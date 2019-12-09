Başkan Büyükgöz, Belediye yetkililerinin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini ve bu yolla düzenlenen sahte belgelerle de satın alma işleminin yapıldığını söyledi. Başkan Büyükgöz ‘önemli duyuru’ başlığıyla yaptığı açıklamasında, “Belediye yetkililerimizin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edilerek sahte belge düzenlenmiş ve bu belgelerle satın alma yapılmış veya yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca şahsım ve Belediyemizin yetkililerinin isimleri kullanılarak yardım talep edilmesi durumunda mağduriyetlerin yaşanmaması için belediyemizin yetkililerine bildirmenizi önemle rica ederim” ifadelerine yer verdi.
Bugün 09:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den dolandırıcılık açıklamasında bulundu.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - bu devirde bunları da gördük . ne devirmiş be.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.