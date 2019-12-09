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262 Towers mağdurları mahkemeye gidiyor!

İnşaatı yarım kalan 262 Towers projesinin mağdurları, Muhammed Al Kattan ve şirketini mahkemeye vermeye hazırlanıyor.
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Temeli yaklaşık 3 yıl önce atılan, ancak neredeyse 1 yıldır tek çivinin çakılmadığı, kaba inşaatı dahi yarım halde bekleyen 262 Towers projesinde mağdurların sabrı kalmadı. Projeden ofis ya da dükkan satın alan mağdurlar, dün öğleden sonra İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Trabzonlular Derneği ofisinde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Süreci değerlendiren mağdurlar, 262 Towers’ın Suudi yatırımcısı ve şirketi hakkında mahkemeye gitme kararı aldı.

GÜVENİMİZ KALMADI

Konu hakkında basın açıklaması yapan Mustafa Bük, “Muhammed AlKattan ve şirketlerini mahkemeye vermeye hazırlanıyoruz. Yarın öğleden sonra toplantıya katılan tüm mağdurlar şikayette bulunacak. Projede mağdur olan ve şu an yurt dışında bulunan arkadaşlar da destek verdiler. Muhammed Al-Kattan’a artık güvenimiz kalmadı.” İfadelerini kullandı.

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