Yuvacık HES yarın ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yuvacık HES Tesisi'nin işletilmesi hizmeti ihale edilecek. İZAYDAŞ tarafından 730 (yedi yüz otuz) takvim günü süre ile Yuvacık HES tesisinin işletilmesi hizmeti temini işi ihalesi yarın saat 14.00'te İZAYDAŞ'ta yapılacak.

YUVACIK HES NEDİR?

İzmit Su Temini Projesi kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi girişine İZAYDAŞ tarafından yaptırılan Yuvacık Hidroelektrik Santrali’nin işletme ve bakım hizmetleri İzmit Su A.Ş.tarafından yürütülmekte. Toplam güç kapasitesi 2300 kW olan tesisin yıllık toplam enerji üretimi yaklaşık 15 Milyon kWh.'dır. Bu miktar İzmit Su Temin Projesi’nin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ı olup, yaklaşık 6.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denktir. Arıtma tesisine su temin eden mevcut hamsu boru hattı üzerine kurulan HES’in kontrol sistemi mevcut arıtma sistemi ile tam entegre olacak şekilde dizayn edilmiş olup, gerek HES tesisinden gerekse de mevcut arıtma tesisi kontrol odasından izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

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