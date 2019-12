Görme Engelliler: Engellere rağmen yaşıyoruz!

“2 MİLYONLUK ŞEHİRDE SARIÇİZGİ YOK”

Müslüm Danacı (53) İşçi:

“Ben 25 yıl önce tavuk karası hastalığının belirtilerinin başlamasıyla görme yeteneğimikaybettim.Yaşadığımız en büyük sıkıntı rahat hareket edememek. Kaldırımlar hem yüksek hem de bize göre değil. Yollardaki sarı şeritler yok denecek kadar. 2 milyonluk şehirde, sarı çizgi sayısı on parmağı geçmiyor. Siyasetçiler bu duruma neden el atmıyor”

“HEM ENGELLİYİZ HEM İŞSİZ”

Resime Kocagöz (40) İşsiz:

“Ben 2 yaşındayken menenjit rahatsızlığı geçirmişim ve 38 yıldır sağ gözüm hiç görmüyor, sol gözüm de çok çok az görüyor. Ben çalışmak istiyorum ama iş yok. Bizlere göre olan işlerde de kontenjanlar çok az oluyor. Hem sağlıkla mücadele ediyoruz, hem geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Görme engelli olduğumuzu öğrenince bize uygun değilsiniz diyorlar, peki biz kime uygunuz? Neden kimse kendini bizim yerimize koymuyor? Sağlık cihazları, hastane masrafları çok pahalı. Sigortalı olanlar bizden daha az para ödüyor. Biz 2020 engelli aylığına yani yeşil karta tabiyiz. Burada bile ayrım var. Her türlü engel yaşıyoruz. İş yok, cihazlar pahalı, hastaneler aynı şekilde, yeme içme masraflarını eklemedim bile. Asgari ücretin çok altında yaşıyoruz. Karı koca aldığımız paranın toplamı 1500 TL. İnsanlar 2020 TL olan geçinemezken, bizim aldığımız para 1500 TL. Evliyim bir de çocuğum var. Üç kişilik ailede 1500 TL ile geçinmeye çalışıyoruz, halimiz ortada”

“BİZİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR”

Lütfü İskeçe (66) Emekli:

“Geçirdiğim bir kaza sebebiyle toplam 51 yıldır görme engelliyim. Engellilik konusunda 50 yıl önce ne sorun yaşadıysam şu anda da aynısını hatta daha kötüsünü yaşıyorum diyebilirim. İnsanların gözünü para hırsı bürümüş manevi değerleri umursayan yok. Bizi kimsenin düşündüğü yok.Nüfusun artması engelliler için ciddi sıkıntı. Çünkü hiçbir yerde rahat yürüyemiyoruz. Araçlardan da insanlardan da muzdaribiz. Sanayi Bölgesi olduğu için de çok kalabalık bir yer. Vatandaşların birçoğu bize karşı çok duyarsız”

“CİHAZLARIN FİYATI ÇOK YÜKSEK”

Engin Aysu (44) İşçi:

“Ben tam 44 yıldır doğuştan görme engelliyim. Engelliler için en büyük sorun her şeye erişmek sorunudur. Her türlü hareket etmek davranışı buna dahildir. Araç gereçlerin bizim hayatımızı kolaylaştıracak şekilde yapılması gerekiyor. Buradaki en önemli unsur ise bu araç gereçlerin fiyatlarının çok yüksek olmasıdır. Zaten her yerden temin edemiyoruz bir de yüksek fiyat olunca hiç alamıyoruz. Görememek her anlamda çok zor.Düşünsenize siyahın bile nasıl olduğunu bilmiyoruz sadece adını biliyoruz kelime olarak da kara diye telaffuz ediyoruz. Mesela renk tanıma cihazlarının fiyatı da 2 bin TL’den başlıyor. Soruyoruz bu fiyatlar normal mi? Çünkü bizim için üretiliyor ve biz alamıyoruz. Biz alamadıktan sonra bu cihazları kim ne yapsın?”

“BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR”

Ali Çakmak (71) Emekli:

“Ben 15 yaşıma kadar çok az görme problemi yaşıyordum. Ama 15 yaşından sonra birdenbire ilerledi ve hiç görmemeye başladım. 56 yıldır tamamen görme engeli yaşıyorum. Ben yollardaki kalabalıktan ve insanların duyarsızlığından rahatsızım. Yaya kaldırımlarına bırakılan çöp kovası ve benzeri nesneler yüzünden çarpıp düşebiliyoruz. Biz körlüğü kabul ediyoruz ama kimse bizi kabul etmiyor ve düşünmüyor. Duyarlı olan vatandaşlarımız da var onlara teşekkür ediyorum ama bazıları da bizle dalga geçiyor, bize mi sordun da kör oldun diyor, bunlar onur kırıcı davranışlardan başka bir şey değil. Duyarsız insanlarla yaşamak gerçekten çok zor. Sorunlarımızın çoğunu kör olduğumuzdan değil engellendiğimizden dolayı yaşıyoruz”

“ENGELLİLİK HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR”

Mustafa Çimen (50) Emekli:

“Ben doğuştan yarı görme problemi yaşıyorum, benim görme durumum orta derece durumum. En büyük sorun insanların empati yapmamasıdır. Hiç görmeyenlere göre halime şükrediyorum. Çünkü onlar hiçbir şey görmüyor. Düşünsenize anne babanızın yüzünü hiç görmüyorsunuz. Görenlerin, görmeyenlere merhametli ve duyarlı davranmasını istemekten başka ne diyebilirim ki? Allah tabi ki kimseye yaşatmasın ama bunu da maalesef ancak yaşayan bilir. Hayattan umudunu kesen insanların engelli birinin halini görmesi gerek”

“BİZE İŞ DE VEREN YOK”

Serdar Kocagöz (44) İşsiz:

“Ben doğuştan beri 44 yıldır görmüyorum. İşsizim sadece sosyal yardımlaşmadan faydalanıyorum. Çok üzülüyorum göremediğim için ama yapacak hiçbir şey yok maalesef. Yine de umudumu kaybetmiyorum yaşamayı çok seviyorum. Eşim de görmüyor ben de. 3 yaşında bir çocuğumuz ve o tam görüyor onun görmesi de bizim yaşama tutunma sebebimiz. Biz görme engellilere iş kontenjanı doğru düzgün yok. Raporumuzu öğrendikleri zaman ya bize göre değilsiniz diyorlar ya da hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyorlar. Zaten göremiyoruz bir de maddi sorun da yaşıyoruz. Peki biz nasıl yaşayalım?”