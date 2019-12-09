Davutoğlu'nun çağrısına 'biz varız'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarına hedef olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Mal varlıkları araştırılsın” çağrısına ilk yanıt CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mal varlığı araştırması yapacak Meclis komisyonunun kurulmasının “temiz siyaset” için gerekli olduğunu belirtti. Kirlilikten arınmak için buna yüzde 100 ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
SAYGISIZLIK: Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan'ın üstlenmesi, bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan'a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi? Gelmezdi…
ONLARI KURTARDI: Erdoğan düne kadar kendi yandaşlarını, banka borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtardı. Ankara'da Erdoğan'ın akrabası tarafından yaptırılan Nex Lavel'ın Ziraat Bankası'na verilmesi, İstanbul'da finans merkezi alınıp üç müteahhidin kurtarılması… Çektiği sıkıntı fırsat bilinerek banka aracılığıyla üniversitenin ele geçirilmek istenmesi doğru değil. Sorun varsa hukuk içinde çözülmeli.
BİZ VARIZ: Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse, Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var.
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Yorumlar
(4 )
Lazo - MAL VARLIKLARI YURTDIŞINDA DEĞİLMİ?MECLİS NASIL ARAŞTIRACAK VE YETKİSİ VARMI?
Erol Demirbek - sırça köşte oturup elin tek göz odalı evinin camına taş atarsan
Tekin 41 - HADI CANIM.CESARET ISTER.AMA TABIKI REIS IMIZ ARASTIRIN DER.BIR TEK O DER.DIGERLERI DEMEZ.YAPAYALNIZ ADAM.!!!!!HEY GIDI HEEEEEY.VATANDAS KURNAZ TABIKI.SIYASILERIMIZ SAAAAAF.
Muhafiz1969 - neden ölen cumhurbaşkanları muaf olsun. onlarında araştırılsın
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