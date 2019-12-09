Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 2003 yılından itibaren üretim gerçekleştiren Güçsan Plastik fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla buluşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, iç trim, dış trim, motor bölgesi montajlı ve montajsız plastik parça ve enjeksiyon kalıp/fikstür/montaj ekipmanların yapıldığı bantları gezerek otomotiv sektörüne dönük gerçekleştirilen üretim hakkında detaylı bilgi aldı. Öğlen yemeğini emekçilerle birlikte yiyen ve hasbihal eden Başkan Büyükakın, "Fırsat buldukça işçi kardeşlerimizin yanında ve sofrasında olmaya gayret gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

İŞÇİSİNDEN MÜHENDİSİNE TÜM ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Güçsan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabrika Genel Müdürü Zihni Özcan, Genel Müdür Yardımcıları Onur Özcan ile Tuncay Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen birlikteliğe AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’da hazır bulundu. Güçsan Plastik yetkililerinden firma ve üretim hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, otomotiv sektörü için Fransa, İngiltere, Almanya, Brezilya, Rusya, G.Afrika, Japonya, USA ve Çin’e ihracat yapan global bir firma haline geldiği bilgisini aldı. Bu gelişmenin büyük bir emek gerektirdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, işçisinden mühendisine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti.

“ALIN TERİ VE EMEK BÜYÜK DEĞERDİR”

Toyota, Ford, Daimler, Otokar, MAN ve farklı birçok markaya ana faaliyet alanı otomotiv sektörü için iç trim, dış trim, motor bölgesi montajlı ve montajsız plastik parça ve enjeksiyon kalıp/fikstür/montaj ekipmanları üretildiği bantları gezen ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Güçsan Plastik’in 50 yılı aşkın tecrübesi ile kalıpları kendi bünyesinde imal edebilmesi çok büyük bir avantajdır” ifadesini sarf etti. Güçsan yeni üretim tesislerinde sadece kapasite artırımını değil, mevcut ve yeni müşterilerine çözüm ortağı olarak yeni teknolojilerle hizmet vermek hedefinde olduğu, bu amaçla 2019 yılı içerisinde Ar-Ge merkezini kurmak için çalışmalarına başladığını da öğrenen Başkan Büyükakın, “Alın teri ve emek büyük değerdir. Kocaeli bir emekçi kentidir. İşçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Ziyaret yapılan istişarenin ardından sona erdi.