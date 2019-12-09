Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:01 TSİ

Günübirlik eve fuhuş baskını: 3 gözaltı

Gebze'de düzenlenen fuhuş operasyonunda günübirlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen evi takibe alan ekipler, içeride fuhuş yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda M.A. isimli şahıs ile D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu iki kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette yapılan işlemlerinde M.A. ve N.U. isimli şahısların D.Y: isimli yabancı uyruklu kadını İstanbul’dan getirterek, kiraladıkları günübirlik evde 350 TL karşılığında fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Gebze Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İL Göç İdaresi’ne götürüldü.

Bugün 10:19 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti mask
Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti
Yaralılar ambulanslara taşınıyor mask
Yaralılar ambulanslara taşınıyor
Kiralık evlere fuhuş baskını! mask
Kiralık evlere fuhuş baskını!
Demir ailesinin acı günü mask
Demir ailesinin acı günü
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı mask
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

GALERİ

Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL