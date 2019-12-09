Hürriyet bugün saat 10:00'da Adliyesi'ne giderek suç duyurusu başvurusunu gerçekleştirecek. Bugğn partililerin ve vatandaşların ağırlıkta olduğu bir grupla adliyeye gitmesi beklenen Hürriyet tüm İzmitlilere mesaj attı, yarınki suç duyurusu hakkında destek istedi. Hürriyet SMS mesajında şu ifadeleri kullandı: "AKP Meclis üyesi Şener İnce’nin camiye ayakkabılarla girdiler iftirasıyla ilgili vatandaşlarımızla yaptığımız açıklamamızı http://bit.ly/354aQvb dan okuyabilirsiniz. Pazartesi günü saat 10.00da Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağımızın da değerli vatandaşlarımız tarafından bilinmesini isteriz."
Bugün 08:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:22 TSİ
Hürriyet'in suç duyurusu bugün!
Hürriyet suç duyurusunda bulunacak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, kendisi hakkında camiye ayakkabıyla girdi diyen Şener İnce hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz