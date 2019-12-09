TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor

Cumhuriyet değerlerine bağlı, bilimle büyüyen, eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirme gayesiyle eğitim meşalesinin en köklü temsilcisi olan TED Kocaeli Koleji'ne 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi kayıtları için önemli indirim imkânları sunuluyor. Birinci indirim dönemi olan 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek sürpriz indirimler ile TED’liolma ayrıcalığına siz de erişin.

ALANINDA UZMAN EĞİTİM KADROSU

Tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel insan kimliği taşıyan başarılı bireylerin yetişmesini sağlayan TED Kocaeli Koleji ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul ile birlikte lise eğitimiyle de Türkiye’nin geleceğini hazırlamaya devam ediyor. Erken kayıt avantajları ile hem sürpriz indirimleri yakalayın hem de TED Kocaeli Koleji’nin tecrübeli ve alanında uzman eğitim kadrosu ile tanışma fırsatı elde edin.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM FELSEFESİ

Her geçen gün eğitim alanında kalitesini geliştirerek yatırımlarını sürdüren TED Kocaeli Koleji; çağdaş eğitim felsefesi ile 5 yıldır Kocaeli’de eğitim anlayışına damga vurmaya devam ediyor. Siz de TED Kocaeli Koleji hakkında daha fazla bilgi almak için 0262 281 41 41 numaralı telefonu tuşlayabilir ya da www.tedkocaeli.k12.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir gelecek projesi olan TED, çocuğunuzun geleceğini doğru hazırlamanız için sizleri bekliyor.