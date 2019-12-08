AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce’nin Fethiye Köyü’nde bulunan camiye ayakkabı ile girdiklerini iddiası ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Köyü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Hürriyet açıklama yaparken mahalle sakinlerinin desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına boğulan Hürriyet'i vatandaşlar sarılarak teselli etti.
Bugün 18:55 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 19:22 TSİ
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Dün kamuoyunda yankı bulan 'camiye ayakkabıyla girdiler' haberlerinin üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Köyü'nde açıklama yaptı. Hürriyet, açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz