuba Yalçınkaya
Zekiye Ayrılmaz
Hülya Meyvacı
Hüseyin Coştur
Bahtiyar Öztürk
Turgay Aydın
Eyüp Susoy
Mehmet Demirci
İsmail Kavaklı
Murat Yıldız
Naciye Karcığa
Muhammet Yalçın
Metin Aksu
Uğur Kemaloğlu
Ramazan Cengiz
Erkan Göydemir
Güven Kızılkuş
Yakup Gülmez
Mustafa Kuyucu
Turan Alkan
Şahin Erkunt
Özgür Karahan
Emine Alemin Balcı
İbrahim Abanoz
Saliha Uzun
İmren Sönmez
Meliha İşbilir
Murat Duman
Ömer Ay
Sefa Aydın
Samet Özçelik
Sefer Güngör
Şamil Yalçın
Nurettin Memoğlu
Erol Kuru
Bahattin Evli
Arif Derin
Fahri Şen
Murat Keskin
Duran Vatansever
Halil Us
Metin Dinç
Aytelin Palabıyık
Osman İskender
Murat Taşan
Sadettin Karaaslan
Ergün Karaman
Feray Cenik
Habibe Çırak
NiğmetHamzadayıoğlu
Şakire Atik
Oğuzhan Beşli
Zeynep Betül Kocalan
Önder Ergül
Mustafa Demir
Nur Şentürk
Talip Demir
Sedat Çelik
Nevzat Güngör
Şakir Mecidiye
İlyas Aydıner
Mustafa Nuri Uzun
Hüseyin Armağan
Seher Fidan
Dilber Yeşilöz
Yurdanur Tohum
Mehmet Dinç
HelimAlçelik
Kevser Aydın
Turgay Şirin
Nezile Aygün
Muhammet Şirin
Yeliz Çetin
Şenol Bayburt
Zeynep İsmail
Lokman Gümüş
Cemil Kalyoncuoğlu
Osman Mehmet Yıldırım
Ufuk Sarı
Dursun Salman
Haluk Sekban
Erdem Ceylan
Turan Güler
Vedat Zilif
Evren Baltacı
Sevda Yılmaz
Şerafettin Çelebi
Bayram Göydağ
Vedat Gülcan
Recep Çetintaş
Nahide Duman
Selim Malkoç
Sedat Akbaş
Cuma Duman
İlker Şen
Kadriye Yılmaz
Hüseyin Türkmen
Abdulkerim Sekmen
Erdoğan Demir
Kemallettin Yıldız
Ramadan Kurt
Hatice Ateş
Ayla Aydın
Zeynep İrem Öztürk
Ömer Bilici
Vasfiye Aydın
Hasan Soba
Ahmet Demir
Halim Turgut
Ayhan Özek
Erol Elcivan
Mustafa Çelik
Cafer Şahin
Birol Yılmaz
Mustafa Şanlı
Asım Yılmaz
Hatice Bayrak
Esma Alboğa
Sefa Zengin
Ali Doğan Taşlı
Eyüp Saraç
Mehmet Altuntaş
Yasin Çalışkan
Dursun Yağ
Necip Yıldız
Coşkun Aşçı
Kadir Akçay
İbrahim Oktay
Metin Ergen
Fahrettin Ekinci
Dursun İman
Arzu Turanlı
Sema Malkoç
Merih Özşahin
Halil Eren Yıldız
Kerem Kırdar
Cihan Taşçı
Mehmet Altıntaş
Hüseyin Yılmaz
Enver Kudu
Muhammet Toprak
Ertan Kara
Akif Katı
Sezgin Hışır
Mehmet Akıcılar
Volkan Ersoy
Hızır Çolak
Yücel Akpınar
Esad Duman
Zeynep Turas
Serhat Korkut
Gürsoy Zengin
Aysel Arslan
Battal Yücel
Abdullah Ekinci
Mustafa Çelikbilek
İlhan Altıparmak
Bedrettin Kalaçay
Mehtap Yılmazel
Sezer Ünlütürk
İbrahim Çiftçi
Osman Kaymakçı
Ercan Ergen
Seyit Taş
