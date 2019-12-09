İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Kocaeli’de 236 firma yüzlerce personel arıyor.
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Kocaeli'de 236 firma personel arıyor!
İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanlarından Kocaeli'de 236 firma yüzlerce eleman arıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz