Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

Başkan Büyükgöz, Belediye yetkililerinin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini ve bu yolla düzenlenen sahte belgelerle de satın alma işleminin yapıldığını söyledi. Başkan Büyükgöz ‘önemli duyuru’ başlığıyla yaptığı açıklamasında, “Belediye yetkililerimizin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edilerek sahte belge düzenlenmiş ve bu belgelerle satın alma yapılmış veya yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca şahsım ve Belediyemizin yetkililerinin isimleri kullanılarak yardım talep edilmesi durumunda mağduriyetlerin yaşanmaması için belediyemizin yetkililerine bildirmenizi önemle rica ederim” ifadelerine yer verdi.