Sadık Ercan
Mehmet Aydın
Hüseyin Aksu
Soner Şahin
Murat Önal
Aysun Yılmaz
Mustafa Ateş
Güner Altun
Gülüşan Şengül
Murat Yelek
Mahmut Yandık
Ahmet Duvarbaşı
Berrak Ekemen
Musa Yıldız
Sema Turak
İsa Mutlu
Lale Tuncer
Volkan Açıcı
Hüseyin Ertekin
Özge Durgut
Muharrem Gök
İbrahim Aksu
Kamile Ergin
Fatma Özzaim
Naciye Yılmaz
Ömer Faruk Uysal
Oğuz Özcanlı
Eren Boz
Hüseyin Karadeniz
Zeynep Artkın
Hasan Özdemir
Şükrü Porsuk
Telat Coşkun
İsa Kartal
Salih Küçük
Şeref Gökmen
Avni Sögüt
Dursun Cinkavuk
Murat Denizli
Mustafa Bulak
Altan Dinçer
Veysel Kesici
Hayriye Çakır
Aynur Yılmaz
Halime Akın
Harun Özdemir
İrfan Ayar
Serkan Özgenç
Enes Yaylak
Talihe Yılmaz
İsmail Kaya
Nurten Avcı
Adnan Köşker
Yılmaz Bayram
Şenay Önder
İrfan İrtegün
Mikdat Aydın
Ufuk Ekinci
Onur Aydın
Mustafa Demirhan
Ekrem Yazıcı
Eray Polat
Enes Sarı
Aslan Aksoy
Muhammet Hanifi Aras
Kudret Güney
Mehmet Tibet
Bünyamin Güneş
Emre Türkmen
Tülay Doğan
Emrullah Bilgin
Ahmet Malkoç
Hakan Kalıntaş
Mehmet Gökhan Abanoz
Hüseyin Katı
Dursun Karaman
Memnune Leyla Türkkan
Atakan Akbaba
Behzat Dege
Kemal Alpay
Cemal Kurt
Mehmet Bülbül
Cevat Karaman
Sevim Kömürcü
Resul Tat
Muhammed Can Ekinci
Muhammet Dumanlı
Hakan Kaplaner
Engin Güzel
Selami Kural
Ahmet Köse
Ali Okur
Ekrem Kara
Fadime Kaya
Nihat Ayaz
Mahmut Maraş
Ayhan Köksaldı
Temel Kuzyurt
Hacer Demir Kahyaoğlu
Bahtiyar Turan
Derya Topal
Mustafa Önal
Hanife Aydın
Ayhan Yılmaz
Musa Çınar
Nilay Ayran
Muhammet Bıyık
Ergün Çalık
Ali Özdemir
Naime Çaylı
Aytekin Güvenoğlu
Engin Akpınar
Yahya Karaman
Şükriye Kavran
Dilek Ünver
Nurcan Kavran
İbrahim Bektaş
Abdullah Şerbetçi
Abdullah Kahraman
Cesur Kurtgöz
Bülent Töngel
Olcay Demir
İlhan Durdu
Metin Ataş
Hatice Pala
Satı Mehmet Külte
Selma Başkan
Filiz Alıcı
Mehmet Tayyip Peker
Nahit Baş
Ebru Şınık
Yasemin Özdemir
İsmail Keskin
Tezcan Gürlek
Halis Tepe
Fatma Demir
Hüseyin Önder
Kadir Tokgöz
Mehmet Başaran
Mehmet Dinçer
Necmi Hacıoğlu
Burak Sarı
İsa Gül
Yaşar Erdoğan
Gökhan Özmen
Halil Gük
Mustafa Yılmaz
Okan Şen
Selahattin Koçeli
Ali Süslü
Davut Kabaca
Ersan Kuloğlu
Tolga Çevik
Semih Ömer Koç
Abdulkadir Ayar
Camal Uluçay
Ziya Güler
Fecri Elmas
Savaş Kiliç
Nihat Yumak
Kevser Rana Çevik
Sadık Güvenç
Ali Faruk Kılıç
Ergün Ateş
Ersun Çevik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz