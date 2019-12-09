Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:22 TSİ- Gündem G: Bugün 14:34 TSİ

Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den dolandırıcılık açıklamasında bulundu.
mask

Başkan Büyükgöz, Belediye yetkililerinin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini ve bu yolla düzenlenen sahte belgelerle de satın alma işleminin yapıldığını söyledi. Başkan Büyükgöz ‘önemli duyuru’ başlığıyla yaptığı açıklamasında, “Belediye yetkililerimizin imzaları dolandırıcılar tarafından taklit edilerek sahte belge düzenlenmiş ve bu belgelerle satın alma yapılmış veya yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca şahsım ve Belediyemizin yetkililerinin isimleri kullanılarak yardım talep edilmesi durumunda mağduriyetlerin yaşanmaması için belediyemizin yetkililerine bildirmenizi önemle rica ederim” ifadelerine yer verdi.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - bu devirde bunları da gördük . ne devirmiş be.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 09:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Alışveriş kartlarındaki biriken puanlar 31 Aralık'ta silinecek mask
Alışveriş kartlarındaki biriken puanlar 31 Aralık'ta silinecek
Hürriyet'in suç duyurusu bugün! mask
Hürriyet'in suç duyurusu bugün!
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor mask
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor
Erdoğan'ın açıklaması sonrası talep patlaması yaşandı! mask
Erdoğan'ın açıklaması sonrası talep patlaması yaşandı!
Zabıtadan tırlara sıkı denetim mask
Zabıtadan tırlara sıkı denetim
Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu mask
Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

GALERİ

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL