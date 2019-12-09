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Hürriyet'in suç duyurusu bugün!

Hürriyet suç duyurusunda bulunacak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, kendisi hakkında camiye ayakkabıyla girdi diyen Şener İnce hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Hürriyet bugün saat 10:00'da Adliyesi'ne giderek suç duyurusu başvurusunu gerçekleştirecek. Bugğn partililerin ve vatandaşların ağırlıkta olduğu bir grupla adliyeye gitmesi beklenen Hürriyet  tüm İzmitlilere mesaj attı, yarınki suç duyurusu hakkında destek istedi. Hürriyet SMS mesajında şu ifadeleri kullandı: "AKP Meclis üyesi Şener İnce’nin camiye ayakkabılarla girdiler iftirasıyla ilgili vatandaşlarımızla yaptığımız açıklamamızı http://bit.ly/354aQvb dan okuyabilirsiniz. Pazartesi günü saat 10.00da Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağımızın da değerli vatandaşlarımız tarafından bilinmesini isteriz." 

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