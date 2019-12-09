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Doğa Koleji’nden flaş açıklama!

Son günlerde öğretmenlere maaşlarını ödeyemediği için gündeme gelen Doğa Koleji okulların satış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu
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Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz."

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - SATACAKSINIZ ANLADIK.NEDEN PATLADINIZ ONUDA ACIKLASANIZA!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 09:42

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